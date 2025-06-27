Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177659
ИКТ 13813
Организации 10734
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25807
Персоны 76295
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Machine translation Машинный перевод RBMT rule-based machine translation Машинный перевод на основе правил TMS Translation Management System TMCI Translation Management Computer Infrastructure Инфраструктура для управления переводом


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Новая версия электронного архива документов РДТЕХ включена в Реестр отечественного ПО 1
13.12.2024 Видеокарты Nvidia без предупреждения исчезли из главного онлайн-магазина Китая 1
26.08.2024 ИИ-специалисты предпочитают создание новых технологий позиции в топ-менеджменте 1
31.05.2024 Студентка НГУ разработала алгоритм машинного перевода с русского языка на бурятский 1
11.03.2024 Технологии машинного перевода PROMT совместимы с операционной системой «Атлант». 1
21.11.2023 Promt выпустила новое решение для профессионального перевода Translation Factory 3
15.02.2023 Microsoft запретила россиянам тестировать скандально известного чат-бота ChatGPT 1
22.12.2022 «Вконтакте» представляет анимированные vmoji в «VK звонках» 1
28.11.2022 «Яндекс» перешел на поиск нового поколения. Он будет искать не только по сайтам, но и по сущностям 2
28.11.2022 «Яндекс» представил новую версию поиска — Y2 1
28.10.2022 Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве 1
14.10.2022 PROMT выпустила корпоративный переводчик на Linux для российского бизнеса 1
08.08.2022 Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM 1
02.12.2021 «Яндекс» добавил в поиск переводы англоязычных веб-страниц 1
06.09.2021 «Яндекс» обвинили в краже идеи популярного сервиса 1
22.07.2021 «Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей 1
16.07.2021 «Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет 1
16.07.2021 Технологии «Яндекса» переведут видео в интернете 1
17.09.2020 Promt представила обновленную линейку решений для корпоративных пользователей 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
27.04.2020 «Яндекс.Переводчик» начал переводить с якутского языка 1
05.03.2020 Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей 1
11.02.2020 «Яндекс.Переводчик» освоил чувашский язык 1
29.10.2019 Samsung запустил бесплатный онлайн-курс по анализу текстов методами ИИ 1
16.10.2019 «Яндекс» во второй раз вручит научную премию имени Ильи Сегаловича 1
20.06.2019 PROMT обновила сервис онлайн-перевода и мобильное приложение 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
31.01.2019 «Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича 1
07.12.2018 «Яндекс» сделал «убийцу» Amazon Web Services и Microsoft Azure доступным для всех россиян 1
19.09.2018 PROMT представила новое поколение решений для автоматического перевода 1
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 1
22.03.2017 В Microsoft Word из пакета Office 365 появился «Корректор» с ИИ 1
01.12.2016 Искусственный интеллект Google изобрел собственный язык 2
16.11.2016 Переводчик Google будет использовать нейронный машинный анализ 2
15.11.2016 Abbyy LS и Xerox научили МФУ переводить документы при копировании. Видео 1
10.11.2016 Abbyy и Xerox запустили сервис Xerox Easy Translator в России и СНГ 1
06.09.2016 В «Яндекс.Переводчике» появились марийский и горномарийский языки 1
21.07.2016 Завершен очередной этап проекта по внедрению технологий PROMT в ФИПС 2
12.07.2016 Технологии искусственного интеллекта в работе патентной службы 1
09.11.2015 Пользователи «Википедии» стали видеть перевод английских статей 1

