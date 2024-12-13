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CNBeta



13.12.2024 Видеокарты Nvidia без предупреждения исчезли из главного онлайн-магазина Китая 1
23.06.2021 В мире процессорный катаклизм. Процессоров хватит только для Apple, все остальные будут страдать 1
27.08.2020 Huawei выпустила ПК с собственным процессором, который мощнее флагманов Intel 1
15.03.2019 Обновление Windows 10 обрушивает установленный на ПК Linux 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

CNBeta и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Huawei 3933 2
Intel Corporation 12197 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 1
GlobalFoundries - GF 88 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
Microsoft Corporation 24625 1
MediaTek - Ralink 527 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Apple Inc 12101 1
Samsung Electronics 10255 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Desktop computer - Системный блок - системник 435 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 555 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
File Manager - Файловый менеджер 346 1
Аналоговые технологии 2769 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 1
Наушники - Headphones 3999 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 50 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1823 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
DDR - Double data rate 2730 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
ARM - Advanced RISC Machine 437 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1047 1
Linux OS 9937 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
Statista 229 1
Microsoft ACE - Microsoft Access Database Engine - Office Access Connectivity Engine - ACE Database Engine - Office Access Connectivity Engine - Microsoft JET Engine - Microsoft JET Database - Jet Red - Joint Engine Technology 9 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Microsoft Windows 15657 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 63 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 33 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Huawei - HiSilicon Hi - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 1
Apple iPhone 13 143 1
Apple iPhone 12 219 1
Linux - Debian GNU 463 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 28 1
Huawei Qingyun 12 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Китай - Тайвань 3984 3
Южная Корея - Республика 6646 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
DigiTimes - Издание 1310 1
GizmoChina 134 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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