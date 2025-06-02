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Франция Иль-де-Франс Париж Эйфелева башня
УПОМИНАНИЯ
Франция и организации, системы, технологии, персоны:
|Текслер Алексей 27 2
|Лукьяненко Сергей 44 2
|Шухов Владимир 3 2
|Фриске Жанна 4 2
|Путин Владимир 3245 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Горбатько Александр 105 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Шведов Александр 32 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Кураш Антон 32 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Лаптева Марина 114 1
|Бутман Игорь 8 1
|Блохнин Сергей 10 1
|Ализар Анатолий 6 1
|Fabius Laurent - Фабиус Лоран 2 1
|Котышева Лариса 1 1
|Cullman Carl - Кульман Карл 1 1
|Попков Тимофей 1 1
|Филипс Антон 2 1
|Исхизова Александра 88 1
|Макагонов Евгений 30 1
|Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 1
|Hollande François - Олланд Франсуа 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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