Публикаций - 60, упоминаний - 67

Machine translation и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7846 24
Promt - Промт 299 19
Google LLC 11988 7
Microsoft Corporation 24903 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2134 2
Telegram Group 2265 2
Nvidia Corp 3581 2
SAP SE 5344 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4206 2
Xerox 1145 2
Yahoo! 3699 2
Abbyy LS - Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 36 2
Huawei 4042 1
VK - Mail.ru Group 3488 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Amazon Inc - Amazon.com 3055 1
Samsung Electronics 10394 1
GitHub 887 1
Xiaomi 1834 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Oracle Corporation 6765 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 657 1
Qualcomm Technologies 1857 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 819 1
Meta Platforms - Facebook 4477 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 147 1
Seagate Technology 746 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
AOL Inc - America Online 1868 1
Commvault 176 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 373 1
Onsec - Wallarm - Валарм 38 1
DJI 75 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 1
AltaVista Search Engine 197 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
Mindbox - Майндбокс 24 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 262 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 159 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1265 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Transparent Language 5 2
Лента - Сеть розничной торговли 2164 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1052 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2543 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1478 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 132 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 825 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
GFG - Lamoda - Купишуз 172 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 224 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Совкомбанк Совесть 275 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Республиканский центр марийской культуры 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1182 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
TripAdvisor 41 1
Полиметалл Инжиниринг 2 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 2
Судебная власть - Judicial power 2350 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4469 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3148 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1024 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1818 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 521 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5003 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 292 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
IALA - International Auxiliary Language Association - Международная ассоциация вспомогательного языка 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15417 16
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3451 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5415 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9464 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30760 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25017 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3568 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11662 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12418 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11827 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1697 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2965 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2270 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8951 6
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 306 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21116 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4228 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26174 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2141 5
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1719 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11477 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11572 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14138 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3151 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2620 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 900 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2799 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9728 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7664 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7089 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12924 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2554 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1006 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5333 3
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 48 12
Microsoft Office 3836 7
Linux OS 10307 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2125 7
Microsoft Windows 15982 7
Promt Neural Translation Server - Promt Professional Neural 48 7
Google Android 14340 5
Apple iOS 8003 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 5
SDL Trados 30 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 526 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7188 4
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 59 4
Google Translate 53 4
Apple - App Store 2946 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 169 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 170 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1359 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 602 3
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 114 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 447 3
Yandex YATI - Yet Another Transformer With Improvements 7 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1026 3
Google YouTube - Видеохостинг 2827 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 719 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 773 3
Yandex DataLens 45 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 267 3
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 78 3
Apache Hadoop 440 2
Apple macOS 2127 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 474 2
Microsoft Windows 10 1815 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 605 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1246 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 842 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 553 2
Microsoft Azure 1432 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 2
Microsoft Office 365 958 2
Шаблыков Никита 29 3
Пирогов Николай 8 3
Волож Аркадий 255 2
Сегалович Илья 40 2
Смирнов Станислав 5 2
Лещинский Ян 4 2
Мучник Илья 2 2
Байтин Алексей 2 2
Нургалиев Сергей 2 2
Talbot David - Талбот Давид 4 2
Серажим Екатерина 2 1
Кириенко Сергей 149 1
Кудрин Алексей 124 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 209 1
Арлазаров Владимир 243 1
Башкеев Алексей 17 1
Дубов Борис 5 1
Иванов Алексей 144 1
Виноградов Денис 3 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 123 1
Чадов Андрей 5 1
Краснова Марина 42 1
Суворов Роман 2 1
Тоболь Александр 39 1
Серебряков Александр 7 1
Галушкин Олег 182 1
Белоусов Сергей 244 1
Богачев Игорь 180 1
Худавердян Тигран 91 1
Биленко Михаил 7 1
Эфрос Алексей 3 1
Сильвестров Алексей 1 1
Прянишников Николай 308 1
Николаев Айсен 38 1
Дворкович Антон 2 1
Янина Анастасия 1 1
Моржова Наталья 6 1
Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 1
Малинин Андрей 1 1
Загребин Максим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 32
Франция - Французская Республика 7911 14
Германия - Федеративная Республика 12801 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52694 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17565 8
Испания - Королевство 3739 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 7
Италия - Итальянская Республика 4391 6
Европа 24420 6
Япония 13388 4
Украина 7684 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 3
Казахстан - Республика 5673 3
Турция - Турецкая республика 2430 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3040 3
Нидерланды 3564 2
Беларусь - Белоруссия 5860 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 2
Азия - Азиатский регион 5628 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13423 2
Польша - Республика 1987 2
Финляндия - Финляндская Республика 3632 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1286 2
Чехия - Чешская Республика 1319 2
Израиль 2759 2
Европа Восточная 3110 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Португалия - Португальская Республика 930 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 488 2
Великобритания - Кембридж 261 2
Ближний Восток 2990 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1147 1
Африка - Африканский регион 3525 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 850 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Южная Корея - Республика 6745 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 721 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 989 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 50 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11175 28
Английский язык 6764 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30467 15
Статистика - Statistics - статистические данные 1782 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52993 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6499 5
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1102 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6049 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2833 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19397 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10251 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14274 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9275 3
Энергетика - Energy - Energetically 5276 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6399 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3215 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11327 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16808 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2583 2
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 122 2
Латинский алфавит 191 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5202 2
Образование в России 2393 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 2
Всероссийская перепись населения 179 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2613 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5282 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3028 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 391 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7656 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1619 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1858 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4551 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7123 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3578 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10250 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 249 1
Wikipedia - Википедия 536 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11322 1
Ars Technica 428 1
Bloomberg 1329 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 110 1
23ABC News 172 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Linux Journal 7 1
New Scientist 1448 1
Regnum - Регнум 112 1
The Times 73 1
Tom’s Hardware 449 1
CNBeta 4 1
IDC - International Data Corporation 4922 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3328 1
Samsung Research 18 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 247 1
Yandex Research 9 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1012 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1575 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1170 1
РАН - Российская академия наук 1940 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 401 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 288 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 60 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 70 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 95 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 18 1
Bangor University - Prifysgol Bangor - Бангорский университет 6 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 26 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 12 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 569 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 230 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 478 1
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 22 1
Academia Europaea - Европейская академия 2 1
NeurIPS 11 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 14 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2500 1
День молодёжи - 27 июня 946 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще