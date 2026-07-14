Получите все материалы CNews по ключевому слову
BBK vivo Vivo Mobile Communications Vivo Communication Technology Виво Рус
vivo — глобальная высокотехнологичная компания, создающая продукты и услуги в области мобильных коммуникаций. vivo владеет и управляет 10 R&D центрами в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Сиане, Тайбэе, Токио и Сан-Диего и, деятельность которых сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, и разработке смартфонов следующего поколения. 7 производственных центров vivo (включая авторизованный производственный центр) в Китае, Южной и Юго-Восточной Азии обладает годовой производственной мощностью около 200 миллионов смартфонов. Устройствами vivo пользуются более 400 миллионов пользователей в 60 странах и регионах.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.07.2026
|
Дешевые смартфоны стали слишком дорогими. Xiaomi, Oppo и Vivo почти перестали покупать из-за высоких цен
агировали на рост цен на китайские смартфоны, массово перестав покупать их. Это вылилось в масштабное падение их долей рынка, которое сильнее всего ударило по трем популярным в России брендам – Oppo, Vivo и Xiaomi. Согласно статистике исследовательской компании CounterPoint Research, во II квартале 2026 г. (1 апреля – 30 июня) Xiaomi потеряла 2 процентных пункта (п. п.) год к году – вместо
|03.07.2026
|
Итоги II квартала на рынке смартфонов: OnePlus и vivo — лидеры роста продаж
Аналитики «Авито» подвели итоги II квартала на рынке смартфонов. Выяснилось, что в новом сегменте заметнее всего выросли продажи бренда OnePlus, а на ресейле сильнее всего увеличились продажи vivo. При этом по объему продаж лидерство сохраняет Apple. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Новый сегмент В новом сегменте заметнее всего выросли продажи смартфонов OnePlus — во II
|18.05.2026
|
Официальный старт продаж смартфона Vivo X300 Ultra на российском рынке
Компания Vivo официально объявляет о старте продаж смартфона X300 Ultra на российском рынке. Смартфон
|14.04.2026
|
Vivo представляет на российском рынке смартфон V70
Компания Vivo объявляет о выходе на российском рынке смартфона V70 с 50 МП камерой, специальным режимо
|05.03.2026
|
vivo официально представила новый флагманский смартфон X300 Ultra
Компания vivo официально представила новый флагманский смартфон X300 Ultra с расширенными возможностями мобильной видеосъемки. Благодаря превосходным техническим характеристикам при различных фокусных р
|25.02.2026
|
Vivo представляет компактный смартфон X300 FE на российском рынке
Компания Vivo представляет на российском рынке свой новый флагманский смартфон серии X — Vivo X300 FE, отличающийся компактным минималистичным дизайном. Об этом CNews сообщили представители Vi
|06.11.2025
|
Vivo представляет на российском рынке новую линейку смартфонов X300
Компания Vivo официально представляет новую флагманскую серию X300 на российском рынке. Она включает в себя две новинки — Vivo X300 и Vivo X300 Pro (обновленная версия X200 Pro Mini, польз
|18.09.2025
|
vivo представляет компактный флагманский смартфон X200 FE в России
Компания vivo представляет новое флагманское решение серии X — смартфон vivo X200 FE, сочетающий элегантный дизайн с продвинутыми технологиями. Об этом CNews сообщили представители vivo. X
|25.03.2025
|
Компания Vivo объявляет о старте продаж в России нового бюджетного смартфона — Vivo Y04
Компания Vivo представляет модель Vivo Y04, которая задает новые стандарты в бюджетном сегменте. Устройство прошло строгие тесты на ударопрочность, отличается впечатляющей автономностью благодаря
|24.12.2024
|
iQOO объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России
iQOO, независимый суббренд компании vivo, объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России. С 20 декабря устройство можно будет приобрести в интернет-магазине vivo и у авторизованных партнеров. iQOO 13 уст
|11.10.2024
|
Компания Vivo представила в России смартфон V40
Vivo объявила о запуске продаж нового флагманского смартфона — Vivo V40 5G. Одна из ключевых задач Vivo V40 5G – фото- и видеосъемка. Интеллектуальная «Аура подсветка» обеспечивает мягкое освещение для сценической портретной съемки. Основное достоин
|27.09.2024
|
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Vivo V40
«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж нового смартфона Vivo 40. Стоимость смартфона в период промо-акции составит 49 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Vivo V40 оснащен AMOLED-дисплеем с поддержкой технологии
|13.08.2024
|
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов VIVO X100 и X100 Pro
Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи смартфонов компании VIVO – VIVO X100 и VIVO X100 Pro. Стоимость устройств начинается от 109,9 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Смартфоны оснащены флагманскими проце
