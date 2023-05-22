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«Ростелеком» реконструировал башню связи в селе Париж на Южном Урале

«Ростелеком» завершил реконструкцию знаменитого объекта связи в селе Париж Челябинской области. Вышку максимально приблизили к внешнему виду Эйфелевой башни во Франции: специалисты окрасили южноуральскую достопримечательность в золотистый полуматовый оттенок, смонтировали новый шпиль, благоустроили подножие и организовали ночную подсветку. Работы выполнены провайдером за счет собственных средств.

Высота башни в селе Париж Челябинской области — 50 метров, это в шесть раз меньше французского оригинала. Реконструкция объекта связи велась на протяжении нескольких месяцев. На обновление вышки затрачено более 1 тыс. литров краски. Сконструирован и изготовлен новый вариант шпиля: демонтированы вертикальные трубостойки верхней площадки объекта и установлен новый купол в виде полусферы. Кроме того, предусмотрено регулярное освещение всей конструкции башни в темное время суток.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сказал: «Село Париж основано оренбургскими казаками в память о пребывании в столице Франции наших войск после разгрома наполеоновской армии. Благодаря своему названию и уменьшенной копии Эйфелевой башни село Париж стало точкой протяжения туристов со всей страны. Сейчас здесь ежегодно стартует одно из самых масштабных спортивных мероприятий страны – “Парижский полумарафон”».

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Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов сказал: «“Ростелеком” профинансировал строительство уникального антенно-мачтового сооружения 18 лет назад. Вышка символизирует события 1812 г. У ее основания установлена табличка: “Башня построена во славу русских воинов-победителей”. С помощью мачты организовано предоставление сотовой связи, работа беспроводных транспортных каналов и широкополосный доступ в интернет для жителей села Париж и окрестностей. Всего на территории Южного Урала функционирует 79 антенно-мачтовых сооружений компании».

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