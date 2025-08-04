Разделы

ESA XMM-Newton Observatory High Throughput X-ray Spectroscopy Mission X-ray Multi-Mirror Mission


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос 2
04.01.2021 Самые интересные космические открытия в 2020 и 2021 году 1
22.10.2012 Обнаружен новый источник космических лучей 1
04.07.2012 Самый быстрый пульсар: 1% скорости света 1
25.05.2012 Рентгеновский космический телескоп получит "глаз омара" 1
26.10.2011 Разгадана тайна самой древней сверхновой 2
15.07.2011 Черные дыры в центрах галактик загораются сами по себе 1
26.03.2010 Рентгеновскую астрономию удалось утилизировать 1
24.12.2009 Исполняется 30 лет первому пуску ракеты-носителя Ariane 1
01.06.2009 В глубоком космосе таятся "угольные" звезды? 1
27.04.2009 Объект Himiko: новая загадка архаичной Вселенной 1
27.08.2008 Орбитальная обсерватория обнаружила гигантский галактический кластер 1
22.08.2008 Гипотеза "черных дыр": новый парадокс 1
08.02.2008 В Галактике обнаружены реки горячей плазмы 1
13.09.2007 Создан крупнейший каталог внеземных рентгеновских источников 1
07.09.2007 Измерены размеры нейтронных звезд 1
10.05.2007 Обнаружен новый класс взрывных звезд 2
10.05.2007 За спутниками можно следить в Сети 1
24.04.2007 Черные дыры: источник жизни во Вселенной? 1
11.04.2007 Загадка спиральных рукавов галактики нашла объяснение 1
09.04.2007 Вспышки магнетаров, возможно, вызваны сейсмическими явлениями 1
07.02.2007 Во Вселенной обнаружено повышенное содержание кальция 1
30.11.2006 В нашей Галактике обнаружили новую черную дыру 1
07.07.2006 На месте остатка Сверхновой обнаружен невиданный прежде объект 1
25.04.2006 Обнаружен пульсар с медленной прецессией вращения 1
29.03.2006 "Мертвые" звезды предпочитают "горячую" пищу 1
12.04.2005 В созвездии Стрельца нашли ускоритель частиц 1
10.03.2005 У Солнца есть зеркало обратной стороны 1
09.03.2005 Genesis: миссия не была напрасной 1
02.03.2005 Обнаружен самый удаленный кластер галактик 1
15.10.2002 Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп 1
11.10.2002 Рентгеновские лучи проливают свет на взрывы новых звезд 1
Публикаций - 44, упоминаний - 47

ESA и организации, системы, технологии, персоны:

ЕКА Топливная компания 145 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3420 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1835 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 1
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 47 1
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 1
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 1
Josephson Brian - Джозефсон Брайан 3 1
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17803 1
Земля - планета Солнечной системы 10564 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 421 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 347 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1156 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
