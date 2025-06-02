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Индексная книга (каталог) CNews*
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Франция Иль-де-Франс Париж Эйфелева башня


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Франция национализирует суперкомпьютерный бизнес своего суверенного ИТ-гиганта 1
27.05.2024 «Ростелеком» обеспечит Wi-Fi для Парижского полумарафона в Челябинской области 1
22.05.2023 «Ростелеком» реконструировал башню связи в селе Париж на Южном Урале 1
25.07.2022 «Ростелеком» обеспечит связью легкоатлетический забег «Парижский полумарафон» в Челябинской области 1
14.06.2022 Студенты скачали 9 петабайт через Wi-Fi в вузовских общежитиях Москвы 1
23.11.2021 Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае 1
04.09.2018 Исследование «Яндекса»: запросы из отпуска 1
12.02.2018 Huawei обновила ПО для смартфона nova 2i с новыми функциями 1
29.06.2017 Искусственное Солнце: Seoul Semiconductor представляет светодиоды нового поколения 1
28.06.2017 Мир глазами "Инстаграма" 1
27.09.2013 «Билайн» установил базовую станцию в Париже 2
19.09.2013 Слабый заряд протона подтверждает Стандартную модель 1
28.05.2013 Mail.Ru инвестировала $1,5 млн в визуальный поиск 1
30.01.2013 SimCity. Издание Digital Deluxe 1
29.12.2012 Новая технология: виртуальный обмен телами разрешен 1
31.07.2012 Франция изменит структуру своего иновещания 1
14.03.2012 Шуховская башня: хватит ли 2 млн евро дотянуть до 100 лет? 1
14.03.2012 Шуховская башня: хватит ли 2 млн евро дотянуть до 100 лет? 1
21.11.2011 Новый материал из металла в 100 раз легче пенополистирола 1
17.05.2011 Российское ПО избавляет Эйфелеву башню от туристических пробок 3
20.02.2009 Новый Tilt-Shift объектив от Canon 1
04.12.2008 Panasonic G1: полупрофессиональный компакт со сменной оптикой 1
06.03.2008 Телефон Sony Ericsson возглавил рейтинг «Гринписа» 1
14.11.2007 Электронное одеяло и другие невероятные идеи Philips 1
07.11.2007 Кролиги захватили Париж 1
04.09.2007 C миру по кадру: пять стран, куда нужно обязательно ехать с видеокамерой 1
01.06.2007 Guild 2: Pirates of the European seas. Демо 1
21.05.2007 New7Wonders: 45 млн голосов на «выборах» 7 чудес света 1
03.05.2007 Дополнение к Guild 2 в конце мая 1
26.04.2007 Карточная навигация 1
24.04.2007 The Guild 2: Pirates of the European seas. Скриншоты 1
16.04.2007 Сайт The Guild 2: Pirates of the European seas 1
08.02.2007 «City Life: город без границ» отправлена в печать 1
24.01.2007 Скриншоты из City Life: Deluxe 1
09.01.2007 Скриншоты из City Life: Deluxe 1
20.12.2006 В Париже построят энергетически "самодостаточный" небоскреб 1
20.12.2006 В Париже построят энергетически "самодостаточный" небоскреб 1
02.11.2006 "Дневной Дозор" в продаже 1
27.10.2006 "Дневной Дозор" в печати 1
03.07.2006 Канада вслед за Францией вступает в борьбу с Google Earth 1

Публикаций - 48, упоминаний - 51

Франция и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9942 3
Google LLC 11956 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8901 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
Sony 6573 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 2
TELUS 41 2
Новый диск 956 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 2
Yandex - Яндекс 7735 1
Samsung Electronics 10379 1
Dell EMC 5053 1
Huawei 4026 1
LG Electronics 3639 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
HP Inc. 5717 1
Toshiba Corporation 2937 1
VK - Mail.ru Group 3485 1
Xerox 1143 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3010 1
Canon 1403 1
Philips 2065 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Nintendo 779 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 432 1
GFI Software 208 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1263 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 20 1
Питерская группа связистов 435 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 24 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Emaar Properties 5 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 15 2
Adidas - Адидас 163 1
BMW Group 458 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Лента - Сеть розничной торговли 2148 1
Boeing 1013 1
IKEA - ИКЕА 160 1
Этажи 0 1
Michelin - Мишлен 32 1
Caterpillar - 89 1
Мулен Руж - Mjulin Rouge 5 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1268 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 146 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 2
Правительство Канады 52 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2587 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 290 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6304 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9875 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9399 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17386 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28282 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13797 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10933 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12601 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8880 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3944 3
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Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1828 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8134 3
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5722 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 2
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2071 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4897 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11891 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7184 2
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3668 2
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Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 327 1
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Apple Face ID 224 1
Apple iPhone 6 4863 1
Huawei nova - Серия смартфона 66 1
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 33 1
BBK vivo Halo Fullview 63 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 1
Google Street View 102 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5036 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 38 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 33 1
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 75 1
Apple iPhone 13 150 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 639 1
VAIO TZ 9 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Frore Systems - AirJet 2 1
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 1
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Кураш Антон 32 1
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Франция - Иль-де-Франс - Париж 1041 22
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Земля - планета Солнечной системы 10470 7
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США - Нью-Йорк 3106 4
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 428 3
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Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 257 3
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Азия - Азиатский регион 5616 2
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1610 2
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Египет - Арабская Республика 1023 2
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Образование в России 2363 1
AP - Associated Press 2006 2
Nature 815 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
HiComm 4 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 292 1
Physical Review Letters 150 1
RFI - Radio France Internationale - Международное Французское радио 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1565 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 75 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 88 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 620 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 11 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 1
U.S. Department of Energy - Jefferson Lab, JLab - TJNAF - Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Джефферсоновская лаборатория - Лаборатория Джефферсона - Национальный ускорительный центр имени Томаса Джефферсона 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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