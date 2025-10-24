Разделы

Sina Weibo - китайский сервис микроблогов

24.10.2025 Xiaomi растеряла прежний шарм. Ее дешевые смартфоны быстро дорожают и будут дорожать впредь 1
10.09.2025 Xiaomi уволила главу любимой россиянами Redmi за разглашение секретной информации 1
28.02.2025 Российские власти создадут цифровые профили граждан до 35 лет 1
28.01.2025 Xiaomi живьем закапывает любимый россиянами бренд Redmi. Ее дешевые смартфоны будут стоить почти как iPhone 1
13.12.2024 Видеокарты Nvidia без предупреждения исчезли из главного онлайн-магазина Китая 1
12.12.2024 На рынке смартфонов начинается революция. Многолетнему общемировому тренду приходит конец – производители вернутся на 20 лет назад. Опрос 1
11.12.2024 Популярный в России лютый конкурент Xiaomi выпустил очень дешевый телефон с OLED-экраном и огромной батареей 1
18.10.2024 Китайский онлайн-магазин Poizon пошел войной на российского тезку. Россиянам грозит изъятие домена, миллионные штрафы и уголовка 1
02.09.2024 Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей 1
04.03.2024 Android-смартфоны научатся работать «бесконечно». Созданы емкие аккумуляторы компактных габаритов 1
21.01.2022 Новейшие iPhone начали массово выходить из строя. У Apple нет решения 1
01.09.2021 Производство умных электромобилей Xiaomi выходит на новый этап 1
27.05.2021 Крупнейший в мире производитель ноутбуков переведет их на устаревший Wi-Fi 1
22.04.2021 В топовом смартфоне-флагмане Xiaomi найден катастрофический дефект 1
25.03.2021 Xiaomi выпускает супертехнологичный флагман с уникальной «жидкой» камерой. Его ждали почти три года. 1
17.03.2021 Главного конкурента Xiaomi поймали на обмане. Он накручивал результаты в тестах на производительность 1
04.02.2021 Xiaomi станет выпускать смартфоны дороже самых топовых iPhone 1
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту 1
21.12.2020 Huawei выпускает ноутбук без Intel и Windows: на китайском государственном Linux и собственном ARM-процессоре 1
20.11.2020 Мировые продажи смартфонов серии Redmi Note превысили 140 миллионов 1
26.10.2020 Новые iPhone 12 калечат людей и моментально теряют товарный вид. Решения проблемы нет 1
02.10.2020 Впервые раскрыты итоговый дизайн и цены новых iPhone. Подорожания не избежать 1
10.09.2020 Умное стекло на задней панели смартфона может менять цвет нажатием кнопки 1
13.08.2020 Huawei строит собственное производство процессоров без американского оборудования и материалов 1
13.05.2020 Появились первые фото смартфона на собственной ОС Huawei 1
10.04.2020 Рассекречены сроки выхода уникальных 10-нанометровых процессоров Intel 1
20.02.2020 Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020 1
13.11.2019 Вредительское обновление для iOS «убивает» аккумулятор в iPhone и iPad 1
10.09.2019 Цены на все новые iPhone рассекречены за сутки до анонса 1
13.08.2019 В смартфонах Xiaomi обнаружили скрытую функцию, в разы увеличивающую время автономной работы 1
10.07.2019 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года 1
04.07.2019 Новая линейка смартфонов Xiaomi оказалась низкосортной поделкой 1

