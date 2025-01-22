Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166467
ИКТ 12988
Организации 10197
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3382
Системы 24919
Персоны 70601
География 2716
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 842

IceCube Нейтринная обсерватория Антарктическая научно-исследовательская станция Центр астрофизики элементарных частиц



22.01.2025 Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики 1
19.04.2021 Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи 1
05.10.2014 Смартфон можно превратить в детектор космических лучей 1
29.04.2013 Обнаружена пара внесолнечных нейтрино 2
21.05.2012 ЦОД на Южном полюсе набирает администраторов Unix 2
27.04.2012 Теория происхождения космических лучей потерпела крах 1
28.12.2011 Сверхсветовые нейтрино: IceCube не подтвердил 2
28.07.2010 Асимметрия Вселенной: проблема усугубляется 2
04.12.2007 Предложен метод исследования земных недр с помощью атмосферных нейтрино 1
04.04.2006 В толще льда достраивают второй нейтринный телескоп 1
04.04.2006 В толще льда достраивают второй нейтринный телескоп 1
10.04.2003 Гигантский ледяной телескоп знакомит ученых с нейтрино 1
10.04.2003 Гигантский ледяной телескоп знакомит ученых с нейтрино 1
28.03.2002 IBM будет использовать "кирпичи" для построения компьютеров 1
28.03.2002 IBM будет использовать "кирпичи" для построения компьютеров 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

IceCube и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9441 2
IBM Almaden Research Center 25 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 2
Галактика - Корпорация 1467 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Лента - Сеть розничной торговли 2081 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 816 9
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1393 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9785 7
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1964 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13805 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5256 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2560 2
Mainframe - Мейнфрейм 266 2
ФЭУ - Фотоэлектронный умножитель 14 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6969 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4248 1
Умные платформы 1682 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5313 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1250 1
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 80 1
Часы - Watch 941 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 993 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 138 11
Opera Browser - Браузер 1021 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 1
PAMELA - Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics - научный аппарат по изучению космического излучения 6 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 1
Gitt Dennis - Гитт Деннис 1 1
Vandenbroucke Justin - Ванденбрук Джастин 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 10
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 2
Луна - спутник Земли 1475 2
США - Калифорния 4626 2
США - Висконсин 108 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 593 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Эйфелева башня 47 2
Япония 13287 1
Испания - Королевство 3708 1
Италия - Итальянская Республика 4354 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Швейцария - Женева 326 1
Земля - Северное полушарие 147 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3709 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 4
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 4
Физика - Physics - область естествознания 2644 3
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 209 3
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 3
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 396 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1676 2
Физика - Нейтрино - Neutrino - Геонейтрино - антинейтрино - Geo-Neutrinos 33 2
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 287 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9794 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4476 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4001 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6162 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 51 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8638 1
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 107 1
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 133 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 287 1
Nature 811 3
New Scientist 1448 2
ScienceDaily 400 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
PhysicsWorld 90 1
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 11 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 15 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще