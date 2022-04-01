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Индексная книга CNews*
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Астрономическая (космическая) обсерватория Телескоп Telescope Радиотелескоп Инфракрасный телескоп Рентгеновский телескоп

Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп

Через этот телескоп Галилей впервые увидел планеты Через этот телескоп Галилей впервые увидел планеты


01.04.2022 Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики
04.10.2019 Российский космический телескоп заглянул в центр галактики
30.11.2016 В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон»
13.03.2016 Китай построит мощнейший обслуживаемый космический телескоп
08.02.2016 Собрано зеркало самого мощного телескопа в истории
03.02.2016 Индийские студенты сделали первый любительский радиотелескоп
23.09.2015 Индия готовит прорыв в космической астрономии
15.10.2013 Телескоп Kepler обнаружил 5 копий Земли
26.07.2013 Крупнейший в мире гамма-телескоп построят в Сибири
03.06.2013 Новый телескоп Colossus сможет обнаружить инопланетян
28.02.2013 В космос отправился самый маленький спутник-телескоп
22.02.2013 PIAA: мощная оптическая система откроет ученым далекие миры
19.02.2013 Голландский расчет: наземные телескопы найдут внеземную жизнь за 25 лет
24.01.2013 "Карманные" телескопы обеспечат межпланетную связь
28.12.2012 Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой
07.12.2012 Австралийский телескоп нового типа следит за Солнцем
10.10.2012 Австралия запустила колоссальный телескоп
27.09.2012 Радиотелескоп ALMA перепишет всю астрохимию
02.08.2012 Крупнейший черенковский телескоп нацелился в космос
20.07.2012 35 световых лет до "расплавленного Марса"
04.07.2012 Российский орбитальный радиотелескоп: тест пройден, к работе готов
04.07.2012 Самый быстрый пульсар: 1% скорости света
25.05.2012 Рентгеновский космический телескоп получит "глаз омара"
12.05.2012 Удача: телескоп засек свет с суперземли
19.04.2012 Вопреки ожиданиям: вокруг Солнца темной материи нет
22.03.2012 "Боевые" телескопы DARPA вышли на охоту
21.03.2012 Космический телескоп "убежит" от планетарной пыли
19.03.2012 НАСА запускает телескоп-дирижабль
03.12.2011 "Кеплер" нашел очередную Землю
21.10.2011 Космическая обсерватория падает на землю. Под прицелом юг России
04.10.2011 Телескопы ALMA выдали первые снимки далеких галактик
22.09.2011 Новый радиотелескоп увидит рождение Вселенной
19.09.2011 Инфракрасный телескоп перевернул представление о рождении звезд
18.07.2011 Российская космическая обсерватория успешно вышла на орбиту
14.06.2011 Китайцы строят телескоп для поисков инопланетян
31.05.2011 Телескоп "Кеплер" нашел выжженную "Землю"
17.05.2011 За поиск внеземного разума взялся телескоп Green Bank
26.04.2011 Новый телескоп отследит космический мусор
20.04.2011 "Телескоп Эйнштейна" будет ловить гравитационные волны
01.03.2011 Гавайский телескоп обнаружил 19 астероидов, летящих к Земле

