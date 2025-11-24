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Lightning
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.11.2025
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Cloud.ru открыл бесплатный доступ к новой модели из линейки GigaChat
Провайдер облачных и ИИ‑технологий Cloud.ru открыл бесплатный доступ к новой флагманской языковой модели из семейства GigaChat 3.0. Модель GigaChat Lightning стала доступна всем зарегистрированным пользователям Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models. GigaChat Lightning (10B-A1.8B) получила название благодаря своей скорости
|04.10.2022
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Apple заставят встроить в iPhone зарядник, как у Android, или разориться
Держаться за старое больше не выйдет Смартфоны Apple iPhone 14 могут стать последними, оснащенными интерфейсом Lightning. 4 октября 2022 г. Европарламент принял закон, согласно которому все продаваемые на территории ЕС устройства с аккумулятором должны оснащаться одинаковым интерфейсом зарядки. В законе
|12.11.2020
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Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM
Напомним, что теперь в комплекте с новым флагманом Apple идет только кабель, причем USB-C – Lightning, а не USB-A – Lightning, как у предыдущих моделей. И если у вас нет старых зарядных устройств, то для зарядки смартфона от сети вам понадобится адаптер с разъемом USB-C. Кроме
|05.10.2017
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«Умные наушники Pioneer Rayz с разъемом Lightning доступны в России. Цена
Умные наушники Rayz от компании Pioneer с разъемом Lightning уже поступили в продажу. Новинки представлены двумя моделями: SE-LTC5R «Rayz Plus» и SE-LTC3R «Rayz». Рекомендуемая розничная цена уникальных наушников составляет 25 999 руб. и 19 999
|27.04.2017
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PhotoFast объединила USB Type-C и Lightning
Компания PhotoFast представила на российском рынке первый в мире универсальный картридер с интерфейсами USB Type-C и Lightning. Картридер iType-C Reader предназначен для всех современных смартфонов и ноутбуков, оснащённых интерфейсом USB 3.1 и для техники Apple с интерфейсом Lightning. В дополнение кар
|27.10.2016
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SanDisk начал российские продажи Lightning/USB накопителя для iPhone и iPad
и избавляя пользователей от переживаний о том, что она может закончиться в самый неподходящий момент». Мобильное храненилище SanDisk iXpand 2.0 Lightning плюс USB 3.0USB-накопитель iXpand V2 обладает Lightning-разъемом и портом USB 3.0. Копирование данных с устройства на флеш-накопитель можно в автоматическом режиме, а просмотр видео в популярных форматах доступен непосредственно с диска. i
|16.02.2015
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Хакеры научились делать «вечный джейлбрейк» iPhone и iPad, получив доступ к ядру iOS
группа Ramtin Amin («Рамтин Амин») смогла разгадать принципы работы проприетарного интерфейса Apple Lightning, которыми компания Apple делится только со своими партнерами, а от других держит в
|11.01.2013
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Harman представил беспроводную док-станция JBL OnBeat Rumble с коннектором Lightning
Компания Harman на выставке CES-2013 представила док-станцию JBL OnBeat Rumble. Акустическая система OnBeat Rumble оснащена коннектором Lightning, для работы с новыми устройствами Apple - iPhone 5, iPad mini, iPad 4го поколения. Док-станция отлично работает и с устройствами других производителей через Bluetooth-соединение. При
|25.10.2010
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PTC анонсирует проект Lightning: новое видение систем автоматизированного проектирования
Компания PTC анонсировала новый продукт Lightning, позволяющий объединить разные парадигмы моделирования, которые ранее были несовместимы: 2D-моделирование, прямое 3D-моделирование и параметрическое 3D-моделирование. Одна из ежедневн
|01.03.2007
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Corel представила бесплатную бета-версию WordPerfect Lightning
Corel представила первую публичную бесплатную бета-версию текстового редактора WordPerfect Lightning, разновидности WordPerfect со встроенными возможностями Web 2.0. «Молния WordPerfect» представляет многие из функций, присутствующих в наборе известных тяжеловесных офисных пакетов от
|01.11.2006
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Испания вооружит истребителями F-35 Lightning II свой авианосец
К программе создания истребителя F-35 Lightning II могут присоединиться еще 6 стран, сообщает F-35.net. Среди них - Испания, которая планирует заменить на своем авианосце (Principe de Asturias) истребителями F-35 в модификации с ук
|01.11.2006
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Испания вооружит истребителями F-35 Lightning II свой авианосец
К программе создания истребителя F-35 Lightning II могут присоединиться еще 6 стран, сообщает F-35.net. Среди них - Испания, которая планирует заменить на своем авианосце (Principe de Asturias) истребителями F-35 в модификации с ук
|10.07.2006
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F-35 получил имя Lightning II
ода. Как сообщает Flight Global, мнение президента США разошлось с мнением интернет-аудитории, настаивавшей на имени Phoenix. Отныне очередной американский истребитель пятого поколения носит имя F-35 Lightning II («Молния 2»). Ранее имя Lightning носили истребитель P-38 компании Lockheed (1939 г.) и скоростной перехватчик британской компаини English Electric Lightning (1954 г.
|10.07.2006
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F-35 получил имя Lightning II
ода. Как сообщает Flight Global, мнение президента США разошлось с мнением интернет-аудитории, настаивавшей на имени Phoenix. Отныне очередной американский истребитель пятого поколения носит имя F-35 Lightning II («Молния 2»). Ранее имя Lightning носили истребитель P-38 компании Lockheed (1939 г.) и скоростной перехватчик британской компаини English Electric Lightning (1954 г.
|10.10.2003
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HDS усовершенствует системы хранения
вать законодательным требованиям к хранению данных и отвечают потребностям в управлении информацией. Для этого объявлены стратегические улучшения в серии систем хранения корпоративного класса Hitachi Lightning 9900 V Series. Кроме того, компания анонсировала программные продукты, позволяющие заказчикам развертывать многоуровневые конфигурации хранения данных и создавать надежные платформы,
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