|18.04.2024
|
Новинка vivo Y03 в продаже в России по сниженной цене
орпуса. В результате получается текстура, напоминающая поверхность драгоценного камня. Оттенок «Космический черный» — это изысканный стиль, напоминающий о красоте звездной ночи. Официальная стоимость vivo Y03 составляет 10,99 тыс. руб. Смартфон доступен по сниженной стоимости – 9,99 тыс. руб. в официальном интернет-магазине и у партнеров компании. Об этом CNews сообщили представители Viv
|16.04.2024
|
Vivo представляет новую модель V30 Lite в России по специальной цене
ивлекательная ромбовидная 3D-текстура расцветки «Кристаллический черный» выгодно подчеркивает ваш стиль, задавая новые стандарты элегантности мобильных устройств. Об этом CNews сообщили представители Vivo. Официальная стоимость Vivo V30 Lite с объемом памяти 8 + 256 ГБ составляет 26,99 тыс. руб., модели с объемом памяти 8 + 128 ГБ – 24,99 тыс. руб. Для первых покупателей новинка с об
|29.03.2024
|
Беспроводные наушники Vivo TWS 3e в продаже в России
Компания Vivo представляет новые беспроводные наушники TWS 3e с интеллектуальной системой активного шумоподавления и длительным временем автономной работы. Модель выходит в продажу в цветах «Матовый син
|29.03.2024
|
Vivo V30 5G в продаже в России по специальной цене
ом и изогнутым 3D-дисплеем, модель V30 5G предлагает новые цветовые решения и плавную работу благодаря дисплею c частотой обновления 120 Гц и длительное время автономной работы. Официальная стоимость Vivo V30 с объемом памяти 12+256 ГБ составляет 49 999 руб., модели с объемом памяти 12+512 ГБ – 54 999 руб. Об этом CNews сообщили представители Vivo. Для первых покупателей модель V30 5
|21.11.2023
|
Новинка Vivo Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680 в продаже в России
Компания Vivo представляет новый смартфон Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680, 50 МП камерой для ночных портретов и 44 Вт быстрой зарядкой FlashCharge. Дизайн Y27s — это возможность отражения инд
|13.11.2023
|
Новинка Vivo Y17s c 50 МП портретной камерой уже в России по сниженной цене
Компания Vivo представляет новый смартфон Y17s с 50 МП портретной камерой и возможностью виртуального расширения памяти 3.0. Модель с 2,5D-корпусом из композитных материалов и стильным дизайном в цветах
|02.11.2023
|
Знаменитый производитель смартфонов создал нового «убийцу» Android на языке Rust
Новая китайская замена Android Компания Vivo официально анонсировала собственную мобильную платформу BlueOS, пишет портал Gizmochina. Система разрабатывается в первую очередь для мобильных устройств, но по мере своего развития и расп
|01.11.2023
|
Новинка vivo V29e c AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon появилась в продаже в России
Компания vivo объявила о старте продаж в России новинки V29e с 50 Мп селфи-камера с автофокусом, 120-герцовым AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon. Модель можно приобре
|31.10.2023
|
Смартфоны Huawei, Honor, Vivo советуют срочно удалить поисковик Google: Это вредоносное приложение
Китайские смартфоны «испугались» поисковика Google Смартфоны и планшеты китайских брендов Huawei, Honor, а также Vivo начали идентифицировать официальное приложение Google в качестве угрозы и предлагать его незамедлительное удаление, пишет Bleeping Computer. Средства безопасности, встроенные на Android Op
|31.10.2023
|
Новинка Vivo T2 c 66 Вт быстрой зарядкой FlashCharge в России по сниженной цене
Компания Vivo представляет новый смартфон T2 с 66 Вт быстрой зарядкой FlashCharge, 120 Гц AMOLED-дисплеем и 64 МП камерой с OIS. Модель можно приобрести в официальном интернет-магазине Vivo, а та
|23.10.2023
|
Смартфоны Vivo в России обновятся до Android 14
OS 14 на базе Android 14. Первой новую версию системы получит новинка V29, представленная в октябре 2023 г., а также модели V27 Серии, V25 Серии, V23 5G и смартфоны X60 Pro, T1, Y36, Y27, Y35. Модели Vivo V29 и V27 начнут получать обновление до 14 версии Funtouch OS с середины декабря 2023 г., а смартфоны V27e, V25 Pro, V25, V25e, T1, V23 5G, X60 Pro, Y36, Y27, Y35 – с первого полугодия 202
|11.10.2023
|
Vivo официально представила новую серию смартфонов V29 в России
ием 1,5K и частотой обновления 120 Гц обеспечивает изображение кинематографического качестваи защиту зрения. С 11 октября 2023 г. модель V29 5G доступна для покупки в официальном интернет-магазине ru.vivo.com и у партнеров компании в цветах «Красный бархат», «Волшебный синий» и «Благородный черный» с объемом памяти 12+256 ГБ по цене 45 999 руб., с объемом памяти 12+512 ГБ – 51 999 руб. Млад
|25.09.2023
|
Vivo представит V29-серию в России с усовершенствованной «Аура-подсветкой для портрета 2.0»
