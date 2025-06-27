Получите все материалы CNews по ключевому слову
Machine translation Машинный перевод RBMT rule-based machine translation Машинный перевод на основе правил TMS Translation Management System TMCI Translation Management Computer Infrastructure Инфраструктура для управления переводом
УПОМИНАНИЯ
Machine translation и организации, системы, технологии, персоны:
|IALA - International Auxiliary Language Association - Международная ассоциация вспомогательного языка 1 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
|Шаблыков Никита 29 3
|Пирогов Николай 8 3
|Волож Аркадий 255 2
|Сегалович Илья 40 2
|Смирнов Станислав 5 2
|Лещинский Ян 4 2
|Мучник Илья 2 2
|Байтин Алексей 2 2
|Нургалиев Сергей 2 2
|Talbot David - Талбот Давид 4 2
|Серажим Екатерина 2 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 209 1
|Арлазаров Владимир 243 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Дубов Борис 5 1
|Иванов Алексей 144 1
|Виноградов Денис 3 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 123 1
|Чадов Андрей 5 1
|Краснова Марина 42 1
|Суворов Роман 2 1
|Тоболь Александр 39 1
|Серебряков Александр 7 1
|Галушкин Олег 182 1
|Белоусов Сергей 244 1
|Богачев Игорь 180 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Биленко Михаил 7 1
|Эфрос Алексей 3 1
|Сильвестров Алексей 1 1
|Прянишников Николай 308 1
|Николаев Айсен 38 1
|Дворкович Антон 2 1
|Янина Анастасия 1 1
|Моржова Наталья 6 1
|Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 1
|Малинин Андрей 1 1
|Загребин Максим 8 1
|Wikipedia - Википедия 536 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11322 1
|Ars Technica 428 1
|Bloomberg 1329 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 110 1
|23ABC News 172 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Linux Journal 7 1
|New Scientist 1448 1
|Regnum - Регнум 112 1
|The Times 73 1
|Tom’s Hardware 449 1
|CNBeta 4 1
|IDC - International Data Corporation 4922 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3328 1
|Samsung Research 18 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 247 1
|Yandex Research 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.