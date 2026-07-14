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BBK vivo Vivo Mobile Communications Vivo Communication Technology Виво Рус

BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус

vivo — глобальная высокотехнологичная компания, создающая продукты и услуги в области мобильных коммуникаций. vivo владеет и управляет 10 R&D центрами в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Сиане, Тайбэе, Токио и Сан-Диего и, деятельность которых сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, и разработке смартфонов следующего поколения. 7 производственных центров vivo (включая авторизованный производственный центр) в Китае, Южной и Юго-Восточной Азии обладает годовой производственной мощностью около 200 миллионов смартфонов. Устройствами vivo пользуются более 400 миллионов пользователей в 60 странах и регионах.

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14.07.2026 Дешевые смартфоны стали слишком дорогими. Xiaomi, Oppo и Vivo почти перестали покупать из-за высоких цен

агировали на рост цен на китайские смартфоны, массово перестав покупать их. Это вылилось в масштабное падение их долей рынка, которое сильнее всего ударило по трем популярным в России брендам – Oppo, Vivo и Xiaomi. Согласно статистике исследовательской компании CounterPoint Research, во II квартале 2026 г. (1 апреля – 30 июня) Xiaomi потеряла 2 процентных пункта (п. п.) год к году – вместо

03.07.2026 Итоги II квартала на рынке смартфонов: OnePlus и vivo — лидеры роста продаж

Аналитики «Авито» подвели итоги II квартала на рынке смартфонов. Выяснилось, что в новом сегменте заметнее всего выросли продажи бренда OnePlus, а на ресейле сильнее всего увеличились продажи vivo. При этом по объему продаж лидерство сохраняет Apple. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Новый сегмент В новом сегменте заметнее всего выросли продажи смартфонов OnePlus — во II
18.05.2026 Официальный старт продаж смартфона Vivo X300 Ultra на российском рынке

Компания Vivo официально объявляет о старте продаж смартфона X300 Ultra на российском рынке. Смартфон

14.04.2026 Vivo представляет на российском рынке смартфон V70

Компания Vivo объявляет о выходе на российском рынке смартфона V70 с 50 МП камерой, специальным режимо
05.03.2026 vivo официально представила новый флагманский смартфон X300 Ultra

Компания vivo официально представила новый флагманский смартфон X300 Ultra с расширенными возможностями мобильной видеосъемки. Благодаря превосходным техническим характеристикам при различных фокусных р
25.02.2026 Vivo представляет компактный смартфон X300 FE на российском рынке

Компания Vivo представляет на российском рынке свой новый флагманский смартфон серии X — Vivo X300 FE, отличающийся компактным минималистичным дизайном. Об этом CNews сообщили представители Vi
06.11.2025 Vivo представляет на российском рынке новую линейку смартфонов X300

Компания Vivo официально представляет новую флагманскую серию X300 на российском рынке. Она включает в себя две новинки — Vivo X300 и Vivo X300 Pro (обновленная версия X200 Pro Mini, польз
18.09.2025 vivo представляет компактный флагманский смартфон X200 FE в России

Компания vivo представляет новое флагманское решение серии X — смартфон vivo X200 FE, сочетающий элегантный дизайн с продвинутыми технологиями. Об этом CNews сообщили представители vivo. X
25.03.2025 Компания Vivo объявляет о старте продаж в России нового бюджетного смартфона — Vivo Y04

Компания Vivo представляет модель Vivo Y04, которая задает новые стандарты в бюджетном сегменте. Устройство прошло строгие тесты на ударопрочность, отличается впечатляющей автономностью благодаря
24.12.2024 iQOO объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России

iQOO, независимый суббренд компании vivo, объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России. С 20 декабря устройство можно будет приобрести в интернет-магазине vivo и у авторизованных партнеров. iQOO 13 уст
11.10.2024 Компания Vivo представила в России смартфон V40

