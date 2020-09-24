Apple наконец-то сделала кабель для iPhone, который не будет ломаться. Фото

Новые iPhone 2020 модельного года получат кабель Lightning в новой тканевой оплетке. Она прочнее резиновой, использующейся сейчас и приходящей в негодность за пару месяцев.

Новшество для iPhone

Компания Apple может отказаться от классического кабеля зарядки для iPhone в пользу более прочного и надежного. По информации инсайдера Mr. White, усовершенствованные кабели могут войти в комлект с ожидаемыми смартфонами iPhone 12. Их премьера должна состояться в середине октября 2020 г.

Обычные кабели Lightning, которые Apple кладет в комплект со своими смартфонами, известны своей недолговечностью. Резиновое покрытие начинает трескаться и ломаться спустя всего несколько месяцев использования, и нередко такие кабели перетираются в местах сопряжения проводков с коннектором.

Новый кабель, фотографии которого опубликовал Mr. White, имеет тканевую оплетку. Как пишет профильное сетевое издание MacRumors, он действительно может быть более долговечным в сравнении с классическим.

Насколько более прочным окажется новый кабель, станет известно в течение первых месяцев его эксплуатации

По состоянию на сентябрь 2020 г. ни одна из существующих моделей iPhone и даже планшетов iPad не комплектуется тканевым кабелем. Это относится даже к топовым iPhone 11 Pro Max и iPad Pro 2020 стоимостью в России от 100 тыс. руб. и 70 тыс. руб. соответственно.

Между тем, опыт по выпуску кабелей в тканевой оплетке у Apple все-таки имеется. К примеру, с умной колонкой HomePod поставляется именно тканевый силовой кабель, а десктоп Mac Pro нового поколения укомплектован тканевым Lightning-кабелем черного цвета.

Дополнительная надежность

Вместе с новой, более качественной оплеткой кабель Apple может получить и «усиленный» коннектор. Lightning-интерфейс в 2020 г. компания из iPhone убирать не станет (пока это прерогатива iPad Pro и iPad Air 4), но он получит серебряные контакты с дополнительным покрытием из родия.

Место соединения самого кабеля с коннектором все еще не выглядит надежным

Это решение, пишет MacRumors, убережет сам коннектор от коррозии и продлит срок службы всего кабеля.

За новый кабель придется заплатить

Разработав плетеный Lightning для своих новых iPhone, Apple, с высокой долей вероятности, не отдаст его пользователям бесплатно. Смартфоны iPhone 12, как сообщал CNews, окажутся дороже аппаратов линейки 2019 г. (iPhone 11) минимум на $50 (3860 руб. по курсу ЦБ на 24 сентября 2020 г.).

Плетеные Lightning-кабели на протяжении нескольких лет выпускают сторонние производители

При этом, сообщает MacRumors, в коробке с новыми смартфонами Apple не будет ничего, кроме этого самого кабеля. Компания Стива Джобса (Steve Jobs) уберет из комплекта не только наушники, но даже сетевое зарядное устройство.

Соответствующий прецедент уже создан – 15 сентября 2020 г. Apple выпустила новые смарт-часы Watch Series 6, у которых теперь тоже нет зарядки в комплекте. При этом у прошлогодних Series 5 она имеется.

Таким образом, покупая более дорогой в сравнении с предшествующим поколением смартфон, пользователь будет вынужден дополнительно потратиться на наушники (самые доступные AirPods первого поколения стоят в России 13,5 тыс. руб.) и на зарядку (18-ватное ЗУ оценивается в 2940 руб.).

Многолетняя проблема с качеством

Зарядные кабели для смартфонов Apple изначально не могли похвастаться высоким качеством. Свойство перетираться было присуще и кабелям с классическим коннектором для старых моделей iPhone (до iPhone 4S включительно).

Проблема, знакомая многим владельцам iPhone

На Lightning Apple перешла в сентябре 2012 г., уже после смерти Стива Джобса (он умер в октябре 2011 г.). Первым смартфоном с новым разъемом стал iPhone 5, и Apple позиционировала его интерфейс как более надежный в сравнении с 30-пиновым.

Однако в ноябре 2013 г., по информации Patently Apple, против компании был подан иск, причиной которого стали как раз дефекты Lightning. В документе было сказано, что Lightning очень склонен к износу и поломке, и что Apple располагала информацией низкой надежности нового интерфейса еще до начала продаж iPhone 5.

Кое-что в это мире остается неизменным

В иске также отмечалось, что Apple признала факт наличия проблемы, но отказалась менять кабели по гарантии, предложив вместо этого просто купить новые. Истцы добавили, что выпуском некачественных кабелей Apple не только нарушила права потребителей, но и использовала дезинформирующие слоганы о его надежности.