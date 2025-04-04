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Turing Award Премия Тьюринга



04.04.2025 Побег из технологической клетки США. Китай создал первый серверный процессор на RISC-V на замену Intel Xeon и AMD Epyc 1
18.09.2023 Китай победил США в суперкомпьютерной гонке. Но держит это в тайне, опасаясь санкций 1
15.07.2019 Умер изобретатель компьютерных паролей 1
26.01.2016 Умер прародитель искусственного интеллекта 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
25.10.2011 Умер Джон Маккарти, создатель языка Lisp 1
13.10.2011 Умер создатель ОС UNIX и языка программирования C 1
28.04.2008 Дональд Кнут: Open Source еще не реализовал свой потенциал 1
05.02.2008 Определены лауреаты Премии Тьюринга 2008 г. 2
07.02.2007 Пропавшего сотрудника Microsoft ищут с помощью ГИС-технологий 1
08.08.2002 Умер Эдсгер Вайб Дейкстра - один из основоположников информатики 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Turing Award и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24748 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
Google LLC 11887 1
Amazon Inc - Amazon.com 3028 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 1
Ростелеком 9835 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
Unisys - Unify Square 115 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 60 1
Yahoo! 3699 1
AltaVista Search Engine 197 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
QLogic 75 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
AMD - Advanced Micro Devices 4277 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 917 1
Hygon 4 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 5 1
Yandex - Яндекс 7552 1
Softline - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 5 1
Printronix 9 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 1
ОМЗ - Спецсталь 3 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 36 1
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1144 1
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Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 15 2
Intel x86 - архитектура процессора 1881 2
Linux OS 10128 1
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Adobe Photoshop 769 1
C/C++ - Язык программирования 775 1
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