Vivo объявила о запуске продаж нового флагманского смартфона — Vivo V40 5G. Одна из ключевых задач Vivo V40 5G – фото- и видеосъемка. Интеллектуальная «Аура подсветка» обеспечивает мягкое освещение для сценической портретной съемки. Основное достоин
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Vivo V40

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж нового смартфона Vivo 40. Стоимость смартфона в период промо-акции составит 49 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Vivo V40 оснащен AMOLED-дисплеем с поддержкой технологии

13.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов VIVO X100 и X100 Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи смартфонов компании VIVOVIVO X100 и VIVO X100 Pro. Стоимость устройств начинается от 109,9 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Смартфоны оснащены флагманскими проце
18.04.2024 Новинка vivo Y03 в продаже в России по сниженной цене

орпуса. В результате получается текстура, напоминающая поверхность драгоценного камня. Оттенок «Космический черный» — это изысканный стиль, напоминающий о красоте звездной ночи. Официальная стоимость vivo Y03 составляет 10,99 тыс. руб. Смартфон доступен по сниженной стоимости – 9,99 тыс. руб. в официальном интернет-магазине и у партнеров компании. Об этом CNews сообщили представители Viv
16.04.2024 Vivo представляет новую модель V30 Lite в России по специальной цене

ивлекательная ромбовидная 3D-текстура расцветки «Кристаллический черный» выгодно подчеркивает ваш стиль, задавая новые стандарты элегантности мобильных устройств. Об этом CNews сообщили представители Vivo. Официальная стоимость Vivo V30 Lite с объемом памяти 8 + 256 ГБ составляет 26,99 тыс. руб., модели с объемом памяти 8 + 128 ГБ – 24,99 тыс. руб. Для первых покупателей новинка с об
29.03.2024 Беспроводные наушники Vivo TWS 3e в продаже в России

Компания Vivo представляет новые беспроводные наушники TWS 3e с интеллектуальной системой активного шумоподавления и длительным временем автономной работы. Модель выходит в продажу в цветах «Матовый син
29.03.2024 Vivo V30 5G в продаже в России по специальной цене

ом и изогнутым 3D-дисплеем, модель V30 5G предлагает новые цветовые решения и плавную работу благодаря дисплею c частотой обновления 120 Гц и длительное время автономной работы. Официальная стоимость Vivo V30 с объемом памяти 12+256 ГБ составляет 49 999 руб., модели с объемом памяти 12+512 ГБ – 54 999 руб. Об этом CNews сообщили представители Vivo. Для первых покупателей модель V30 5
21.11.2023 Новинка Vivo Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680 в продаже в России

Компания Vivo представляет новый смартфон Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680, 50 МП камерой для ночных портретов и 44 Вт быстрой зарядкой FlashCharge. Дизайн Y27s — это возможность отражения инд
13.11.2023 Новинка Vivo Y17s c 50 МП портретной камерой уже в России по сниженной цене

Компания Vivo представляет новый смартфон Y17s с 50 МП портретной камерой и возможностью виртуального расширения памяти 3.0. Модель с 2,5D-корпусом из композитных материалов и стильным дизайном в цветах
02.11.2023 Знаменитый производитель смартфонов создал нового «убийцу» Android на языке Rust

Новая китайская замена Android Компания Vivo официально анонсировала собственную мобильную платформу BlueOS, пишет портал Gizmochina. Система разрабатывается в первую очередь для мобильных устройств, но по мере своего развития и расп
01.11.2023 Новинка vivo V29e c AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon появилась в продаже в России

Компания vivo объявила о старте продаж в России новинки V29e с 50 Мп селфи-камера с автофокусом, 120-герцовым AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon. Модель можно приобре
31.10.2023 Смартфоны Huawei, Honor, Vivo советуют срочно удалить поисковик Google: Это вредоносное приложение

