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HBA Host Bus Adapter Хост-адаптер шины



17.12.2024 Серверы «Рикор» помогут операторам ЦОДов и облачным провайдерам оптимизировать расходы 1
02.04.2024 Российская платформа виртуализации vStack полностью совместима с отечественными серверами OpenYard 1
25.05.2022 «Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево» 1
01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 1
10.03.2020 Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage 1
25.10.2019 Конференция ПРОSTOR 2019: презентации решений и новые компоненты в демо-зоне ежегодного форума об СХД 1
15.03.2018 «Рикор» разработал платы расширения для серверного оборудования 1
08.09.2017 Гиперконвергентная платформа Hitachi UCP HC: очевидные и неявные возможности для бизнеса 1
24.05.2016 Внедрение IBM FlashSystem: советы и рекомендации 1
21.02.2013 Adaptec анонсировала низкопрофильные адаптеры шины с 16 портами и возможностью шифрования данных 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
29.07.2011 Лучшие новинки бытовой техники первой половины 2011 1
19.05.2010 В LSI назначен региональный менеджер по продажам в России 1
27.09.2007 Adaptec и Open-E объединили усилия на рынке решений iSCSI 1
17.07.2006 Symantec анонсировала Storage Foundation 5.0 1
21.04.2005 Seagate и IBM продемонстрировали первую объектную систему хранения данных 1
21.04.2005 Seagate и IBM продемонстрировали первую объектную систему хранения данных 1
04.11.2004 "Росбанк" модернизирует систему хранения данных 1
09.07.2002 Storus начал поставки RAID-контроллеров и HB-адаптеров LSI Logic 1
18.03.1999 3Com и StorageTek объявили о сотрудничестве в развитии SAN-сетей 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

HBA и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 971 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Broadcom - VMware 2359 3
Microchip Technology - Adaptec 120 3
Microchip Technology - MicroCHIPS 45 2
Seagate Technology 738 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 135 2
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 1
Рикор Холдинг - Rikor 121 1
Western Digital Corporation - WDC 548 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
НАГ - NAG 12 1
Netberg - Нэтберг 11 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком 9701 1
Yahoo! 3697 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Unisys - Unify Square 115 1
HP 3Com 677 1
Открытые технологии 701 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Hansa - Ханса 114 1
Красный октябрь 30 1
Haier - Candy Group - Канди 96 1
CBOE - Chicago Board Options Exchange - Чикагская биржа опционов - CBOE Global Markets 5 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Sheraton - Шератон 21 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 37 1
ОМЗ - Спецсталь 2 1
СПК - Сталепромышленная компания 12 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 4
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 377 4
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 285 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1047 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 3
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 306 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 2
JBOD - just a bunch of disks - EBOD - Enterprise-Class JBOD 89 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 298 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 82 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
DDR - Double data rate 2730 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 2
Linux OS 9937 4
Microsoft Windows 15657 3
Microchip Technology - Adaptec Microsemi Series - Adaptec Unified Serial RAID - RAID-контроллеры 21 3
Microchip Technology - Adaptec Storage Manager - Adaptec Smart Storage 7 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 2
Seagate OSD 2 2
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 11 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 1
Printronix TallyGenicom 1 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 15 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
Microsoft Exchange 1714 1
Oracle StorageTek 85 1
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 34 1
Veritas Storage Foundation 17 1
LG Multi Air Flow 15 1
Microsoft Windows NT 879 1
Microsoft Office Excel 1197 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 1
Electrolux Powermix Silent - Electrolux Masterpiece ESB - блендер 5 1
Stafory - робот Вера 330 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 1
HPE ProLiant 399 1
QLogic SANbox 10 1
Veritas CommandCentral 5 1
Veritas Server Foundation - Veritas Cluster - Veritas Cluster Volume Manager - Veritas Cluster Server - Veritas Cluster File System 23 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 17 1
HCIbench 1 1
Broadcom - VMware VM Storage Policies - VMware Virtual Machine Storage Policies 1 1
Иванов Борис 58 1
Бахур Владимир 11 1
Приданцев Сергей 145 1
Кореш Виктор 82 1
McCarthy John - Маккарти Джон 10 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Алаев Владимир 16 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 46 1
Злотов Дмитрий 5 1
Резников Роман 6 1
Смык Виталий 46 1
Назаров Сергей 58 1
Мальцев Виталий 2 1
Лобанов Денис 45 1
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 17 1
Олейникова Татьяна 4 1
Калабин Артём 1 1
Pavel Thomas - Павел Томас 1 1
Тимургалеев Павел 1 1
Schumacher Curt - Шумахер Курт 1 1
Зейников Александр 2 1
Пенязь Дмитрий 21 1
Duplessie Steve - Дюплесси Стив 6 1
Карпов Евгений 40 1
Kenny David - Кенни Дэвид 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Казахстан - Республика 5526 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Япония 13282 1
Индия - Bharat 5446 1
Испания - Королевство 3706 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Ближний Восток 2943 1
США - Иллинойс 332 1
Европа 21768 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 29 1
Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Спорт - Шахматы - Chess 242 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
IBM Research 108 2
Gartner - Гартнер 3556 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 12 1
Turing Award - Премия Тьюринга 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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