Впервые раскрыты итоговый дизайн и цены новых iPhone. Подорожания не избежать

Онлайн-магазин Tmall рассекретил внешность смартфона iPhone 12 Pro Max, подтвердив информацию о его сходстве с iPhone 5. По его данным, Apple откроет предзаказы на новую линейку 16 октября 2020 г., а продажи начнет с 23 октября.

Новый-старый дизайн

Крупный интернет-магазин Tmall начал прием предварительных заказов на смартфон Apple iPhone 12 Pro Max и попутно опубликовал его высококачественные изображения. Мобильник показан на них в двух цветах – красном, напоминающем оттенок Product Red, регулярно используемый Apple, и синем. На протяжении всех 13 лет существования iPhone (первое поколение вышло в 2007 г.) Apple ни разу не выпускала свои смартфоны в синей раскраске корпуса.

На появление новой расцветки Apple намекнула еще в сентябре 2020 г., когда показала часы Watch Series 6 в таком же цвете корпуса. Они, как сообщал CNews, доступны и в красном цвете.

Tmall также раскрыл и дату начала продаж новых смартфонов Apple. Его представители опубликовали в сети Weibo (китайский аналог Twitter) информацию о начале приеме заказов на iPhone 12 Pro Max 16 октября 2020 г. Это практически совпадает с ранее опубликованными различными инсайдерами сведениями о премьере новых iPhone, назначенной на 13 октября 2020 г.

Облик новых iPhone определенно порадует ценителей классического iPhone 5

На скорый дебют новых смартфонов Apple, как сообщал CNews, может указывать и снижение цен на нынешние модели, начавшееся в России в первых числах октября 2020 г. Что до даты начала продаж, то, по информации Tmall, оформившие предварительный заказ покупатели получат свои iPhone 12 Pro Max уже 23 октября 2020 г.

Особенности дизайна iPhone 12 Pro Max

На опубликованных изображениях iPhone 12 Pro Max демонстрирует «новый» дизайн Apple, собравший в себе отличительные черты сразу трех поколений смартфонов компании. В первую очередь следует отметить возврат к ровным торцам, без закруглений – такую особенность Apple впервые реализовала еще в iPhone 4 и повторила в iPhone 5.

Общая форма корпуса – это своего рода дань уважения iPhone X образца 2017 г., тогда как дизайн камеры полностью скопирован с iPhone 11 Pro Max, вышедшего в сентябре 2019 г. Разница лишь в новом четвертом сенсоре – это, с наибольшей степенью вероятности, лидар, такой же, как в планшете iPad Pro 2020.

Одно из главных нововведений в смартфоне - полностью новый синий цвет корпуса

Лидар в мобильных устройствах Apple изначально используется для расширения возможностей дополненной реальности (Augmented Reality, AR). Не исключено, что в новом iPhone она найдет ему другое применение.

Изображения не позволяют рассмотреть лицевую сторону смартфона, которая в настоящее время таит в себе одну из трех главных интриг всего поколения iPhone 12 – пока неясно, уберет Apple фирменную «монобровь» или нет. Вторая интрига – это дизайн, раскрытый изображениями, а третья – тип используемого разъема для подзарядки.

А вот красный оттенок Apple уже неоднократно использовала в других своих продуктах

На предложенных изображениях интерфейс для коннектора кабеля виден, но понять, Lighning это или USB-C пока не представляется возможным – пропорции у них абсолютно идентичные. Впрочем, вероятно, это все же Lightning – в сентябре 2020 г. CNews писал об утечке фотографий нового кабеля из коробки с iPhone 12 Pro Max, и его венчал именно фирменный коннектор Apple.

Смартфоны окажутся еще дороже

Предварительные цены на линейку iPhone 12, которая теперь состоит из четырех моделей, были раскрыты еще в апреле 2020 г. CNews рассказывал тогда, что младший iPhone 12 на 5,4 дюйма стоит от $600 (47,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 октября 2020 г.), iPhone 12 на 6,1 дюйма оценивается минимум в $700 (55 тыс. руб.), а iPhone 12 Pro и Pro Max стоят от $1000 (78,6 тыс. руб.) и $1100 (88,5 тыс. руб.) соответственно.

Даже с учетом этих цен поколение iPhone 12 было бы на $50 (3900 руб.) дороже в сравнении с линейкой iPhone 11. Теперь же выяснилось, что итоговые цены будут еще выше.

По данным ресурса Gizmochina, самый дешевый iPhone 12 на 5,4 дюйма обойдется минимум в $650 (51,1 тыс. руб.) а 6,1-дюймовый iPhone будет стоить не дешевле $750 (59 тыс. руб.) Самым дорогим в линейке окажется iPhone 12 Pro Max, цена которого в максимальной комплектации составит $1400 (110,1 тыс. руб.).

Цены на смартфоны Apple iPhone 12

Модель смартфона 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ iPhone 12 mini $650 $700 $800 недоступен iPhone 12 $750 $800 $900 недоступен iPhone 12 Pro недоступен $1000 $1100 $1300 iPhone 12 Pro Max недоступен $1100 $1200 $1400

Источник: GizmoChina

Все приведенные цены актуальны для рынка США. В России все смартфоны, по традиции, будут стоить еще дороже. При этом важно помнить, что сохраняется вероятность отсутствия в коробке с ними не только проводных наушников EarPods, но и зарядного устройства.