Caviar создал коллекцию зодиакальных iPhone 14 Pro в сотрудничестве с астрологом

Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar презентовал на своем сайте новую коллекцию Zodiac на базе iPhone 14 Pro. Для ее создания был приглашен ведический астролог, с помощью которого была разработана собственная типология камней по стихиям, к которым относятся знаки Зодиака. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar выпустил новую коллекцию смартфонов на базе iPhone 14 Pro с объемными картами зодиакальных созвездий из драгоценных камней.

Материалы выбирались с использованием особой классификации камней. Все знаки зодиакального круга относятся к одной из четырех триад, которыми управляют стихии. Эти стихии влияют на сильные и слабые стороны человека. Для того чтобы активизировать положительную энергию стихии, нужен талисман с ее обозначением, выполненный из натуральных материалов.

Caviar Zodiac

В коллекции Zodiac стихии отображаются с помощью панно со звездным небом, сделанным из телячьей кожи и природных драгоценных камней. Также, по рекомендации астролога в дизайны были добавлены метеориты, потому что они предотвращают конфликт между камнями стихии и камнями конкретного зодиакального знака.

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Zodiac включает в себя четыре модели смартфонов для ближайших по времени зодиакальных знаков в цветовой гамме их стихий. В течение декабря компания выпустить оставшиеся знаки Зодиака. Так, для огненной триады – Стрельца, Льва и Овна – были выбраны красные рубины, красный композитный камень и карминовый оттенок телячьей кожи. Для воздушной триады – Водолей, Весы, Близнецы – белоснежная кожа и природные бриллианты. Для представителей земного элемента – Козерог, Телец, Дева – были предложены черные бриллианты, черная кожа графитового оттенка и вороненый титан. А для водных знаков – Рыбы, Рак, Скорпион – сапфиры, синий композитный камень и кожа в оттенке индиго.

Цена зодиакальных моделей начинается от 499 тыс. руб. за iPhone 14 Pro 128 ГБ.