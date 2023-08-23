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Apple iPhone 14

Apple iPhone 14


23.08.2023 Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большой батареей и экраном как у iPhone 14 Pro Max. Видео

мартфон 11x 5G из среднего ценового сегмента, получивший экран, по размерам не уступающий дисплею в iPhone 14 Pro Max. Премьера аппарата состоялась в Индии, где он и поступит в продажу в первую
22.08.2023 Раскрыта грандиозная схема обмана Apple. Новейшие iPhone собираются на чипах с «древним» техпроцессом

обманула весь мир, заставив каждого поверить, что ее новейший мобильный процессор А16 (установлен в iPhone 14 Pro и Pro Max образца сентября 2022 г.) выполнен по суперсовременным 4-нанометровым
02.08.2023 Аккумуляторы в новых iPhone деградируют с невероятной скоростью. Пользователи негодуют

АКБ с синдромом ускоренного старения Владельцы смартфонов Apple серий iPhone 14 и iPhone 14 Pro стали жаловаться на слишком быстро деградирующие аккумулятор
26.06.2023 Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max

ьный чип в мире – в бенчмарке AnTuTu о набирает около 1,37 млн баллов, а сам смартфон получил около 1,6 млн баллов в том же синтетическом тесте. Для сравнения, результат процессора Apple A16 Bionic в iPhone 14 Pro Max – около 950 тыс. баллов. Сам Dimensity 9200+ представляет собой разогнанную версию чипа Dimensity 9200, который появился в ноябре 2022 г. – у процессоров одинаковые компоновка
08.06.2023 Россиянам выставили цену на новый Xiaomi больше, чем на iPhone 14 Pro Max. В Китае он гораздо дешевле

возникают далеко не в первый раз. Тот случай, когда выгоднее подождать посылку, но получить больше памяти в смартфоне и существенно сэкономить Также, для сравнения, в России можно купить флагманский iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ за 129,5 тыс. руб. или на 512 ГБ за 156 тыс. руб. В США последний стоит $1399 или около 114 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 июня 2023 г. Фотоаппарат можно выкинуть Модифи
02.06.2023 Caviar показал первый iPhone 14 Pro со встроенным Rolex Daytona

технологии Apple. На этот раз они интегрировали часы Rolex Daytona (Ref: 116518LN – 0078) в корпус iPhone 14 Pro Max. Caviar показал первый iPhone 14 Pro со встроенным Rolex Daytona Пол
18.05.2023 Любимый россиянами конкурент Xiaomi создал супердешевый клон iPhone 14 на свежем Android. Ожидается в России

одитель не стал экономить ни на аккумуляторе, ни на камере. Внешне Narzo N53 – это полноценный клон iPhone 14 с аналогичным расположением элементов, дизайном тыльного блока камер и очертаниями

28.03.2023 Xiaomi выпускает смартфон на суперпроцессоре мощностью как у iPhone 14 Pro, но втрое дешевле. Цена, видео

н баллов в бенчмарке AnTuTu, что подтвердили тесты самой Xiaomi. На том же уровне находится и Apple iPhone 14 Pro, только стоит он в разы дороже Redmi Note 12 Turbo. В США новый iPhone 14 Pr
17.03.2023 Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео

о заказа, который завершится 29 марта 2023 г. Старт продаж назначен на 30 марта 2023 г. Сравнение с iPhone 14 Pro Max в данном случае более чем уместно, поскольку в США его 512-гигабайтная верс
20.02.2023 Древняя технология Nokia уничтожает экраны новейших iPhone 14 Pro

Эксперимент неудачный Владельцы новых флагманских смартфонов Apple iPhone 14 Pro и Pro Max столкнулись с проблемой выгорания дисплея при использовании технологи
06.01.2023 В Android-смартфоны внедрят уникальную «фишку» новейших iPhone 14

путниковых сетей связи, пишет портал MacRumors. В сентябре 2022 г. она появилась в смартфонах Apple iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max и позиционировалась как одна из отличительных особенн
23.12.2022 Программисты Apple сломали экраны дорогих флагманских iPhone. Проблема стала массовой

iPhone 14 Pro и Pro Max сломались Владельцы смартфонов iPhone 14 Pro и Pro Max компании Apple стали массово жаловаться на проблемы с экраном. Как пи
22.12.2022 Россияне создали самый дорогой в мире iPhone. За него просят десятки миллионов рублей

viar, известная своими люксовыми модификациями смартфонов Apple, создала особую версию флагманского iPhone 14 Pro Max. Она по праву может считаться самой дорогой модификацией iPhone в мире. Сво
01.12.2022 Caviar создал коллекцию зодиакальных iPhone 14 Pro в сотрудничестве с астрологом

люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar презентовал на своем сайте новую коллекцию Zodiac на базе iPhone 14 Pro. Для ее создания был приглашен ведический астролог, с помощью которого была раз
19.10.2022 Продажи iPhone 14 Plus провалены, Apple снимает смартфон с производства

Ностальгия больше не в тренде Компания Apple резко сокращает объемы производства смартфона iPhone 14 Plus, который поступил в продажу лишь в начале октября 2022 г. Как пишет The Inform
17.10.2022 Apple удаленно превращает супердорогие iPhone 14 Pro Max в «кирпичи». Но есть решение

Флагман Apple сломался Владельцы флагманских смартфонов iPhone 14 Pro Max стали массово жаловаться на их «окирпичивание». Проблему активно обсуждают