Публикаций - 1403, упоминаний - 2009

Астрономическая (космическая) обсерватория упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1410 168
Kometa - Комета 158 29
Орбита 277 26
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 22
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 19
Microsoft Corporation 23395 13
6927 11
Элемент ГК - Elementec 25 10
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 31 8
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 8
Google LLC 10865 7
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 196 7
РТИ Микрон - Micron 1216 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 6
HP Inc. 5500 6
IBM - International Business Machines Corp 9167 6
SAP SE 4833 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 5
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 305 4
ISON 5 4
DigitalGlobe 125 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 193 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 188 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 911 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1149 3
1С-Битрикс - Bitrix 497 3
Epicor Software Corporation 162 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 3
Парус Корпорация 529 2
Canon 1374 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 2
Шахты 169 2
NTT DoCoMo 1132 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
ФОРС - Центр разработки 551 2
Ростех - Автоматика Концерн 1460 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 85
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 54
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 26
Точка 3765 20
ЕКА Топливная компания 139 17
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 16
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 16
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 16
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 12
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 10
Самолёт ГК 1649 9
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 6
Subaru - Субару Мотор 49 6
Lockheed Martin 750 5
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 5
Россети Ленэнерго 2327 5
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 5
TMT Investments 104 4
Ball Aerospace & Technologies 46 4
CME Group 20 4
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 4
БТА Банк - Туран Алем 31 4
Boeing 987 4
Block - Square 198 3
Градиент 81 3
Веста 49 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 161 3
Торий НПП 45 3
HeadHunter Group - HH Group 281 3
Восточный Банк 279 2
ЦИАН - CIAN 95 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
Arianespace 85 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
Резонанс НПП 341 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 2
Netherlands Agency for Aerospace Programmes - Нидерландский институт космических исследований - Агентство аэрокосмических программ Нидерландов 7 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory 24 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 198
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 25
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 12
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 5
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 3
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 56 2
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 26 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 2
Правительство Москвы 1965 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 22 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 2
Президент Украины 118 1
Совет Европы 85 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 148 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 133 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
World Bank Group - Всемирный банк 297 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 317 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 23 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Президент Российской Федерации 3492 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 250 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 90
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 73
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9730 67
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 58
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 55
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 52
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 40
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3950 31
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 622 26
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 1514 20
Освещение - яркость источника света 582 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 17
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 17
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 431 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 12
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 371 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 12
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1061 10
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 205 10
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 512 10
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 674 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8978 9
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 1748 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 2724 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 8
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4142 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 6
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 334 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14854 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 159
Microsoft Windows 2000 12612 42
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 148 40
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 127 37
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 110 37
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 102 31
ЭОС Дело СЭД 202 27
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 25
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 56 24
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 21
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 20
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 20
LG 75SM99 7892 16
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 27 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 13
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ - Спектр-М, Миллиметрон 22 13
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 41 13
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 12
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 77 11
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 11
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 10
СВД Встраиваемые Системы - ЗОСРВ Нейтрино 132 9
GAiA-X - европейская облачная система 47 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 8
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 7
Apple iPhone 6 6131 7
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 16 7
NASA SDO - Solar Dynamics Observatory - Обсерватория солнечной динамики 13 7
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 6
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 81 6
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 133 6
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 50 6
Microsoft Skype 1965 6
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 5
NASA SOFIA - Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - Стратосферная обсерватория ИК-астрономии - телескоп SOFIA - FORCAST - Faint Object InfraRed Camera for the SOFIA Telescope 5 5
Caltech Palomar Observatory - Паломарская обсерватория - обсерватория Маунт-Паломар - Samuel Oschin Telescope 14 5
Космодром Байконур 1053 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 5
NASA STEREO - Solar Terrestrial Relations Observatory 7 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 14
Исанин Антон 29 11