Китайские смартфоны «испугались» поисковика Google Смартфоны и планшеты китайских брендов Huawei, Honor, а также Vivo начали идентифицировать официальное приложение Google в качестве угрозы и предлагать его незамедлительное удаление, пишет Bleeping Computer. Средства безопасности, встроенные на Android Op
31.10.2023 Новинка Vivo T2 c 66 Вт быстрой зарядкой FlashCharge в России по сниженной цене

Компания Vivo представляет новый смартфон T2 с 66 Вт быстрой зарядкой FlashCharge, 120 Гц AMOLED-дисплеем и 64 МП камерой с OIS. Модель можно приобрести в официальном интернет-магазине Vivo, а та
23.10.2023 Смартфоны Vivo в России обновятся до Android 14

OS 14 на базе Android 14. Первой новую версию системы получит новинка V29, представленная в октябре 2023 г., а также модели V27 Серии, V25 Серии, V23 5G и смартфоны X60 Pro, T1, Y36, Y27, Y35. Модели Vivo V29 и V27 начнут получать обновление до 14 версии Funtouch OS с середины декабря 2023 г., а смартфоны V27e, V25 Pro, V25, V25e, T1, V23 5G, X60 Pro, Y36, Y27, Y35 – с первого полугодия 202
11.10.2023 Vivo официально представила новую серию смартфонов V29 в России

ием 1,5K и частотой обновления 120 Гц обеспечивает изображение кинематографического качестваи защиту зрения. С 11 октября 2023 г. модель V29 5G доступна для покупки в официальном интернет-магазине ru.vivo.com и у партнеров компании в цветах «Красный бархат», «Волшебный синий» и «Благородный черный» с объемом памяти 12+256 ГБ по цене 45 999 руб., с объемом памяти 12+512 ГБ – 51 999 руб. Млад
25.09.2023 Vivo представит V29-серию в России с усовершенствованной «Аура-подсветкой для портрета 2.0»

ры автоматически распознает условия недостаточной освещенности с преобладанием теплых тонов и использует теплую Аура подсветку для портрета, чтобы придать коже на снимках мягкий естественный оттенок. Vivo V29 При тусклом холодном свете с преобладанием голубых тонов функция интеллектуальной настройки цветовой температуры определяет оптимальные параметры для «Аура-подсветки для портрета», кот
07.09.2023 Смартфон Vivo Y27 в продаже в России

Компания Vivo объявляет о старте продаж нового смартфона Y27 с 50 МП портретной камерой, FHD+ дисплеем для яркого солнца и большим объемом встроенной памяти. Модель оснащена мощным 5000 мАч аккумуляторо
31.08.2023 Компания vivo представила смартфон Y27

Компания vivo представила новый смартфон Y27 с 50 Мп портретной камерой, FHD+ дисплеем для яркого солнца и большим объёмом встроенной памяти. Модель оснащена мощным 5000 мА·ч аккумулятором и 44 Вт быстр
26.06.2023 Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max

Китай смог Компания Vivo анонсировала новый флагманский смартфон X90s на передовом процессоре MediaTek Dimensity 9200+. К концу июня 2023 г. это был самый производительный мобильный чип в мире – в бенчмарке AnTuTu
21.06.2023 Новая модель Vivo Y36 уже в продаже в России

Компания Vivo объявляет о старте продаж нового смартфона Y36, оснащенного 6,64-дюймоаым дисплеем с разрешением FHD+, процессором Qualcomm и большим объемом встроенной памяти. Смартфон доступен в продаже
14.06.2023 Vivo представляет смартфон Y36 c 6,64-дюймовым дисплеем и основной камерой 50 МП

Компания Vivo представляет новый смартфон Y36, оснащенный 6,64-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, энергоэффективным процессором Qualcomm и большим объемом встроенной памяти. Благодаря 50 МП основной

13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России

Компания Vivo официально представила V27 Серию. Новая линейка включает смартфон-хамелеон V27 5G с «Аура-системой» для портрета, Sony IMX766V сенсором камеры с OIS и новым 4-ядерным процессором, а также