14.10.2022 Россияне приобрели более 50 тыс. iPhone 14 с момента старта продаж в мире

сственного интеллекта для финтеха, e-commerce и других индустрий, подвела итоги продаж всех моделей iPhone 14 в России с момента старта продаж новых смартфонов в мире (c 16 cентября 2022 г. App
12.10.2022 Российский блогер специально разбил машину о бетонный блок, чтобы убедиться: Определение ДТП в iPhone 14 не работает

Смартфон в ДТП не поможет Новая функция смартфонов Apple iPhone 14 в лице автоматического уведомления экстренных служб об аварии в случае реального ДТ
12.10.2022 Caviar увеличил упаковку iPhone 14 Pro в три раза и вернул в комплект зарядку и чехол ради комфорта россиян

Бренд смартфонов и аксессуаров Caviar кастомизировал упаковку линейки iPhone 14 Pro и Pro Max. Увеличенный бархатистый футляр под названием Premium Box из перерабо
04.10.2022 Caviar создала телефон с встроенными часами Rolex Daytona и приборной панелью гоночного автомобиля

нтовал на своем сайте новую коллекцию Grand Complications («Грандиозные усложнения», англ.) на базе iPhone 14 Pro, посвященную легендарным часам Daytona от Rolex. Теперь поклонники часового бре
26.09.2022 Ювелиры Caviar раскололи метеорит возрастом 4,5 млрд лет и перекрасили iPhone 14 Pro в более фиолетовый для своей новой коллекции

Международный бренд премиальных смартфонов и аксессуаров Caviar сделал редизайн всех цветов iPhone 14 Pro в своей новой линейке Unity. Самый дорогой смартфон будет инкрустирован метеори
26.09.2022 «М.Видео-Эльдорадо» запустила первые официальные розничные продажи iPhone 14

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, реализовала первые поставки смартфонов iPhone 14 в соответствии с действующими требованиями российского законодательства, что позволит обеспечить новинками большинство клиентов, оформивших предзаказ, и запустить первые розничные про
23.09.2022 Новые iPhone 14 никто не покупает. Производство почти остановлено

ебя и вполне ожидаемо для остального мира столкнулась с низким спросом на базовые смартфоны линейки iPhone 14. Как пишет портал MyDrivers, ситуация настолько серьезная, что ей пришлось резко со
22.09.2022 Параллельный импорт не нужен. Россияне ажиотажно добывают iPhone 14 у перекупщиков

даже несмотря на происходящие в стране события, вырос вдвое. Причина тому – релиз новых смартфонов iPhone 14. Apple перестала поставлять свою технику в Россию более полугода назад, и складывае
21.09.2022 «М.Видео-Эльдорадо» получила разрешительный документ и до конца недели запустит продажи оригинальных iPhone 14

и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, первой в числе крупнейших российских ритейлеров, входящих в ассоциацию РАТЭК, получила необходимые для законной продажи смартфонов новой линейки iPhone 14 разрешения уполномоченных органов. Реализация оригинальных устройств из первых поставок, полученных в соответствии с действующим российским законодательством, начнется до конца недели
15.09.2022 «Ситилинк» выяснил, какие модели нового iPhone наиболее интересны

Российский ритейлер «Ситилинк» открыл сбор заявок на новые модели телефонов Apple – iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и Pro Max. В сети сообщили, что планируют поставить смартфоны посл
09.09.2022 Новые iPhone 14 приедут в Россию по космическим ценам

Дефицит новых iPhone в планы не входит Смартфоны Apple линейки iPhone 14, премьера которых состоялась 7 сентября 2022 г., появятся в России, но только по не
11.01.2022 О дешевых iPhone можно не мечтать. Названы цены на смартфоны Apple 2022 года

iPhone снова подорожают Смартфоны Apple новой линейки iPhone 14 могут оказаться заметно дороже в сравнении с актуальной линейкой iPhone 13. Как пиш
17.11.2021 Политика властей не даст россиянам использовать важнейшую особенность создаваемых iPhone 14

iPhone 14 не для России Смартфоны линейки iPhone 14 (предварительное название), которые Apple может выпустить в 2022 г., должны получить поддержку беспроводного интерфейса Wi-Fi 6E. Об этом сообщил известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-

Публикаций - 130, упоминаний - 228

Apple iPhone 14 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12099 107
Xiaomi 1732 47
Samsung Electronics 10254 46
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 23
Huawei 3932 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 20
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 11
Qualcomm Technologies 1822 11
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 9
Intel Corporation 12197 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 7
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 7
MediaTek - Ralink 527 6
Google LLC 11775 6
Ланит - diHouse - Дихаус 188 6
BBK OnePlus 216 6
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 6
МегаФон 8803 6
BBK OPPO Electronics 384 5
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 5
Yandex - Яндекс 7339 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 5
X Corp - Twitter 2845 4
BBK Electronics Corp 313 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 4
Lenovo Motorola 3501 3
Leica Camera 261 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 3
Palo Alto Networks 146 3
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 5
Unsplash 762 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 3
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Tesla Motors 396 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Starbucks 88 1
ДамПродам - DamProdam 6 1
Swarovski AG 73 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
eBay Inc 1619 1
Visa International 1949 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Lionsgate Entertainment Corporation 24 1
Континенталь 7 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Евросоюз - Европейский совет - European Council - Conseil européen 29 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 4
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 2
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