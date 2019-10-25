Конференция ПРОSTOR 2019: презентации решений и новые компоненты в демо-зоне ежегодного форума об СХД

Технологическая конференция «Простор» — это ежегодная встреча профессионального сообщества отрасли хранения данных. Новые решения, компоненты и продукты крупнейших вендоров будут представлены в демо-зоне форума.

Команда «Рэйдикс» продемонстрирует работу All NVMe СХД и приглашает к дискуссии о высокомасштабируемых решениях для построения инфраструктур AI, HPC, DataLakes. Компания Mellanox расскажет о последних новостях по NVMe-oF, NVMe-oTCP и о решении NVMe SNAP, а также покажет решения для построения сверхбыстрых сетей производительностью до 200 Гб на порт.

Инженеры Western Digital на стенде компании расскажут об увеличении эффективности хранения и представят новые платформы и накопители, в том числе новое поколение flash.

Ведущие компании отрасли представят перспективные технологии в демо-зоне форума, который пройдет 31-го октября в Москве

В демо-зоне будут представлены NVMe накопители, созданные на собственных предприятиях компании GS Nanotech. В докладе компании слушайте о технологиях производства и тестирования NAND-flash памяти, применяемых в российских твердотельных накопителях.

Инженеры компании Panasonic расскажут, как правильно строить архив, и продемонстрируют работу оптической библиотеки под управлением ПО RAIDIX RASP v2. Компания Microchip покажет новейшие разработки для создания высокопроизводительных решений в области хранения и обработки данных, в том числе с шифрованием.

В демо-зоне Broadcom будут представлены новые версии компонентов для серверов и СХД: RAID, HBA и сетевые контроллеры. Инженеры компании Netberg представят решения для хранения и передачи данных в ЦОД.

Компания НАГ продемонстрируют решение для цифровизации сегмента SMB/SOHO: систему хранения данных NAG SNR под управлением ПО RAIDIX.

Конференция пройдет 31-го октября в Москве на площадке Deworkacy «Красный Октябрь» (Берсеневская набережная 6, строение 3). Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте prostor.raidix.ru или по телефону +7 812 622-16-80.

Технологическая конференция ПРОSTOR — ежегодная технологическая встреча профессионалов в области хранения данных, которая посвящена анализу тенденция в отрасли СХД и оценке актуальных решений для хранения данных. Конференция впервые состоялась в 2014 году; организатор — компания «Рэйдикс», российский разработчик программных решений для управления системами хранения данных.

Партнеры конференции:

Информационная поддержка:

Компания «Рэйдикс» — ведущий российский разработчик программного обеспечения для управления высокопроизводительными системами хранения данных. ПО RAIDIX основано на собственных уникальных алгоритмах помехоустойчивого кодирования. СХД на базе ПО RAIDIX востребованы в сфере видеопроизводства, проектах видеонаблюдения, инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений и других высокотехнологичных проектах. Внедрения проведены более чем в 30 странах, в том числе в Японии, США, Великобритании, Индии, Испании, Казахстане.