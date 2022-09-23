Новые iPhone 14 никто не покупает. Производство почти остановлено

Попытка Apple продать потребителям прошлогодний iPhone 13 под видом нового iPhone 14 провалилась. Потребители не увидели в нем достаточного количества нововведений и предпочли или остаться на iPhone 13, или обновиться сразу до iPhone 14 Pro или Pro Max. В них изменений намного больше. В результате Apple пришлось остановить сразу пять цехов на заводе Foxconn, выпускавших iPhone 14 и 14 Plus.

План не выгорел

Компания Apple неожиданно для себя и вполне ожидаемо для остального мира столкнулась с низким спросом на базовые смартфоны линейки iPhone 14. Как пишет портал MyDrivers, ситуация настолько серьезная, что ей пришлось резко сократить объемы их производства.

Главная особенность нового смартфона iPhone 14 – почти полное отсутствие нововведений по сравнению с прошлогодним iPhone 13. Apple даже поленилась придумать новый дизайн, но при этом не забыла немного увеличить блок камер и слегка сместить кнопки, чтобы чехлы для iPhone 13 к новому смартфону не подходили.

Потребители со всего мира отреагировали одинаково, в большинстве своем отказавшись покупать iPhone 14. Они бойкотируют даже его увеличенную версию в виде iPhone 14 Plus. Как сообщал CNews, россияне, вынужденные из-за санкций Apple приобретать ее технику по параллельному импорту или у перекупщиков, тоже предпочитают старшие модели – 14 Pro и 14 Pro Max.

Это новый iPhone 14, а вовсе не старый iPhone 13. Не перепутайте

Промежуточный итог вполне очевиден – обычный iPhone 14 и его Plus-версия почти никого не заинтересовали, в результате чего Apple столкнулась с риском переполнения складов. По данным MyDrivers, чтобы избежать этого, ей пришлось экстренно реорганизовать работу сразу пяти цехов компании Foxconn, чтобы перевести их на сборку iPhone 14 Pro и Pro Max. Foxconn – это основной партнер Apple по вопросу производства ее техники.

Apple снова оказалась не готова

Тот факт, что низкий спрос на iPhone 14 и 14 Plus оказался для Apple неожиданностью, подтверждает и аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Он известен тем, что его прогнозы относительно техники Apple сбываются с почти 100-процентной точностью.

По его словам, Apple решила увеличить выпуск Pro-моделей лишь после анализа объемов продаж младших версий, не опираясь на статистику по отгрузкам Pro-серии.

Любопытно, что даже Plus-версия iPhone 14, на которую Apple, по всей видимости, делала ставку в младшей линейке, не вызвала интерес у потребителей. Базово он отличается от обычного iPhone 14 лишь размерами экрана (6,7 дюйма по диагонали против 6,1 дюйма) и ценой. В США iPhone 14 стоит от $799 (47,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 сентября 2022 г.), а iPhone 14 Plus – $899 (53,8 тыс. руб.).

В точно такой же ситуации, когда она не угадала с размерами мобильника, Apple оказалась в 2020 г. С помпой представив в октябре 2020 г. iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма, она нацелилась на ценителей ее классических крошечных смартфонов. Однако провал не заставил себя ждать – почти сразу после начала продаж Apple сократила производство mini-модели, а немного позже и вовсе полностью остановила его.

Год спустя состоялся анонс iPhone 13 mini с такими же габаритами, ставку на который Apple уже не делала. Чуда вновь не произошло, и к серии iPhone 14 mini-смартфоны ушли в прошлое. Но и «плюс-сайз» покупатели явно не оценили.

Так в чем же дело

Чтобы пересчитать нововведения в базовом iPhone 14 по сравнению iPhone 13, пальцев одной руки хватит с избытком. К тому же не все изменения важные, а некоторые и вовсе работают лишь в нескольких странах мира. Например, это спутниковая связь, которая функционирует пока лишь в США и Канаде.

Как незрячие тестировщики помогают делать портал mos.ru удобным ИТ в госсекторе

Из новшеств в iPhone 14 – 6 ГБ оперативной памяти против 4 ГБ в iPhone 13, новые алгоритмы камер, режим определения ДТП и новые цвета корпуса. У Plus-версии список аналогичный, дополненный пунктом про увеличенный дисплей.

Apple даже не стала менять процессор в iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Оба эти смартфона работают на прошлогоднем А15 Bionic, как и iPhone 13.

При всем этом смартфон iPhone 13 компания Apple не стала убирать из розницы. Его по-прежнему можно купить официально за $599 (35,8 тыс. руб.). Другими словами, приобретая iPhone 13 вместо iPhone 14, потребитель не только почти ничего не теряет, но и экономит $200 (12 тыс. руб.).

Чем хороши Pro-модели

Смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max привлекают внимание в первую очередь отсутствием выреза в экране, известного как «челка» или «монобровь», появившегося еще в 2017 г. с релизом iPhone X. Его теперь заменяет гораздо более функциональный овальный вырез Dynamic Island, очень тесно интегрированный в интерфейс iOS 16.

Новый вырез в экране - «киллер-фича» iPhone 14 Pro и Pro Max

Помимо этого экраны смартфонов Pro-серии имеют частоту обновления 120 Гц и повышенную яркость, а разрешение основной камеры в смартфонах увеличено с 12 МП до 48 МП. Помимо этого, и iPhone 14 Pro, и iPhone 14 Pro Max работают на более современном 4-нанометровом процессоре A16 Bionic вместо 5-нанометрового А15.