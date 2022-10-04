Apple заставят встроить в iPhone зарядник, как у Android, или разориться

С 2024 г. во всех смартфонах Apple будет использоваться разъем USB-C вместо древнего Lightning. Того требует новый европейский закон. Если Apple воспротивится ему, то ей придется свернуть продажи своих устройств во всех странах Евросоюза, что повлечет за собой колоссальные финансовые потери.

Держаться за старое больше не выйдет

Смартфоны Apple iPhone 14 могут стать последними, оснащенными интерфейсом Lightning. 4 октября 2022 г. Европарламент принял закон, согласно которому все продаваемые на территории ЕС устройства с аккумулятором должны оснащаться одинаковым интерфейсом зарядки.

В законе четко указано, что единым стандартом интерфейса теперь является USB-C. Он на протяжении нескольких лет встраивается в большинство Android-смартфонов, кроме самых дешевых. Например, первые мобильники с Type-C в каталоге китайской компании Xiaomi появились еще в 2017 г.

Согласно букве закона, USB-C станет обязательным в Европе атрибутом всех устройств с питанием от аккумулятора с осени 2024 г. Исключение составляют только ноутбуки – их производителям дали отсрочку до 2026 г.

При чем здесь Apple

Компания Apple упорно продвигает свой фирменный разъем Lightning в смартфонах iPhone. Все ныне доступные в легальной рознице модели ее мобильников оснащаются именно этим интерфейсом.

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До осени 2018 г. это правило распространялось еще и на планшеты iPad. Все изменилось с появлением поколения iPad Pro, получившим именно USB-C вместо Lightning. Однако по прошествии четырех лет в арсенале Apple все еще есть планшеты с Lightning, например, в бюджетном iPad девятого поколения, вышедшем осенью 2021 г.

В современных MacBook Lightning нет, но для зарядки используется фирменный разъем MagSafe.

Apple явила Lightning миру в 2012 г. с релизом iPhone 5S. Его основное преимущество в симметричности, которого так не хватало microUSB. Другими словами, коннектор можно вставлять любой стороной.

Но сейчас это единственное, чем может похвастаться Lightning. С точки зрения технологий это древний стандарт USB 2.0, получивший распространение еще в начале XXI века и в настоящее время устаревший. Главный его недостаток в скорости работы – даже по Wi-Fi данные можно передавать быстрее, чем по Lightning и USB 2.0.

Чем грозит непослушание

Apple может перейти на USB-C в своих iPhone уже в 2023 г. с релизом iPhone 15 или подождать до 2024 г. и iPhone 16. Однако рано или поздно ей придется оставить Lightning позади, в противном случае она рискует недополучить значительную часть прибыли.

Если Lightning останется в iPhone и iPad, Apple не сможет продавать их на территории стран Евросоюза. По итогам II квартала 2022 финансового года (завершился 27 марта 2022 г.) выручка Apple в Европе составила $23,3 млрд против $18,3 в Китае и $40,9 млрд в США.

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У Apple есть опыт по сворачиванию бизнеса в целой стране – в марте 2022 г. она полностью прекратила свои продажи в России. Однако выручка ее российского представительства в лучшие времена не превышала 1% от общемировой, так что едва ли компания много потеряла.

Здесь же речь идет не об одной стране, а о почти трех десятках. На октябрь 2022 г. в Евросоюзе числилось 27 государств.

Очевидная выгода для пользователей

Почему Apple так держится за свой морально устаревший разъем, неизвестно. Она могла разыграть карту USB-C еще в iPhone 14, чтобы хоть как-то выделить его на фоне iPhone 13. В итоге она не решилась на это, и iPhone 14 провалился в продаже за неимением достаточного количества отличий от своего предшественника.

Можно предположить, что Lightning приносит Apple немалую прибыль, так как она зарабатывает деньги не только на гаджетах, но и на аксессуарах к ним. Например, в США обычный 1-метровый фирменный кабель с Lightning на одном конце и USB-C на другом стоит $19 или около 1120 руб. по курсу ЦБ на 4 октября 2022 г. В России его цена доходила до 2000 руб.

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Однако все iPhone прекрасно работали и продолжают работать с неоригинальными кабелями, которые можно купить в России за 200-300 руб. в любом интернет-магазине с техникой.

Безусловно, с переходом на USB-C Apple будет выпускать соответствующие фирменные кабели. Такие у нее уже есть – редакция CNews обнаружила на ее официальном американском сайте 2-метровый кабель c USB-C на обоих концах за те же $19. Из этого следует, что кабели USB-C дешевле в два раза, если сравнивать длину. Таким образом, версия о нежелании Apple расставаться с дополнительной прибылью за счет Lightning имеет косвенное подтверждение.

Выгода пользователей в данном случае не только в более дешевых кабелях, но и в том, что им достаточно будет купить всего один кабель, который будет подходить к любой технике Apple. А поскольку кабели с USB-C годами выпускаются для Android-устройств, они получат еще и широкий их выбор.

Новый закон, принятый Европарламентом позволит, имея всего лишь один кабель, заряжать далеко не только смартфоны и планшеты Apple и Android. Разъем USB-C производители будут обязаны встраивать в фотоаппараты, навигаторы, портативные колонки, карманные аккумуляторы и носители информации, электронные книги, беспроводные клавиатуры и мыши и т. д.