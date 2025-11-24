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Lightning

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.11.2025 Cloud.ru открыл бесплатный доступ к новой модели из линейки GigaChat

Провайдер облачных и ИИ‑технологий Cloud.ru открыл бесплатный доступ к новой флагманской языковой модели из семейства GigaChat 3.0. Модель GigaChat Lightning стала доступна всем зарегистрированным пользователям Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models. GigaChat Lightning (10B-A1.8B) получила название благодаря своей скорости

04.10.2022 Apple заставят встроить в iPhone зарядник, как у Android, или разориться

Держаться за старое больше не выйдет Смартфоны Apple iPhone 14 могут стать последними, оснащенными интерфейсом Lightning. 4 октября 2022 г. Европарламент принял закон, согласно которому все продаваемые на территории ЕС устройства с аккумулятором должны оснащаться одинаковым интерфейсом зарядки. В законе
12.11.2020 Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM

Напомним, что теперь в комплекте с новым флагманом Apple идет только кабель, причем USB-C – Lightning, а не USB-A – Lightning, как у предыдущих моделей. И если у вас нет старых зарядных устройств, то для зарядки смартфона от сети вам понадобится адаптер с разъемом USB-C. Кроме

05.10.2017 «Умные наушники Pioneer Rayz с разъемом Lightning доступны в России. Цена

Умные наушники Rayz от компании Pioneer с разъемом Lightning уже поступили в продажу. Новинки представлены двумя моделями: SE-LTC5R «Rayz Plus» и SE-LTC3R «Rayz». Рекомендуемая розничная цена уникальных наушников составляет 25 999 руб. и 19 999
27.04.2017 PhotoFast объединила USB Type-C и Lightning

Компания PhotoFast представила на российском рынке первый в мире универсальный картридер с интерфейсами USB Type-C и Lightning. Картридер iType-C Reader предназначен для всех современных смартфонов и ноутбуков, оснащённых интерфейсом USB 3.1 и для техники Apple с интерфейсом Lightning. В дополнение кар
27.10.2016 SanDisk начал российские продажи Lightning/USB накопителя для iPhone и iPad

и избавляя пользователей от переживаний о том, что она может закончиться в самый неподходящий момент». Мобильное храненилище SanDisk iXpand 2.0 Lightning плюс USB 3.0USB-накопитель iXpand V2 обладает Lightning-разъемом и портом USB 3.0. Копирование данных с устройства на флеш-накопитель можно в автоматическом режиме, а просмотр видео в популярных форматах доступен непосредственно с диска. i
16.02.2015 Хакеры научились делать «вечный джейлбрейк» iPhone и iPad, получив доступ к ядру iOS

группа Ramtin Amin («Рамтин Амин») смогла разгадать принципы работы проприетарного интерфейса Apple Lightning, которыми компания Apple делится только со своими партнерами, а от других держит в

11.01.2013 Harman представил беспроводную док-станция JBL OnBeat Rumble с коннектором Lightning

Компания Harman на выставке CES-2013 представила док-станцию JBL OnBeat Rumble. Акустическая система OnBeat Rumble оснащена коннектором Lightning, для работы с новыми устройствами Apple - iPhone 5, iPad mini, iPad 4го поколения. Док-станция отлично работает и с устройствами других производителей через Bluetooth-соединение. При

25.10.2010 PTC анонсирует проект Lightning: новое видение систем автоматизированного проектирования

Компания PTC анонсировала новый продукт Lightning, позволяющий объединить разные парадигмы моделирования, которые ранее были несовместимы: 2D-моделирование, прямое 3D-моделирование и параметрическое 3D-моделирование. Одна из ежедневн
01.03.2007 Corel представила бесплатную бета-версию WordPerfect Lightning

Corel представила первую публичную бесплатную бета-версию текстового редактора WordPerfect Lightning, разновидности WordPerfect со встроенными возможностями Web 2.0. «Молния WordPerfect» представляет многие из функций, присутствующих в наборе известных тяжеловесных офисных пакетов от
01.11.2006 Испания вооружит истребителями F-35 Lightning II свой авианосец

К программе создания истребителя F-35 Lightning II могут присоединиться еще 6 стран, сообщает F-35.net. Среди них - Испания, которая планирует заменить на своем авианосце (Principe de Asturias) истребителями F-35 в модификации с ук
01.11.2006 Испания вооружит истребителями F-35 Lightning II свой авианосец

К программе создания истребителя F-35 Lightning II могут присоединиться еще 6 стран, сообщает F-35.net. Среди них - Испания, которая планирует заменить на своем авианосце (Principe de Asturias) истребителями F-35 в модификации с ук
10.07.2006 F-35 получил имя Lightning II

ода. Как сообщает Flight Global, мнение президента США разошлось с мнением интернет-аудитории, настаивавшей на имени Phoenix. Отныне очередной американский истребитель пятого поколения носит имя F-35 Lightning II («Молния 2»). Ранее имя Lightning носили истребитель P-38 компании Lockheed (1939 г.) и скоростной перехватчик британской компаини English Electric Lightning (1954 г.
10.07.2006 F-35 получил имя Lightning II

ода. Как сообщает Flight Global, мнение президента США разошлось с мнением интернет-аудитории, настаивавшей на имени Phoenix. Отныне очередной американский истребитель пятого поколения носит имя F-35 Lightning II («Молния 2»). Ранее имя Lightning носили истребитель P-38 компании Lockheed (1939 г.) и скоростной перехватчик британской компаини English Electric Lightning (1954 г.
10.10.2003 HDS усовершенствует системы хранения

вать законодательным требованиям к хранению данных и отвечают потребностям в управлении информацией. Для этого объявлены стратегические улучшения в серии систем хранения корпоративного класса Hitachi Lightning 9900 V Series. Кроме того, компания анонсировала программные продукты, позволяющие заказчикам развертывать многоуровневые конфигурации хранения данных и создавать надежные платформы,


Публикаций - 240, упоминаний - 256

Lightning и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 156
Samsung Electronics 11064 49
Huawei 4676 27
Google LLC 12688 21
Microsoft Corporation 25775 21
Xiaomi - Сяоми 2231 20
Meta Platforms - Facebook 4621 13
Intel Corporation 12811 11
HTC Corporation 1512 11
Dropbox 527 10
Baseus 45 8
LG Electronics 3735 8
Sony 6739 8
X Corp - Twitter 2938 7
Lenovo Group 2446 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Samsung - Harman - JBL 242 7
Yandex - Яндекс 9216 6
MediaTek - Ralink 595 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 5
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 4
МегаФон 10742 4
Dell EMC 5180 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
Logitech 437 4
Nintendo 823 4
AKG 66 3
Digma 251 3
HERE Technologies 113 3
Nvidia Corp 4002 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
KGI Securities 50 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 6
Lockheed Martin 777 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Ferrari NV 159 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
BMW Group 482 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 3
Tesla Motors 461 3
Volvo Cars 262 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Ford 434 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Uber 357 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Россети Ленэнерго 1699 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Евросеть 1421 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
TÜV Rheinland Group 181 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Barclays 122 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Sequoia Capital 115 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Starbucks 91 1
Nike 195 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Яндекс - Бери Заряд! 33 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Hyndai 16 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 134
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 90
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 89
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 85
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Турция - Турецкая республика 2620 2
Испания - Королевство 3840 2
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