ры автоматически распознает условия недостаточной освещенности с преобладанием теплых тонов и использует теплую Аура подсветку для портрета, чтобы придать коже на снимках мягкий естественный оттенок. Vivo V29 При тусклом холодном свете с преобладанием голубых тонов функция интеллектуальной настройки цветовой температуры определяет оптимальные параметры для «Аура-подсветки для портрета», кот
|07.09.2023
|
Смартфон Vivo Y27 в продаже в России
Компания Vivo объявляет о старте продаж нового смартфона Y27 с 50 МП портретной камерой, FHD+ дисплеем для яркого солнца и большим объемом встроенной памяти. Модель оснащена мощным 5000 мАч аккумуляторо
|31.08.2023
|
Компания vivo представила смартфон Y27
Компания vivo представила новый смартфон Y27 с 50 Мп портретной камерой, FHD+ дисплеем для яркого солнца и большим объёмом встроенной памяти. Модель оснащена мощным 5000 мА·ч аккумулятором и 44 Вт быстр
|26.06.2023
|
Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max
Китай смог Компания Vivo анонсировала новый флагманский смартфон X90s на передовом процессоре MediaTek Dimensity 9200+. К концу июня 2023 г. это был самый производительный мобильный чип в мире – в бенчмарке AnTuTu
|21.06.2023
|
Новая модель Vivo Y36 уже в продаже в России
Компания Vivo объявляет о старте продаж нового смартфона Y36, оснащенного 6,64-дюймоаым дисплеем с разрешением FHD+, процессором Qualcomm и большим объемом встроенной памяти. Смартфон доступен в продаже
|14.06.2023
|
Vivo представляет смартфон Y36 c 6,64-дюймовым дисплеем и основной камерой 50 МП
Компания Vivo представляет новый смартфон Y36, оснащенный 6,64-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, энергоэффективным процессором Qualcomm и большим объемом встроенной памяти. Благодаря 50 МП основной
|13.04.2023
|
Vivo V27 cерия уже в России
Компания Vivo официально представила V27 Серию. Новая линейка включает смартфон-хамелеон V27 5G с «Аура-системой» для портрета, Sony IMX766V сенсором камеры с OIS и новым 4-ядерным процессором, а также
|06.12.2022
|
Vivo представляет в России новый смартфон Y02 с 2,5D-дизайном
Компания Vivo представляет новый смартфон Y02, оснащенный 6,51-дюймовым HD+ дисплеем с режимом защиты зрения, 5000 мАч аккумулятором и восьмиядерным процессором. Корпус с 2,5D-дизайном представлен в цве
|25.10.2022
|
Смартфоны vivo в России обновятся до Android 13
Vivo объявила об обновлении смартфонов компании до Funtouch OS 13 на базе Android 13. Первыми версию системы получат новые модели V25 Pro 5G и V25 5G, а также смартфоны V23 5G, T1, Y35 и Y22. Vivo X60 Pro начнёт получать обновление до 13 версии Funtouch OS с середины декабря 2022 г., а популярные модели V23e, V21, V20, Y53s, Y33s, Y31 и новый смартфон vivo V25e – с первого по
|27.09.2022
|
Vivo представила смартфоны серии V25 в России
и корпусом из фотохромного стекла доступны в различных цветовых решениях, которые будут притягивать взгляды окружающих. Элегантный дизайн и высокая производительность линейки открывают пользователям vivo новые горизонты для творчества и самовыражения. Серия V25 — линейка смартфонов для стильных пользователей, которые всегда в процессе творчества, стремятся исследовать новые фотовозможности
|21.09.2022
|
Vivo представляет в России новый смартфон Y22 c 50 Мп камерой со светосильным датчиком и емким аккумулятором
Компания Vivo представляет новый смартфон Y22, оснащенный 50 МП основной камерой со светосильным датчиком, 18 Вт быстрой зарядкой и 5000 мАч аккумулятором. Корпус имеет с 2,5D-дизайн. Смартфон доступен
|01.03.2022
|
Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России
Компания Vivo объявляет о старте продаж новой серии смартфонов V23. Модели с 50 МП двойной фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступают в продажу 1 марта 2022 г. Об этом
|15.02.2022
|
Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России
Компания Vivo представляет в России новые смартфоны V23 и V23e. Модели с 50 МП фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступят в продажу 1 марта 2022 г. Покупатели, оформивш
|01.02.2022
|
В России стартовали продажи смартфона vivo Y33s
Vivo объявила о старте российских продаж нового смартфона vivo Y33s с 50 Мп основной камерой с автофокусом по глазам, аккумулятором на 5000 мА·ч. Устройство с быстрой зарядкой 18 Вт поступило в продажу в двух версиях с объемом памяти 128 ГБ или 64 ГБ.
|21.01.2022
|
Vivo подводит итоги 2021 г.: инновации и партнерства
ользователей, компания представила новые модели смартфонов и решения по обработке изображений, значительно расширив возможности мобильной фотографии. Важным шагом в увеличении глобального присутствия Vivo стал выход на шесть новых рынков и стабильное присутствие бренда в тройке лидеров в ряде ключевых регионов. В течение всего года Vivo выступала в качестве спонсора популярных междун
BBK vivo и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725230.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.