Nvidia Mellanox Technologies
|27.04.2020
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Nvidia завершила $7 млрд сделку по приобретению Mellanox
Nvidia объявила о завершении сделки по приобретению компании Mellanox Technologies, стоимость которой составила $7 млрд. Сделка, анонсированная 11 марта 2
|24.06.2019
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Коммутаторы Mellanox Spectrum протестированы на совместимость с Astra Linux
Группа Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и Mellanox Technologies, производитель высокоскоростных коммутационных решений, объявили о расш
|13.03.2019
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Коммутаторы Mellanox подтвердили совместимость c ОС Astra Linux SE 1.6
ГК Astra Linux и Mellanox Technologies успешно завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов —
|12.03.2019
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Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand
Делайте ваши ставки Компания Nvidia объявила о достижении определяющего соглашения, по которому Nvidia полностью приобретает Mellanox, разработчика и поставщика решений в области межузловых коммуникаций (интерконнекта) Ethernet и InfiniBand корпоративного класса. В рамках соглашения Nvidia покупает все выпущенные и н
|25.12.2017
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«Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox
ых компаний», – подчеркнул Павел Антонов, региональный менеджер по продажам в России и СНГ компании Mellanox Technologies.
|20.02.2017
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Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool
лижайшее время найдет своего массового потребителя.» - отметил Павел Антонов, региональный менеджер Mellanox Technologies.СУБД Tarantool – собственная разработка Mail.Ru Group, которая использу
|08.08.2016
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Brain4Net и Mellanox Technologies объявили о технологическом партнерстве
Компании Brain4Net и Mellanox Technologies объединяют усилия для создания программно-управляемых сетевых фабрик дл
|15.07.2016
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DSCon представила «умные» коммутаторы 100Gb/s EDR InfiniBand от Mellanox
Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, представила «умные» неблокирующие коммутаторы 100Gb/s EDR InfiniBand,
|18.03.2016
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Mellanox Technologies презентовала на российском рынке 100G Ethernet коммутатор Spectrum
Компания Mellanox Technologies впервые презентовала на российском рынке свой 10/25/40/50G и 100G проду
|09.02.2016
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IBS и Mellanox договорились о сотрудничестве в области конвергентных инфраструктур
ании IBS, занимающееся разработкой инфраструктурных решений высокой степени готовности — и компания Mellanox Technologies — производитель комплексных коммутационных решений InfiniBand и Etherne
|13.10.2015
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DSCon объявила о доступности адаптеров 10Gb, 25Gb, 40Gb и 50Gb Ethernet семейства ConnectX-4 Lx EN от Mellanox
Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о доступности адаптеров (NIC) 10Gb, 25Gb, 40Gb и 50Gb Etherne
|06.10.2015
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DSCon объявил о доступности коммутаторов Mellanox с поддержкой сетей от 10Gb до 100Gb Ethernet
Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о доступности коммутаторов с поддержкой сетей от 10Gb до 100G
|04.09.2015
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В рамках MakeCloud развернуто «облако» на базе оборудования Mellanox
» (ГК «Ай-Теко»), развёрнуто «облако» на базе высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов компании Mellanox Technologies. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». MakeCloud — это облачный сервис, с
|27.02.2014
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DSCon предлагает адаптеры InfiniBand и Ethernet семейства ConnectX-3 Pro от Mellanox
Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о полной доступности семейства адаптеров ConnectX-3 Pro. Ново
|18.02.2014
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«Крок» сокращает затраты на эксплуатацию «облака» с помощью Mellanox
Компания Mellanox Technologies, поставщик комплексных коммутационных решений InfiniBand и Ethernet для
|06.09.2013
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DSCon представила новый высокопроизводительный 36-портовый шлюз от Mellanox
Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, представила новый высокопроизводительный 36-портовый шлюз 56Gb InfiniB
|21.03.2013
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DSCon объявил о доступности новых коммутаторов начального уровня для сетей FDR 56Gb/s InfiniBand от Mellanox
Компания DSCon, официальный дистрибьютор Mellanox Technologies в России и странах СНГ, объявила о доступности четырех новых моделей ко
|12.12.2011
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DSCon объявила о доступности комплексного решения 40Gb Ethernet от Mellanox Technologies
Компания DSCon – официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о немедленной доступности комплексного решения для построения
|07.12.2011
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DSCon объявила о доступности комплексного решения 56Gb FDR InfiniBand
Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о доступности комплексного решения построения сетей 56Gb FDR
|08.02.2001
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Mellanox представила чип, поддерживающий технологию InfiniBand
Компания Mellanox начала поставки опытного образца чипа, используемого для объединения ныне использующихся в серверах PCI-слотов и новой технологии связи InfiniBand. Ожидается, что в ближайшем будущем I
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