Публикаций - 107, упоминаний - 109

Sina Weibo и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12628 42
Xiaomi 1971 29
X Corp - Twitter 2907 25
Samsung Electronics 10625 20
Huawei 4221 20
Google LLC 12255 14
Microsoft Corporation 25236 11
BBK OnePlus 257 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 8
Intel Corporation 12541 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 8
Meta Platforms - Facebook 4531 8
Sina Corporation 59 7
BBK OPPO Electronics 430 7
Lenovo Group 2361 6
Qualcomm Technologies 1909 6
Alibaba Group 450 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 5
HTC Corporation 1505 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 4
BBK Electronics Corp 324 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 4
MediaTek - Ralink 570 4
Lenovo Motorola 3530 4
Dell EMC 5092 3
BBK vivo iQOO 31 2
LeEco - LeTV 61 2
Nvidia Corp 3731 2
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 2
Motorola Inc 1150 2
Huawei Mobile Services 73 2
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 2
Le.com - Leshi Internet Information and Technology Corp 13 2
ZTE Corporation 772 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 263 2
Sony 6634 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 2
Tencent 171 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
JD.com - Jingdong Mall 96 2
Tesla Motors 427 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
Barclays 121 1
Nike 190 1
Ferrari NV 157 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Faraday Future - FF 15 1
KGI Securities 50 1
Sunac China 5 1
Interscope Records 8 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Boeing 1017 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Adidas - Адидас 166 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 11
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 112 1
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 8 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Linux Foundation 189 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 74
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 46
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 45
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 43
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 18
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 17
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1321 16
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 16
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 15
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3609 14
Наушники - Headphones 4299 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 12
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1385 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 12
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 12
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 556 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 9
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 9
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 7
Lightning 227 7
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 7
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 154 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 31
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 23
Google Android 14679 21
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 20
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 17
Apple iOS 8242 14
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 14
Huawei Mate - серия смартфонов 404 10
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 10
Apple iPhone 6 4862 10
Apple iPhone 7 286 9
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 8
Apple iPhone 12 236 8
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 287 7
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 100 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 6
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 6
Apple iPad 3936 6
Apple iPhone 5 777 6
Tencent - WeChat - мессенджер 161 6
Samsung Galaxy 996 6
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 6
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 5
Apple 3D Touch 60 5
Apple MacBook Pro 536 5
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 5
Google YouTube - Видеохостинг 2885 5
Apple iPhone X - Серия смартфонов 258 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 5
BBK OnePlus - Серия смартфонов 134 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 4
Linux OS 10896 4
Apple - App Store 3008 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 4
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 204 4
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 4
Google Android 9 - Android Pie 213 4
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 4
Apple iPhone 8 186 4
Jun Lei - Цзунь Лей 46 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 4
Yu Richard - Ю Ричард 21 3
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 2
Chao Charles - Чао Чарльз 4 2
Усманов Алишер 304 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 1
Недосеков Андрей 25 1
Григоренко Дмитрий 180 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
Wong Jack - Вонг Джек 9 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Lee Bruce - Ли Брюс 5 1
Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 1
Weinbach Max - Вайнбах Макс 5 1
Patel Nilay - Патель Нилай 5 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 7 1
Wang Chenglu - Ванг Ченглу 5 1
Cheng Chang - Чен Чанг 1 1
Bin Lin - Бин Лин 4 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
Шилак Ксения 28 1
Gruber John - Грубер Джон 17 1
Huberty Kathryn - Huberty Katy - Хьюберти Кэтрин - Хьюберти Кэти 19 1
Iovine Jimmy - Айовин Джимми 6 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Щербович Илья 10 1
Ma Jack - Ма Джек 25 1
Казаков Дмитрий 5 1
Кириллов Кирилл 3 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 96
Россия - РФ - Российская федерация 156831 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 29
Китай - Тайвань 4136 8
Китай - Пекин - Beijing 1051 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Индия - Bharat 5697 4
Азия - Азиатский регион 5748 4
Япония 13547 3
Италия - Итальянская Республика 4429 3
США - Калифорния 4775 3
Южная Корея - Республика 6858 3
США - Калифорния - Купертино 276 2
Китай - Шанхай 807 2
Европа 24634 2
США - Нью-Йорк 3151 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Испания - Каталония - Барселона 748 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 2
Канада 4985 2
Таиланд - Королевство 866 1
Германия - Берлин 729 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Филиппины - Республика 581 1
Египет - Арабская Республика 1045 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 79 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 572 1
Китай - Шаньдун - Циндао 23 1
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 108 1
США - Невада 213 1
Китай - Гуандун - Хойчжоу 6 1
Юпитер - планета Солнечной системы 555 1
Тихий океан - Желтое море - Западно-Корейское море 8 1
Китай - Шаньдун 29 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 3
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Английский язык 6876 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Металлы - Золото - Gold 1202 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 2
Цензура - Свобода слово 507 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 274 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 25 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
GizmoChina 152 12
ITHome 40 6
GizChina - Издание 81 5
Bloomberg 1417 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 4
OnLeaks 19 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 2
GSM Arena 76 2
TENAA 18 2
SlashLeaks 10 2
MySmartPrice 4 2
cnTechPost 7 2
9to5Mac 70 2
The Verge - Издание 591 2
Tom’s Hardware 516 2
Engadget - Блог о технологиях 424 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
AnandTech 73 1
MacRumors 143 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
The Guardian - Британская газета 384 1
DxOMark - Издание 36 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Global Times 16 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Ars Technica 435 1
AP - Associated Press 2006 1
SamMobile 56 1
Android Authority 54 1
Android Headline 11 1
NotebookCheck 9 1
PCWorld - PC World 46 1
Quartz 24 1
Pocket-Lint 71 1
Huawei Central 16 1
NokiaPowerUser 13 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Digital Chat Station 9 1
TNW - The Next Web 89 1
Gartner - Гартнер 3608 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Strategy Analytics 284 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
MasterCard - Mobile Payments Study 17 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 1
CASS - Chinese Academy of Social Sciences - Китайская академия социальных наук 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
День молодёжи - 27 июня 998 2
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
Samsung Unpacked 33 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
