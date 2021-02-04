Xiaomi станет выпускать смартфоны дороже самых топовых iPhone

Xiaomi может открыть для себя рынок премиальных смартфонов – ее руководитель намекнул на возможность появления мобильника стоимостью в пределах $1550. Для примера, самый дорогой iPhone 12 Pro Max стоит $1399. Новый люксовый смартфон Xiaomi может оказаться представителем флагманской линейки Mi Mix и получить складной форм-фактор в стиле Samsung Galaxy Fold.

Xiaomi дороже iPhone

Компания Xiaomi может начать выпуск смартфонов премиум-класса стоимостью в пределах $1550 (117,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 февраля 2021 г.). На это намекнул глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun), опубликовав в китайской соцсети Weibo сообщение с вопросом, готовы ли пользователи покупать смартфоны Xiaomi за 10 тыс. юаней ($1550).

Для сравнения, если Xiaomi действительно решится на запуск топового смартфона, то он окажется дороже максимальной комплектации Apple iPhone 12 Pro Max – в США данная модель с 512 ГБ памяти стоит $1399 (105,7 тыс. руб.).

О том, сколько премиальный мобильник Xiaomi может стоить за пределами Китая, к примеру, в России, Лей Цзюнь не рассказал. Однако разница в цене может оказаться довольно существенной, поскольку Xiaomi уже имеет опыт завышения стоимости своих аппаратов для российских покупателей. В феврале 2019 г., как сообщал CNews, она выпустила в России флагманский слайдер Mi Mix 3, с момента глобального релиза которого на тот момент прошло почти полгода, и на российском рынке он стоил 45 тыс. руб. что на 12 тыс. руб. дороже, чем в Китае. Спустя два года его цена в России, согласно официальному сайту Xiaomi, не изменилась.

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К выпуску ультрадорогих смартфонов может приступить еще одна китайская компания. По данным портала cnTechPost, об этом задумывается Vivo, но подробностей о ее грядущих новинках пока нет.

Что можно ждать от смартфона за $1500

Намекнув на возможность выпуска сверхдорогого смартфона, Лей Цзюнь не раскрыл ровным счетом никаких подробностей о нем. Вместо этого он поинтересовался, что покупатели ждут от подобных устройств. Большинство прокомментировавших ответили, что в первую очередь качество такого устройства должно полностью соответствовать столь высокой цене.

Публикация главы Xiaomi в Weibo

Ответившие также заявили, что Xiaomi должна обеспечить наличие достаточного количества устройств на старте продаж, чтобы не образовался искусственный дефицит. В то же время про комплектные аксессуары, в том числе зарядное устройство, от которого Apple избавилась в своих iPhone 12, упоминаний в комментариях почти не было.

Новый флагманский Mi Mix

По данным портала GizmoChina, в своей публикации в Weibo Лей Цзюнь мог иметь в виду смартфон, который станет следующим представителем флагманской серии Mi Mix. Модель Mi Mix 3, появившаяся еще в октябре 2018 г., является пока что самой последней в серии, хотя в конце сентября 2019 г. компания показала модель Mi Mix Alpha с «бесконечным» дисплеем. На деле она оказалась лишь прототипом и демонстрацией возможностей и в продажу так и не поступила.

Так и не вышедший смартфон Mi Mix Alpha

GizmoChina пишет, что теперь Лей Цзюнь говорит о смартфоне, готовом к массовому производству, и он, возможно, окажется складным и открывающимся словно книга, как оба поколения Samsung Galaxy Fold. Этому есть косвенное подтверждение – в конце января 2021 г. Samsung, по данным ЕТ News, подписала договор на поставку своих гибких экранов китайским производителям смартфонов.

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По предварительным данным, клиентами Samsung по этому договору стали Oppo, Vivo и, конечно, Xiaomi, но сами компании это пока не подтверждают. С другой стороны, отгрузку гибких экранов китайским заказчикам Samsung может начать лишь в III квартале 2021 г. с планами по отгрузке более 1 млн таких панелей до конца 2021 г., тогда как премьера нового Mi Mix может состояться во II квартале 2021 г.

Samsung Galaxy Fold первого поколения

Показать Mi Mix следующего поколения Xiaomi может и еще раньше – на 7 февраля 2021 г., по данным cnTechPost, у нее запланировано крупное мероприятие.

Мечты о складном смартфоне

Xiaomi на протяжении нескольких лет работает над собственным смартфоном с гибким дисплеем, и у нее был шанс стать одной из первых компаний, выпустивших такое устройство. Еще в конце января 2019 г. она показала прототип складного мобильника, но он так и не был анонсирован.

Прототип складного смартфона Xiaomi

В итоге в конце февраля 2019 г. Xiaomi опередила компания Samsung со своим Galaxy Fold первого поколения. Позже свои устройства с гибкими экранами показали Huawei, Lenovo (под брендом Motorola) и ряд других компаний, и все они поступили в розничную продажу. На 4 февраля 2021 г. смартфонов со складным дисплеем у Xiaomi по-прежнему не было.