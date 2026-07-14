BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус

Дешевые смартфоны стали слишком дорогими. Xiaomi, Oppo и Vivo почти перестали покупать из-за высоких цен агировали на рост цен на китайские смартфоны, массово перестав покупать их. Это вылилось в масштабное падение их долей рынка, которое сильнее всего ударило по трем популярным в России брендам – Oppo, Vivo и Xiaomi. Согласно статистике исследовательской компании CounterPoint Research, во II квартале 2026 г. (1 апреля – 30 июня) Xiaomi потеряла 2 процентных пункта (п. п.) год к году – вместо

Итоги II квартала на рынке смартфонов: OnePlus и vivo — лидеры роста продаж Аналитики «Авито» подвели итоги II квартала на рынке смартфонов. Выяснилось, что в новом сегменте заметнее всего выросли продажи бренда OnePlus, а на ресейле сильнее всего увеличились продажи vivo. При этом по объему продаж лидерство сохраняет Apple. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Новый сегмент В новом сегменте заметнее всего выросли продажи смартфонов OnePlus — во II

Официальный старт продаж смартфона Vivo X300 Ultra на российском рынке Компания Vivo официально объявляет о старте продаж смартфона X300 Ultra на российском рынке. Смартфон

Vivo представляет на российском рынке смартфон V70 Компания Vivo объявляет о выходе на российском рынке смартфона V70 с 50 МП камерой, специальным режимо

vivo официально представила новый флагманский смартфон X300 Ultra Компания vivo официально представила новый флагманский смартфон X300 Ultra с расширенными возможностями мобильной видеосъемки. Благодаря превосходным техническим характеристикам при различных фокусных р

Vivo представляет компактный смартфон X300 FE на российском рынке Компания Vivo представляет на российском рынке свой новый флагманский смартфон серии X — Vivo X300 FE, отличающийся компактным минималистичным дизайном. Об этом CNews сообщили представители Vi

Vivo представляет на российском рынке новую линейку смартфонов X300 Компания Vivo официально представляет новую флагманскую серию X300 на российском рынке. Она включает в себя две новинки — Vivo X300 и Vivo X300 Pro (обновленная версия X200 Pro Mini, польз

vivo представляет компактный флагманский смартфон X200 FE в России Компания vivo представляет новое флагманское решение серии X — смартфон vivo X200 FE, сочетающий элегантный дизайн с продвинутыми технологиями. Об этом CNews сообщили представители vivo. X

Компания Vivo объявляет о старте продаж в России нового бюджетного смартфона — Vivo Y04 Компания Vivo представляет модель Vivo Y04, которая задает новые стандарты в бюджетном сегменте. Устройство прошло строгие тесты на ударопрочность, отличается впечатляющей автономностью благодаря

iQOO объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России iQOO, независимый суббренд компании vivo, объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России. С 20 декабря устройство можно будет приобрести в интернет-магазине vivo и у авторизованных партнеров. iQOO 13 уст

Компания Vivo представила в России смартфон V40 Vivo объявила о запуске продаж нового флагманского смартфона — Vivo V40 5G. Одна из ключевых задач Vivo V40 5G – фото- и видеосъемка. Интеллектуальная «Аура подсветка» обеспечивает мягкое освещение для сценической портретной съемки. Основное достоин

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Vivo V40 «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж нового смартфона Vivo 40. Стоимость смартфона в период промо-акции составит 49 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Vivo V40 оснащен AMOLED-дисплеем с поддержкой технологии

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов VIVO X100 и X100 Pro Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи смартфонов компании VIVO – VIVO X100 и VIVO X100 Pro. Стоимость устройств начинается от 109,9 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Смартфоны оснащены флагманскими проце

Новинка vivo Y03 в продаже в России по сниженной цене орпуса. В результате получается текстура, напоминающая поверхность драгоценного камня. Оттенок «Космический черный» — это изысканный стиль, напоминающий о красоте звездной ночи. Официальная стоимость vivo Y03 составляет 10,99 тыс. руб. Смартфон доступен по сниженной стоимости – 9,99 тыс. руб. в официальном интернет-магазине и у партнеров компании. Об этом CNews сообщили представители Viv

