Apple iPhone 14

Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большой батареей и экраном как у iPhone 14 Pro Max. Видео мартфон 11x 5G из среднего ценового сегмента, получивший экран, по размерам не уступающий дисплею в iPhone 14 Pro Max. Премьера аппарата состоялась в Индии, где он и поступит в продажу в первую

Раскрыта грандиозная схема обмана Apple. Новейшие iPhone собираются на чипах с «древним» техпроцессом обманула весь мир, заставив каждого поверить, что ее новейший мобильный процессор А16 (установлен в iPhone 14 Pro и Pro Max образца сентября 2022 г.) выполнен по суперсовременным 4-нанометровым

Аккумуляторы в новых iPhone деградируют с невероятной скоростью. Пользователи негодуют АКБ с синдромом ускоренного старения Владельцы смартфонов Apple серий iPhone 14 и iPhone 14 Pro стали жаловаться на слишком быстро деградирующие аккумулятор

Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max ьный чип в мире – в бенчмарке AnTuTu о набирает около 1,37 млн баллов, а сам смартфон получил около 1,6 млн баллов в том же синтетическом тесте. Для сравнения, результат процессора Apple A16 Bionic в iPhone 14 Pro Max – около 950 тыс. баллов. Сам Dimensity 9200+ представляет собой разогнанную версию чипа Dimensity 9200, который появился в ноябре 2022 г. – у процессоров одинаковые компоновка

Россиянам выставили цену на новый Xiaomi больше, чем на iPhone 14 Pro Max. В Китае он гораздо дешевле возникают далеко не в первый раз. Тот случай, когда выгоднее подождать посылку, но получить больше памяти в смартфоне и существенно сэкономить Также, для сравнения, в России можно купить флагманский iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ за 129,5 тыс. руб. или на 512 ГБ за 156 тыс. руб. В США последний стоит $1399 или около 114 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 июня 2023 г. Фотоаппарат можно выкинуть Модифи

Caviar показал первый iPhone 14 Pro со встроенным Rolex Daytona технологии Apple. На этот раз они интегрировали часы Rolex Daytona (Ref: 116518LN – 0078) в корпус iPhone 14 Pro Max. Caviar показал первый iPhone 14 Pro со встроенным Rolex Daytona Пол

Любимый россиянами конкурент Xiaomi создал супердешевый клон iPhone 14 на свежем Android. Ожидается в России одитель не стал экономить ни на аккумуляторе, ни на камере. Внешне Narzo N53 – это полноценный клон iPhone 14 с аналогичным расположением элементов, дизайном тыльного блока камер и очертаниями

Xiaomi выпускает смартфон на суперпроцессоре мощностью как у iPhone 14 Pro, но втрое дешевле. Цена, видео н баллов в бенчмарке AnTuTu, что подтвердили тесты самой Xiaomi. На том же уровне находится и Apple iPhone 14 Pro, только стоит он в разы дороже Redmi Note 12 Turbo. В США новый iPhone 14 Pr

Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео о заказа, который завершится 29 марта 2023 г. Старт продаж назначен на 30 марта 2023 г. Сравнение с iPhone 14 Pro Max в данном случае более чем уместно, поскольку в США его 512-гигабайтная верс

Древняя технология Nokia уничтожает экраны новейших iPhone 14 Pro Эксперимент неудачный Владельцы новых флагманских смартфонов Apple iPhone 14 Pro и Pro Max столкнулись с проблемой выгорания дисплея при использовании технологи

В Android-смартфоны внедрят уникальную «фишку» новейших iPhone 14 путниковых сетей связи, пишет портал MacRumors. В сентябре 2022 г. она появилась в смартфонах Apple iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max и позиционировалась как одна из отличительных особенн

Программисты Apple сломали экраны дорогих флагманских iPhone. Проблема стала массовой iPhone 14 Pro и Pro Max сломались Владельцы смартфонов iPhone 14 Pro и Pro Max компании Apple стали массово жаловаться на проблемы с экраном. Как пи

Россияне создали самый дорогой в мире iPhone. За него просят десятки миллионов рублей viar, известная своими люксовыми модификациями смартфонов Apple, создала особую версию флагманского iPhone 14 Pro Max. Она по праву может считаться самой дорогой модификацией iPhone в мире. Сво

