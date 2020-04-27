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Nvidia Mellanox Technologies

Nvidia - Mellanox Technologies


27.04.2020 Nvidia завершила $7 млрд сделку по приобретению Mellanox

Nvidia объявила о завершении сделки по приобретению компании Mellanox Technologies, стоимость которой составила $7 млрд. Сделка, анонсированная 11 марта 2
24.06.2019 Коммутаторы Mellanox Spectrum протестированы на совместимость с Astra Linux

Группа Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и Mellanox Technologies, производитель высокоскоростных коммутационных решений, объявили о расш
13.03.2019 Коммутаторы Mellanox подтвердили совместимость c ОС Astra Linux SE 1.6

ГК Astra Linux и Mellanox Technologies успешно завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов —
12.03.2019 Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand

Делайте ваши ставки Компания Nvidia объявила о достижении определяющего соглашения, по которому Nvidia полностью приобретает Mellanox, разработчика и поставщика решений в области межузловых коммуникаций (интерконнекта) Ethernet и InfiniBand корпоративного класса. В рамках соглашения Nvidia покупает все выпущенные и н
25.12.2017 «Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox

ых компаний», – подчеркнул Павел Антонов, региональный менеджер по продажам в России и СНГ компании Mellanox Technologies.  
20.02.2017 Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool

лижайшее время найдет своего массового потребителя.» - отметил Павел Антонов, региональный менеджер Mellanox Technologies.СУБД Tarantool – собственная разработка Mail.Ru Group, которая использу
08.08.2016 Brain4Net и Mellanox Technologies объявили о технологическом партнерстве

Компании Brain4Net и Mellanox Technologies объединяют усилия для создания программно-управляемых сетевых фабрик дл
15.07.2016 DSCon представила «умные» коммутаторы 100Gb/s EDR InfiniBand от Mellanox

Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, представила «умные» неблокирующие коммутаторы 100Gb/s EDR InfiniBand,

18.03.2016 Mellanox Technologies презентовала на российском рынке 100G Ethernet коммутатор Spectrum

Компания Mellanox Technologies впервые презентовала на российском рынке свой 10/25/40/50G и 100G проду
09.02.2016 IBS и Mellanox договорились о сотрудничестве в области конвергентных инфраструктур

ании IBS, занимающееся разработкой инфраструктурных решений высокой степени готовности — и компания Mellanox Technologies — производитель комплексных коммутационных решений InfiniBand и Etherne
13.10.2015 DSCon объявила о доступности адаптеров 10Gb, 25Gb, 40Gb и 50Gb Ethernet семейства ConnectX-4 Lx EN от Mellanox

Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о доступности адаптеров (NIC) 10Gb, 25Gb, 40Gb и 50Gb Etherne
06.10.2015 DSCon объявил о доступности коммутаторов Mellanox с поддержкой сетей от 10Gb до 100Gb Ethernet

Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о доступности коммутаторов с поддержкой сетей от 10Gb до 100G
04.09.2015 В рамках MakeCloud развернуто «облако» на базе оборудования Mellanox

» (ГК «Ай-Теко»), развёрнуто «облако» на базе высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов компании Mellanox Technologies. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». MakeCloud — это облачный сервис, с
27.02.2014 DSCon предлагает адаптеры InfiniBand и Ethernet семейства ConnectX-3 Pro от Mellanox

Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о полной доступности семейства адаптеров ConnectX-3 Pro. Ново
18.02.2014 «Крок» сокращает затраты на эксплуатацию «облака» с помощью Mellanox

Компания Mellanox Technologies, поставщик комплексных коммутационных решений InfiniBand и Ethernet для
06.09.2013 DSCon представила новый высокопроизводительный 36-портовый шлюз от Mellanox

Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, представила новый высокопроизводительный 36-портовый шлюз 56Gb InfiniB
21.03.2013 DSCon объявил о доступности новых коммутаторов начального уровня для сетей FDR 56Gb/s InfiniBand от Mellanox

Компания DSCon, официальный дистрибьютор Mellanox Technologies в России и странах СНГ, объявила о доступности четырех новых моделей ко
12.12.2011 DSCon объявила о доступности комплексного решения 40Gb Ethernet от Mellanox Technologies

Компания DSCon – официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о немедленной доступности комплексного решения для построения
07.12.2011 DSCon объявила о доступности комплексного решения 56Gb FDR InfiniBand

Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Mellanox Technologies, объявила о доступности комплексного решения построения сетей 56Gb FDR

