IceCube Нейтринная обсерватория Антарктическая научно-исследовательская станция Центр астрофизики элементарных частиц
IceCube и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Сеть розничной торговли 2081 1
|Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
|Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 1
|Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 1
|Gitt Dennis - Гитт Деннис 1 1
|Vandenbroucke Justin - Ванденбрук Джастин 1 1
|Nature 811 3
|New Scientist 1448 2
|ScienceDaily 400 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|PhysicsWorld 90 1
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