Cloud.ru открыл бесплатный доступ к новой модели из линейки GigaChat Провайдер облачных и ИИ‑технологий Cloud.ru открыл бесплатный доступ к новой флагманской языковой модели из семейства GigaChat 3.0. Модель GigaChat Lightning стала доступна всем зарегистрированным пользователям Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models. GigaChat Lightning (10B-A1.8B) получила название благодаря своей скорости

Apple заставят встроить в iPhone зарядник, как у Android, или разориться Держаться за старое больше не выйдет Смартфоны Apple iPhone 14 могут стать последними, оснащенными интерфейсом Lightning. 4 октября 2022 г. Европарламент принял закон, согласно которому все продаваемые на территории ЕС устройства с аккумулятором должны оснащаться одинаковым интерфейсом зарядки. В законе

Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM Напомним, что теперь в комплекте с новым флагманом Apple идет только кабель, причем USB-C – Lightning, а не USB-A – Lightning, как у предыдущих моделей. И если у вас нет старых зарядных устройств, то для зарядки смартфона от сети вам понадобится адаптер с разъемом USB-C. Кроме

«Умные наушники Pioneer Rayz с разъемом Lightning доступны в России. Цена Умные наушники Rayz от компании Pioneer с разъемом Lightning уже поступили в продажу. Новинки представлены двумя моделями: SE-LTC5R «Rayz Plus» и SE-LTC3R «Rayz». Рекомендуемая розничная цена уникальных наушников составляет 25 999 руб. и 19 999

PhotoFast объединила USB Type-C и Lightning Компания PhotoFast представила на российском рынке первый в мире универсальный картридер с интерфейсами USB Type-C и Lightning. Картридер iType-C Reader предназначен для всех современных смартфонов и ноутбуков, оснащённых интерфейсом USB 3.1 и для техники Apple с интерфейсом Lightning. В дополнение кар

SanDisk начал российские продажи Lightning/USB накопителя для iPhone и iPad и избавляя пользователей от переживаний о том, что она может закончиться в самый неподходящий момент». Мобильное храненилище SanDisk iXpand 2.0 Lightning плюс USB 3.0USB-накопитель iXpand V2 обладает Lightning-разъемом и портом USB 3.0. Копирование данных с устройства на флеш-накопитель можно в автоматическом режиме, а просмотр видео в популярных форматах доступен непосредственно с диска. i

Хакеры научились делать «вечный джейлбрейк» iPhone и iPad, получив доступ к ядру iOS группа Ramtin Amin («Рамтин Амин») смогла разгадать принципы работы проприетарного интерфейса Apple Lightning, которыми компания Apple делится только со своими партнерами, а от других держит в

Harman представил беспроводную док-станция JBL OnBeat Rumble с коннектором Lightning Компания Harman на выставке CES-2013 представила док-станцию JBL OnBeat Rumble. Акустическая система OnBeat Rumble оснащена коннектором Lightning, для работы с новыми устройствами Apple - iPhone 5, iPad mini, iPad 4го поколения. Док-станция отлично работает и с устройствами других производителей через Bluetooth-соединение. При

PTC анонсирует проект Lightning: новое видение систем автоматизированного проектирования Компания PTC анонсировала новый продукт Lightning, позволяющий объединить разные парадигмы моделирования, которые ранее были несовместимы: 2D-моделирование, прямое 3D-моделирование и параметрическое 3D-моделирование. Одна из ежедневн

Corel представила бесплатную бета-версию WordPerfect Lightning Corel представила первую публичную бесплатную бета-версию текстового редактора WordPerfect Lightning, разновидности WordPerfect со встроенными возможностями Web 2.0. «Молния WordPerfect» представляет многие из функций, присутствующих в наборе известных тяжеловесных офисных пакетов от

Испания вооружит истребителями F-35 Lightning II свой авианосец К программе создания истребителя F-35 Lightning II могут присоединиться еще 6 стран, сообщает F-35.net. Среди них - Испания, которая планирует заменить на своем авианосце (Principe de Asturias) истребителями F-35 в модификации с ук

Испания вооружит истребителями F-35 Lightning II свой авианосец К программе создания истребителя F-35 Lightning II могут присоединиться еще 6 стран, сообщает F-35.net. Среди них - Испания, которая планирует заменить на своем авианосце (Principe de Asturias) истребителями F-35 в модификации с ук

F-35 получил имя Lightning II ода. Как сообщает Flight Global, мнение президента США разошлось с мнением интернет-аудитории, настаивавшей на имени Phoenix. Отныне очередной американский истребитель пятого поколения носит имя F-35 Lightning II («Молния 2»). Ранее имя Lightning носили истребитель P-38 компании Lockheed (1939 г.) и скоростной перехватчик британской компаини English Electric Lightning (1954 г.

F-35 получил имя Lightning II ода. Как сообщает Flight Global, мнение президента США разошлось с мнением интернет-аудитории, настаивавшей на имени Phoenix. Отныне очередной американский истребитель пятого поколения носит имя F-35 Lightning II («Молния 2»). Ранее имя Lightning носили истребитель P-38 компании Lockheed (1939 г.) и скоростной перехватчик британской компаини English Electric Lightning (1954 г.