Vivo представляет новую модель V30 Lite в России по специальной цене ивлекательная ромбовидная 3D-текстура расцветки «Кристаллический черный» выгодно подчеркивает ваш стиль, задавая новые стандарты элегантности мобильных устройств. Об этом CNews сообщили представители Vivo. Официальная стоимость Vivo V30 Lite с объемом памяти 8 + 256 ГБ составляет 26,99 тыс. руб., модели с объемом памяти 8 + 128 ГБ – 24,99 тыс. руб. Для первых покупателей новинка с об

Беспроводные наушники Vivo TWS 3e в продаже в России Компания Vivo представляет новые беспроводные наушники TWS 3e с интеллектуальной системой активного шумоподавления и длительным временем автономной работы. Модель выходит в продажу в цветах «Матовый син

Vivo V30 5G в продаже в России по специальной цене ом и изогнутым 3D-дисплеем, модель V30 5G предлагает новые цветовые решения и плавную работу благодаря дисплею c частотой обновления 120 Гц и длительное время автономной работы. Официальная стоимость Vivo V30 с объемом памяти 12+256 ГБ составляет 49 999 руб., модели с объемом памяти 12+512 ГБ – 54 999 руб. Об этом CNews сообщили представители Vivo. Для первых покупателей модель V30 5

Новинка Vivo Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680 в продаже в России Компания Vivo представляет новый смартфон Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680, 50 МП камерой для ночных портретов и 44 Вт быстрой зарядкой FlashCharge. Дизайн Y27s — это возможность отражения инд

Новинка Vivo Y17s c 50 МП портретной камерой уже в России по сниженной цене Компания Vivo представляет новый смартфон Y17s с 50 МП портретной камерой и возможностью виртуального расширения памяти 3.0. Модель с 2,5D-корпусом из композитных материалов и стильным дизайном в цветах

Знаменитый производитель смартфонов создал нового «убийцу» Android на языке Rust Новая китайская замена Android Компания Vivo официально анонсировала собственную мобильную платформу BlueOS, пишет портал Gizmochina. Система разрабатывается в первую очередь для мобильных устройств, но по мере своего развития и расп

Новинка vivo V29e c AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon появилась в продаже в России Компания vivo объявила о старте продаж в России новинки V29e с 50 Мп селфи-камера с автофокусом, 120-герцовым AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon. Модель можно приобре

Смартфоны Huawei, Honor, Vivo советуют срочно удалить поисковик Google: Это вредоносное приложение Китайские смартфоны «испугались» поисковика Google Смартфоны и планшеты китайских брендов Huawei, Honor, а также Vivo начали идентифицировать официальное приложение Google в качестве угрозы и предлагать его незамедлительное удаление, пишет Bleeping Computer. Средства безопасности, встроенные на Android Op

Новинка Vivo T2 c 66 Вт быстрой зарядкой FlashCharge в России по сниженной цене Компания Vivo представляет новый смартфон T2 с 66 Вт быстрой зарядкой FlashCharge, 120 Гц AMOLED-дисплеем и 64 МП камерой с OIS. Модель можно приобрести в официальном интернет-магазине Vivo, а та

Смартфоны Vivo в России обновятся до Android 14 OS 14 на базе Android 14. Первой новую версию системы получит новинка V29, представленная в октябре 2023 г., а также модели V27 Серии, V25 Серии, V23 5G и смартфоны X60 Pro, T1, Y36, Y27, Y35. Модели Vivo V29 и V27 начнут получать обновление до 14 версии Funtouch OS с середины декабря 2023 г., а смартфоны V27e, V25 Pro, V25, V25e, T1, V23 5G, X60 Pro, Y36, Y27, Y35 – с первого полугодия 202

Vivo официально представила новую серию смартфонов V29 в России ием 1,5K и частотой обновления 120 Гц обеспечивает изображение кинематографического качестваи защиту зрения. С 11 октября 2023 г. модель V29 5G доступна для покупки в официальном интернет-магазине ru.vivo.com и у партнеров компании в цветах «Красный бархат», «Волшебный синий» и «Благородный черный» с объемом памяти 12+256 ГБ по цене 45 999 руб., с объемом памяти 12+512 ГБ – 51 999 руб. Млад