Боровиков Игорь 94 3
Carlstrom John - Карлстром Джон 2 2
Фурсин Алексей 148 2
Игнатов Александр 5 2
Куценко Евгений 2 2
Левкевич Михаил 60 2
Тюрин Михаил 36 2
Перминов Анатолий 130 1
Kenyon Scott - Кеньон Скотт 2 1
Chakrabarty Deepto - Чакрабарти Дипто 2 1
Kouvaris Chris - Куварис Крис 1 1
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 7 1
Еленин Леонид 1 1
Kaper Markus - Капер Маркус 2 1
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 1
Смирнов Сергей 35 1
Зимин Дмитрий 36 1
Назаров Владимир 16 1
Моисеев Николай 5 1
Июдин Анатолий 1 1
Бердюгина Светлана 1 1
Ахметов Камилл 4 1
Семенов Михаил 6 1
Невский Виталий 1 1
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик 2 1
Orton Glenn - Ортон Гленн 3 1
White Glenn - Вайт Гленн 1 1
Ghez Andrea - Гез Андреа 3 1
Wicks Malcolm - Викс Малком 1 1
Велесь Александр 1 1
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 1
Долгополов Андрей 1 1
Соболев Сергей 5 1
Сигаев Федор 10 1
Опанасенко Всеволод 124 1
Сергунина Наталья 282 1
Данилин Алексей 19 1
Комиссаров Дмитрий 202 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 606
Солнечная система - Solar system 2449 353
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 335
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 241
Россия - РФ - Российская федерация 121478 133
Луна - спутник Земли 1316 115
Европа 21235 109
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 108
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 477 84
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 78
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 61
Юпитер - планета Солнечной системы 532 57
Чили - Республика 449 53
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 47
Япония 12847 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 37
Германия - Федеративная Республика 11760 36
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 33
США - Калифорния 4511 32
США - Аризона 483 30
Канада 4697 29
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 181 28
Нептун - планета Солнечной системы 191 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 27
Франция - Французская Республика 7068 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 27
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 291 25
Италия - Итальянская Республика 4211 25
Индия - Республика 5035 20
Венера - планета Солнечной системы 270 20
Антарктида - Южный полюс 207 19
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 448 18
Земля - Южное полушарие 153 16
США - Нью-Мексико 242 16
Земля - Северное полушарие 139 14
Испания - Королевство 3594 14
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 35 13
Нидерланды 3287 12
Америка Южная - Атакама пустыня 32 11
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 317
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3121 179
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 138
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 120
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 98
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 82
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 59
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 45
Физика - Physics - область естествознания 2423 42
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 264 36
Тёмная материя - Dark Matter 199 34
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 30
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 24
Метан - methanum - болотный газ 341 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3929 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 13
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 12
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 43 12
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 37 12
Градус Цельсия 260 11
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 10
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 84 10
ММБ - малый бизнес и микробизнес 813 9
Топливо - Контроль топлива 1466 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 7
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 156 7
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 53 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 7
GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки 31 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 7
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4022 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1122 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 124
New Scientist 1447 26
Space Daily 528 21
Phys.org 973 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 13
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 12
SpaceDaily - Space Daily 187 12
Nature 795 12
Space Weather 117 11
ScienceDaily 400 11
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 9
AP - Associated Press 1994 7
91Mobiles 1685 7
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 5
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 5
Optics 141 5
EurekAlert 270 4
SpaceWeather 56 3
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 133 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 2
CNews Инноваторы 39 2
CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
TerraDaily 141 2
Казахстан Сегодня 308 2
Physical Review Letters 112 2
PhysicsWeb 180 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
NEWSru.com 229 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 1
LiveScience 153 1
The Guardian - Британская газета 339 1
The Washington Post 308 1
FT - Financial Times 1159 1
Times 643 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Science Advances 22 1
БалтИнфо - Балтийское информационное агентство 6 1
Der Spiegel 145 1
500 Startups 14224 39
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 3
Gartner - Гартнер 3466 1
Microsoft Research 128 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
РАН Институт астрономии 7 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 55
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 38
РАН - Российская академия наук 1790 25
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 17
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 13
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 12
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 11
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 10
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 10
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 9
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 9
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 8
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 11 8
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 41 7
University of Toronto - Университет Торонто 95 7
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 27 6
Columbia University - Колумбийский университет 151 5
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 55 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 5
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 14 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 5
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 4
CU Boulder NSO - National Solar Observatory - Национальная солнечная обсерватория 4 4
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 4
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 4
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 3
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) 8 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 3
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 25 3
University of Oxford - Оксфордский университет 192 3
CAS NOAC - National Astronomical Observatory of China - Национальная астрономическая обсерватория Китая - Цзыцзиньшаньская астрономическая обсерватория 5 3
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 14 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 225 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 2
Международный женский день - 8 марта 270 1
День космонавтики - 12 апреля 40 1
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 1
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