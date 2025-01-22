Созвездие Стрелец Созвездие Стрельца Sagittarius, Sgr
Созвездие Стрелец и организации, системы, технологии, персоны:
|NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 3
|Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 3
|Ghez Andrea - Гез Андреа 3 3
|Haseda Katsumi - Хаседа Кацуми 2 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Копосов Сергей 1 1
|Ковалев Юрий 4 1
|Sakurai Yukio - Сакураи Юкио 2 1
|Корсаков Сергей 2 1
|Стрелец Виктор 4 1
|Белокуров Василий 1 1
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