08.02.2001 Mellanox представила чип, поддерживающий технологию InfiniBand

Компания Mellanox начала поставки опытного образца чипа, используемого для объединения ныне использующихся в серверах PCI-слотов и новой технологии связи InfiniBand. Ожидается, что в ближайшем будущем I

Публикаций - 89, упоминаний - 110

Nvidia и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 26
Nvidia Corp 3487 18
Dell EMC 5027 14
IBM - International Business Machines Corp 9441 13
Microsoft Corporation 24625 11
DSCon - Distribution Service Consulting 40 10
Broadcom - VMware 2359 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 8
AMD - Advanced Micro Devices 4231 8
Oracle Corporation 6688 8
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Broadcom Inc - Avago Technologies 525 5
AMD Xilinx 95 5
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Т-Платформы - T-Platforms 395 5
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
Samsung Electronics 10255 4
NetApp - Network Appliance 636 4
Cisco Systems 5114 4
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 4
Red Hat 1305 4
Т1 Сервионика - Servionica 258 4
Прогноз 1650 4
Lane15 Software 4 4
Qualcomm Technologies 1822 3
Apple Inc 12101 3
HP Inc. 5685 3
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Fujitsu 2041 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 3
Supermicro 109 3
QLogic 75 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
LinkedIn 635 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Visa International 1949 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Русский стандарт Банк 441 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 31 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 15 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Blackstone Group 45 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Knight Capital 1 1
Latham & Watkins 8 1
Jones Day 17 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Tesla Motors 396 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Uber 330 1
Фармстандарт АО 40 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Illumina 10 1
Сбер - Сбербанк Капитал 9 1
Красный октябрь 30 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 6
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 2
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 20
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1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 13
Linux OS 9937 11
Intel x86 - архитектура процессора 1856 8
Nvidia - Mellanox ConnectX 11 7
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Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 5
Microsoft Azure 1408 5
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 5
Nvidia Tesla GPU 156 5
IBM Power Systems - серия серверов 229 5
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 5
Intel Xeon E 191 5
Nvidia - Mellanox SwitchX - Mellanox SX Edge-коммутаторы 5 5
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 4
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 4
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 4
Microsoft Windows 15657 4
Intel Celeron - Серия процессоров 963 3
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 3
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Nvidia - Mellanox Open Ethernet 3 3
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 55 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 3
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 48 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 3
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Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
NetApp E-Series СХД 84 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 2
Nvidia Jetson Xavier NX 13 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 2
Nvidia - Mellanox MSN - серия коммутаторов 3 2
Nvidia Ampere 17 2
Зискинд Леонид 6 6
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 3
Антонов Павел 12 3
Мылицын Роман 110 2
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 2
Waldman Eyal - Уолдман Эял 2 2
Сунгуров Андрей 15 2
Щапов Олег 24 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 179 2
Заединов Руслан 46 2
Lisa Su - Лиза Су 51 2
Березин Максим 112 2
Аникин Денис 33 2
Ведехин Игорь 28 2
Черевков Алексей 11 2
Самарин Вячеслав 8 2
Фролов Андрей 8 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 2
Шмелев Алексей 23 2
Цыганов Вячеслав 66 1
Мотовилов Олег 71 1
Андреев Андрей 31 1
Внутских Евгений 1 1
Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
Севастьянов Алексей 25 1
Путин Владимир 3171 1
Каташов Александр 4 1
Галушкин Олег 182 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 61 1
Калинин Александр 154 1
Neri Antonio - Нери Антонио 19 1
Черногоров Андрей 65 1
Чендаров Андрей 16 1
Юнов Константин 45 1
Сенченко Олег 3 1
Жуков Сергей 38 1
Овчинников Илья 7 1
Новицкая Оксана 4 1
Брыкин Арсений 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 20
Израиль 2730 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 8
Европа Восточная 3075 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 6
Европа 21768 5
Южная Корея - Республика 6646 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Китай - Тайвань 3984 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
США - Калифорния 4625 3
Нидерланды 3517 3
Япония 13282 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 2
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 76 2
Канада 4881 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 2
Казахстан - Республика 5526 1
Ирландия - Республика 1010 1
Исландия 242 1
Сингапур - Республика 1849 1
Индия - Bharat 5446 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Испания - Королевство 3706 1
Великобритания - Ливерпуль 21 1
Израиль - Йокнеам-Илит 1 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 26 1
США - Калифорния - Саннивейл 86 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - СФО - Новосибирск 4292 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 5
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