06.12.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y02 с 2,5D-дизайном

Компания Vivo представляет новый смартфон Y02, оснащенный 6,51-дюймовым HD+ дисплеем с режимом защиты зрения, 5000 мАч аккумулятором и восьмиядерным процессором. Корпус с 2,5D-дизайном представлен в цве
25.10.2022 Смартфоны vivo в России обновятся до Android 13

Vivo объявила об обновлении смартфонов компании до Funtouch OS 13 на базе Android 13. Первыми версию системы получат новые модели V25 Pro 5G и V25 5G, а также смартфоны V23 5G, T1, Y35 и Y22. Vivo X60 Pro начнёт получать обновление до 13 версии Funtouch OS с середины декабря 2022 г., а популярные модели V23e, V21, V20, Y53s, Y33s, Y31 и новый смартфон vivo V25e – с первого по
27.09.2022 Vivo представила смартфоны серии V25 в России

и корпусом из фотохромного стекла доступны в различных цветовых решениях, которые будут притягивать взгляды окружающих. Элегантный дизайн и высокая производительность линейки открывают пользователям vivo новые горизонты для творчества и самовыражения. Серия V25 — линейка смартфонов для стильных пользователей, которые всегда в процессе творчества, стремятся исследовать новые фотовозможности
21.09.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y22 c 50 Мп камерой со светосильным датчиком и емким аккумулятором

Компания Vivo представляет новый смартфон Y22, оснащенный 50 МП основной камерой со светосильным датчиком, 18 Вт быстрой зарядкой и 5000 мАч аккумулятором. Корпус имеет с 2,5D-дизайн. Смартфон доступен

01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России

Компания Vivo объявляет о старте продаж новой серии смартфонов V23. Модели с 50 МП двойной фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступают в продажу 1 марта 2022 г. Об этом
15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России

Компания Vivo представляет в России новые смартфоны V23 и V23e. Модели с 50 МП фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступят в продажу 1 марта 2022 г. Покупатели, оформивш
01.02.2022 В России стартовали продажи смартфона vivo Y33s

Vivo объявила о старте российских продаж нового смартфона vivo Y33s с 50 Мп основной камерой с автофокусом по глазам, аккумулятором на 5000 мА·ч. Устройство с быстрой зарядкой 18 Вт поступило в продажу в двух версиях с объемом памяти 128 ГБ или 64 ГБ.
21.01.2022 Vivo подводит итоги 2021 г.: инновации и партнерства

ользователей, компания представила новые модели смартфонов и решения по обработке изображений, значительно расширив возможности мобильной фотографии. Важным шагом в увеличении глобального присутствия Vivo стал выход на шесть новых рынков и стабильное присутствие бренда в тройке лидеров в ряде ключевых регионов. В течение всего года Vivo выступала в качестве спонсора популярных междун

Публикаций - 391, упоминаний - 410

BBK vivo и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2229 196
BBK OPPO Electronics 484 185
Samsung Electronics 11062 182
Apple Inc 13149 150
Huawei 4670 147
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 116
BBK OnePlus 298 87
Google LLC 12684 83
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 83
BBK Electronics Corp 332 67
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 41
Qualcomm Technologies 1973 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 40
MediaTek - Ralink 594 37
Sony 6739 34
LG Electronics 3735 34
ZTE Corporation 800 33
Lenovo Group 2446 33
Infinix Mobile - Infinix Mobility 217 27
BBK vivo iQOO 43 24
Lenovo Motorola 3566 23
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15748 20
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Canalys 236 13
Intel Corporation 12809 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 12
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 12
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Nvidia Corp 4001 11
Amazon Inc - Amazon.com 3276 11
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 10
HMD Global - Nokia 144 10
itel 34 10
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 9
Microsoft Corporation 25770 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Deutsche Telekom 954 8
Transsion Holdings 69 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2946 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1908 14
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1303 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1652 9
Carl Zeiss AG 307 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Связной ГК 1401 6
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SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
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