Caviar создал коллекцию зодиакальных iPhone 14 Pro в сотрудничестве с астрологом люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar презентовал на своем сайте новую коллекцию Zodiac на базе iPhone 14 Pro. Для ее создания был приглашен ведический астролог, с помощью которого была раз

Продажи iPhone 14 Plus провалены, Apple снимает смартфон с производства Ностальгия больше не в тренде Компания Apple резко сокращает объемы производства смартфона iPhone 14 Plus, который поступил в продажу лишь в начале октября 2022 г. Как пишет The Inform

Apple удаленно превращает супердорогие iPhone 14 Pro Max в «кирпичи». Но есть решение Флагман Apple сломался Владельцы флагманских смартфонов iPhone 14 Pro Max стали массово жаловаться на их «окирпичивание». Проблему активно обсуждают

Россияне приобрели более 50 тыс. iPhone 14 с момента старта продаж в мире сственного интеллекта для финтеха, e-commerce и других индустрий, подвела итоги продаж всех моделей iPhone 14 в России с момента старта продаж новых смартфонов в мире (c 16 cентября 2022 г. App

Российский блогер специально разбил машину о бетонный блок, чтобы убедиться: Определение ДТП в iPhone 14 не работает Смартфон в ДТП не поможет Новая функция смартфонов Apple iPhone 14 в лице автоматического уведомления экстренных служб об аварии в случае реального ДТ

Caviar увеличил упаковку iPhone 14 Pro в три раза и вернул в комплект зарядку и чехол ради комфорта россиян Бренд смартфонов и аксессуаров Caviar кастомизировал упаковку линейки iPhone 14 Pro и Pro Max. Увеличенный бархатистый футляр под названием Premium Box из перерабо

Caviar создала телефон с встроенными часами Rolex Daytona и приборной панелью гоночного автомобиля нтовал на своем сайте новую коллекцию Grand Complications («Грандиозные усложнения», англ.) на базе iPhone 14 Pro, посвященную легендарным часам Daytona от Rolex. Теперь поклонники часового бре

Ювелиры Caviar раскололи метеорит возрастом 4,5 млрд лет и перекрасили iPhone 14 Pro в более фиолетовый для своей новой коллекции Международный бренд премиальных смартфонов и аксессуаров Caviar сделал редизайн всех цветов iPhone 14 Pro в своей новой линейке Unity. Самый дорогой смартфон будет инкрустирован метеори

«М.Видео-Эльдорадо» запустила первые официальные розничные продажи iPhone 14 Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, реализовала первые поставки смартфонов iPhone 14 в соответствии с действующими требованиями российского законодательства, что позволит обеспечить новинками большинство клиентов, оформивших предзаказ, и запустить первые розничные про

Новые iPhone 14 никто не покупает. Производство почти остановлено ебя и вполне ожидаемо для остального мира столкнулась с низким спросом на базовые смартфоны линейки iPhone 14. Как пишет портал MyDrivers, ситуация настолько серьезная, что ей пришлось резко со

Параллельный импорт не нужен. Россияне ажиотажно добывают iPhone 14 у перекупщиков даже несмотря на происходящие в стране события, вырос вдвое. Причина тому – релиз новых смартфонов iPhone 14. Apple перестала поставлять свою технику в Россию более полугода назад, и складывае

«М.Видео-Эльдорадо» получила разрешительный документ и до конца недели запустит продажи оригинальных iPhone 14 и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, первой в числе крупнейших российских ритейлеров, входящих в ассоциацию РАТЭК, получила необходимые для законной продажи смартфонов новой линейки iPhone 14 разрешения уполномоченных органов. Реализация оригинальных устройств из первых поставок, полученных в соответствии с действующим российским законодательством, начнется до конца недели

«Ситилинк» выяснил, какие модели нового iPhone наиболее интересны Российский ритейлер «Ситилинк» открыл сбор заявок на новые модели телефонов Apple – iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и Pro Max. В сети сообщили, что планируют поставить смартфоны посл

Новые iPhone 14 приедут в Россию по космическим ценам Дефицит новых iPhone в планы не входит Смартфоны Apple линейки iPhone 14, премьера которых состоялась 7 сентября 2022 г., появятся в России, но только по не

О дешевых iPhone можно не мечтать. Названы цены на смартфоны Apple 2022 года iPhone снова подорожают Смартфоны Apple новой линейки iPhone 14 могут оказаться заметно дороже в сравнении с актуальной линейкой iPhone 13. Как пиш