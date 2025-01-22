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Созвездие Стрелец Созвездие Стрельца Sagittarius, Sgr

Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr


22.01.2025 Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики 2
25.08.2023 Операционная система «Стрелец» получила сертификат соответствия Министерства обороны России 1
07.07.2023 Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики 1
10.01.2023 Самые интересные космические открытия 2022 года 1
01.12.2022 Caviar создал коллекцию зодиакальных iPhone 14 Pro в сотрудничестве с астрологом 1
04.07.2022 В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект 2
31.01.2022 Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра 2
17.11.2021 Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе 3
21.02.2017 Ученые впервые создают портрет черной дыры 2
14.10.2014 "Радиоастрон" обнаружил пятна возле черной дыры 3
07.02.2013 Черная дыра поглощает мегаоблако межзвездного газа 1
29.11.2012 Club.CNews: К теме о Google maps, и Google sky 2
05.12.2011 Млечный путь продолжает "пожирать" соседей 4
28.09.2011 Карликовые галактики найдут при помощи "приливного анализа" 4
16.09.2011 Столкновения со Стрельцом превратили Млечный путь в спираль 3
16.08.2011 "Хаббл" обнаружил "Космическое ожерелье" 1
27.12.2010 Астрономы нашли активные сверхмассивные черные дыры 1
08.10.2010 Международный союз электросвязи вновь возглавил Хамадун Туре 1
06.07.2010 Чёрный фон появился за Плутоном 2
15.10.2009 NGC 6822: снимки высокого разрешения 2
29.09.2009 Проект GigaGalaxy Zoom: Неокосмография 2
04.06.2009 Центр Галактики: новые загадки 2
05.09.2008 Измерена масса загадочного объекта в центре Галактики 3
28.03.2008 В центре Млечного пути обнаружена новая органическая молекула 2
13.09.2007 Обнаружена планета у нейтронной звезды 2
21.12.2006 Самая тяжелая звезда в Галактике может оказаться тройной 1
21.12.2006 Самая тяжелая звезда в Галактике может оказаться тройной 1
23.01.2006 Обнаружен сверхбыстрый пульсар 2
23.01.2006 Обнаружен сверхбыстрый пульсар 2
28.12.2005 "Лазерные звезды" довершат революцию в астрономии 1
28.12.2005 "Лазерные звезды" довершат революцию в астрономии 1
19.04.2005 Ученые создали компьютерную модель "жизни" звезд 2
12.04.2005 В созвездии Стрельца нашли ускоритель частиц 2
24.09.2002 Астроном-любитель обнаружил в пятницу новую звезду в созвездии Стрельца 1
24.09.2002 Астроном-любитель обнаружил в пятницу новую звезду в созвездии Стрельца 1
22.04.2002 Во Вселенной обнаружены облака антифриза 2
22.04.2002 Во Вселенной обнаружены облака антифриза 2

Публикаций - 37, упоминаний - 68

Созвездие Стрелец и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1467 23
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 1
Google LLC 11777 1
НППКТ 25 1
H2O 19 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 3
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1393 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9785 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6969 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1964 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3334 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16136 2
LGS-AO - Laser Guide Star Adaptive Optics - Система адаптивной оптики с использованием лазерной звезды гидирования 3 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 524 2
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 412 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7576 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6221 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 1
Аксессуары 3881 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5714 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11353 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4863 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3781 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10968 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 338 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 4
EHT - Event Horizon Telescope - Телескоп горизонта событий 5 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 51 3
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 102 2
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 29 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Космодром Байконур 1066 1
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 61 1
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 1
Google Sky Map 4 1
Apple iPhone 14 130 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 138 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1324 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
GAiA-X - европейская облачная система 50 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 64 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 40 1
MIT - Haystack 5 1
Ghez Andrea - Гез Андреа 3 3
Haseda Katsumi - Хаседа Кацуми 2 2
Щеголев Игорь 698 1
Копосов Сергей 1 1
Ковалев Юрий 4 1
Sakurai Yukio - Сакураи Юкио 2 1
Корсаков Сергей 2 1
Стрелец Виктор 4 1
Белокуров Василий 1 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 593 26
Земля - планета Солнечной системы 10376 21
Солнечная система - Solar system 2524 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 8
Россия - РФ - Российская федерация 144277 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 7
Луна - спутник Земли 1475 5
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 5
Испания - Королевство 3708 3
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 3
Германия - Федеративная Республика 12683 2
Европа 21771 2
США - Мэриленд 291 2
Чили - Республика 469 2
Юпитер - планета Солнечной системы 547 2
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 36 2
США - Миссури - Канзас-Сити 104 2
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 48 2
США - Калифорния 4626 2
Астрономия - Космос - Карликовая галактика - Dwarf Galaxy 15 2
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
Япония 13287 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Турция - Турецкая республика 2352 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 1
США - Нью-Мексико 247 1
Созвездие Дева - Virgo 22 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
Созвездие Дева - M 87 эллиптическая галактика 5 1
Мексика - Гвадалахара 13 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Земля - Южное полушарие 155 1
Турция - Анталья 25 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Солнечная система - Облако Оорта - Облако Эпика–Оорта - гипотетическая сферическая область Солнечной системы - Oort Cloud 25 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 1
Сатурн - планета Солнечной системы 135 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3709 21
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 396 14
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1676 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 6
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 6
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 6
Физика - Physics - область естествознания 2644 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4476 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 3
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 209 3
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10944 2
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 42 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9932 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5415 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 307 2
Молекула - Molecula 1065 2
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 507 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 133 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 122 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 1
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 47 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 786 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8638 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 1
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4001 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
Спирты 70 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
ScienceDaily 400 2
Optics 139 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
Phys.org 972 1
Space Weather 117 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 82 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 89 2
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 85 1
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 8 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 25 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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