Vivo представит V29-серию в России с усовершенствованной «Аура-подсветкой для портрета 2.0» ры автоматически распознает условия недостаточной освещенности с преобладанием теплых тонов и использует теплую Аура подсветку для портрета, чтобы придать коже на снимках мягкий естественный оттенок. Vivo V29 При тусклом холодном свете с преобладанием голубых тонов функция интеллектуальной настройки цветовой температуры определяет оптимальные параметры для «Аура-подсветки для портрета», кот

Смартфон Vivo Y27 в продаже в России Компания Vivo объявляет о старте продаж нового смартфона Y27 с 50 МП портретной камерой, FHD+ дисплеем для яркого солнца и большим объемом встроенной памяти. Модель оснащена мощным 5000 мАч аккумуляторо

Компания vivo представила смартфон Y27 Компания vivo представила новый смартфон Y27 с 50 Мп портретной камерой, FHD+ дисплеем для яркого солнца и большим объёмом встроенной памяти. Модель оснащена мощным 5000 мА·ч аккумулятором и 44 Вт быстр

Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max Китай смог Компания Vivo анонсировала новый флагманский смартфон X90s на передовом процессоре MediaTek Dimensity 9200+. К концу июня 2023 г. это был самый производительный мобильный чип в мире – в бенчмарке AnTuTu

Новая модель Vivo Y36 уже в продаже в России Компания Vivo объявляет о старте продаж нового смартфона Y36, оснащенного 6,64-дюймоаым дисплеем с разрешением FHD+, процессором Qualcomm и большим объемом встроенной памяти. Смартфон доступен в продаже

Vivo представляет смартфон Y36 c 6,64-дюймовым дисплеем и основной камерой 50 МП Компания Vivo представляет новый смартфон Y36, оснащенный 6,64-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, энергоэффективным процессором Qualcomm и большим объемом встроенной памяти. Благодаря 50 МП основной

Vivo V27 cерия уже в России Компания Vivo официально представила V27 Серию. Новая линейка включает смартфон-хамелеон V27 5G с «Аура-системой» для портрета, Sony IMX766V сенсором камеры с OIS и новым 4-ядерным процессором, а также

Vivo представляет в России новый смартфон Y02 с 2,5D-дизайном Компания Vivo представляет новый смартфон Y02, оснащенный 6,51-дюймовым HD+ дисплеем с режимом защиты зрения, 5000 мАч аккумулятором и восьмиядерным процессором. Корпус с 2,5D-дизайном представлен в цве

Смартфоны vivo в России обновятся до Android 13 Vivo объявила об обновлении смартфонов компании до Funtouch OS 13 на базе Android 13. Первыми версию системы получат новые модели V25 Pro 5G и V25 5G, а также смартфоны V23 5G, T1, Y35 и Y22. Vivo X60 Pro начнёт получать обновление до 13 версии Funtouch OS с середины декабря 2022 г., а популярные модели V23e, V21, V20, Y53s, Y33s, Y31 и новый смартфон vivo V25e – с первого по

Vivo представила смартфоны серии V25 в России и корпусом из фотохромного стекла доступны в различных цветовых решениях, которые будут притягивать взгляды окружающих. Элегантный дизайн и высокая производительность линейки открывают пользователям vivo новые горизонты для творчества и самовыражения. Серия V25 — линейка смартфонов для стильных пользователей, которые всегда в процессе творчества, стремятся исследовать новые фотовозможности

Vivo представляет в России новый смартфон Y22 c 50 Мп камерой со светосильным датчиком и емким аккумулятором Компания Vivo представляет новый смартфон Y22, оснащенный 50 МП основной камерой со светосильным датчиком, 18 Вт быстрой зарядкой и 5000 мАч аккумулятором. Корпус имеет с 2,5D-дизайн. Смартфон доступен

Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России Компания Vivo объявляет о старте продаж новой серии смартфонов V23. Модели с 50 МП двойной фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступают в продажу 1 марта 2022 г. Об этом

Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России Компания Vivo представляет в России новые смартфоны V23 и V23e. Модели с 50 МП фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступят в продажу 1 марта 2022 г. Покупатели, оформивш

В России стартовали продажи смартфона vivo Y33s Vivo объявила о старте российских продаж нового смартфона vivo Y33s с 50 Мп основной камерой с автофокусом по глазам, аккумулятором на 5000 мА·ч. Устройство с быстрой зарядкой 18 Вт поступило в продажу в двух версиях с объемом памяти 128 ГБ или 64 ГБ.