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BBK vivo Halo Fullview


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Начались продажи LTE-версии планшета Honor Pad X9a 1
26.07.2024 Ритейлеры начали продажи нового поколения ноутбуков HONOR MagicBook X на базе производительных процессоров AMD 1
04.06.2024 Ритейлеры начали продажи планшета Honor Pad 9 5G 1
18.05.2024 Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую 1
22.03.2024 В России начались продажи обновленных ноутбуков Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro 1
29.02.2024 Ритейлеры начали продажи HONOR Pad 9 — планшета с большим экраном и 8 динамиками для работы и развлечений 1
21.02.2024 Ритейлеры начали продажи Honor MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения 1
29.08.2023 В «М.Видео» и «Эльдорадо» начались продажи Honor Pad X9 — планшета с циркадным экраном 120 Гц и шестью динамиками 1
16.08.2023 В России поступил в продажу Honor Pad X9 — планшет с большим экраном 120 Гц 1
06.06.2023 В России начались продажи Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 — ноутбуков с Intel Core 12 поколения 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
06.12.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y02 с 2,5D-дизайном 1
04.03.2022 В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач 1
18.02.2022 Honor объявляет о старте продаж ноутбука MagicBook 16 1
12.11.2021 Huawei объявила о начале продаж в России премиальных ноутбуков Matebook 14s 1
09.11.2021 Huawei представляет Huawei MateBook 14 на базе процессора AMD 1
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 1
25.05.2021 Huawei представляет новые флагманские ноутбуки в России 1
30.03.2021 Ноутбуки Huawei MateBook D 16 поступают в продажу в России. Цены 1
09.03.2021 Huawei представила на российском рынке ноутбук Matebook D 16. Цена. Фото 1
17.02.2021 Huawei представила в России обновленный планшет Huawei MatePad. Цена 1
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
05.11.2020 Honor представляет смартфон 10X Lite с емким аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой SuperCharge на 22,5 Вт 1
29.09.2020 Vivo Y20 выходит на российский рынок по специальной цене 2
10.09.2020 Huawei представила обновленный ноутбук Huawei MateBook X 1
17.08.2020 Vivo объявила о начале масштабных скидок 2
13.08.2020 Скоро в школу: новый смартфон Vivo Y1s для всей семьи 1
20.05.2020 Honor представила ноутбуки, планшеты и подключенные бытовые приборы 1
27.03.2020 Стартовали российские продажи смартфона Honor 8A Prime. Цена 1
13.02.2020 Vivo вошла в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов на российском рынке 1
24.01.2020 Huawei представила серию ультралегких ноутбуков Matebook D 14 и D 15. Цены. Фото 1
31.12.2019 «Связной» начал продавать смартфоны vivo 2
29.11.2019 В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву» 1
15.11.2019 В России стартовали продажи безрамочного смартфона vivo Y19. Цена 1
11.11.2019 Huawei представила смартфон nova 5T с пятью фотомодулями. Цена 1
24.10.2019 Huawei начинает российские продажи смартфонов Honor 9X. Цены 1
18.10.2019 Стартовали продажи смартфонов vivo NEX 3 и Y11. Цены. Фото 2
27.08.2019 Тройная AI-камера и аккумулятор 5000 мАч: смартфон vivo Y12 приходит в Россию 1
01.08.2019 Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена 1
16.05.2019 Vivo радикально снижает цены на флагманские модели 2

Публикаций - 64, упоминаний - 69

BBK vivo Halo Fullview и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4034 27
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 755 25
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 309 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 12
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 651 8
МегаФон 9327 5
AMD - Advanced Micro Devices 4321 5
Google LLC 11969 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 4
Yandex - Яндекс 7789 3
Honor Device 9 3
TP-Link - ТП-Линк 208 2
MediaTek - Ralink 540 2
Leica Camera 264 2
Nvidia Corp 3578 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
Intel Corporation 12322 2
Amazon Inc - Amazon.com 3052 2
Ростелеком 9957 1
IFTTT - If This Then That 12 1
Qualcomm Technologies 1854 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8915 1
Huawei - HiSilicon Technologies 61 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Jovi - Ноосфера 9 1
Canalys 234 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 188 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 243 1
Lenovo Group 2309 1
Meta Platforms - Facebook 4469 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2072 1
HP Inc. 5719 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 944 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 646 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 316 1
Chuwi 14 1
ZIMAI Technology - Maibenben 17 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
TCL Corporation - TCT Mobile International - ТиЭмСи Рус 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2532 15
TÜV Rheinland Group 154 13
Связной ГК 1375 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1456 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Метрополис ТРК 55 1
Связной Travel - Связной Трэвел 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 491 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Геометрия НПО 146 1
Градиент 91 1
Афимолл ТРЦ 24 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24764 54
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9882 37
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21239 36
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9577 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 26
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12660 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 22
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2402 22
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1069 22
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2144 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6131 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12613 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14646 17
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3018 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8906 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12426 16
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2239 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6105 15
USB Type-C - USB-C - USB 3 2023 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12422 15
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3501 15
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1085 15
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2296 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2877 13
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 529 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7441 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4927 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11594 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6138 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3336 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8680 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5056 9
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 773 9
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 664 9
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 641 9
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2678 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7522 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10273 9
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 409 16
Google Android 8 - Android Oreo 194 16
Google Android 14301 15
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 242 14
Honor SuperCharge 131 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1581 13
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 12
Huawei Share Onehop - Мультискрин 38 10
Honor FullView Display 27 10
Huawei MateBook - серия ноутбуков 98 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 9
Honor MagicBook - серия ноутбуков 76 8
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 523 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 7
BBK vivo V - Серия смартфонов 53 7
Huawei Shark Fin Fan - Система охлаждения 14 7
Intel Core - Семейство процессоров 1217 6
Honor 9 - Серия смартфонов 43 6
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 36 6
Honor - серия смартфонов 212 5
Huawei GPU Turbo 26 5
Huawei Mate - серия смартфонов 369 5
Honor Share 15 5
Google Android 9 - Android Pie 210 4
Honor 10 - Смартфон 38 4
BBK vivo AI Face Beauty 6 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5046 4
Microsoft Windows 15929 4
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 407 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1142 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 271 3
Honor 7 - Серия смартфонов 40 3
Honor 8 - Серия смартфонов 43 3
Huawei nova - Серия смартфона 66 3
Huawei Magic UI 21 3
BBK vivo Funtouch OS 16 3
Huawei FullView Display 20 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 929 3
Honor MagicOS 47 3
Zhao George - Чжао Джордж 17 4
Уваров Сергей 37 2
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Сергеев Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17516 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5259 3
Южная Корея - Республика 6740 1
Армения - Республика 2327 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 1
Австралия - Сидней 274 1
Индия - Bharat 5549 1
Германия - Федеративная Республика 12792 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 1
Италия - Итальянская Республика 4384 1
Испания - Королевство 3738 1
Сингапур - Республика 1871 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1088 1
Саудовская Аравия - Королевство 604 1
Малайзия 874 1
Таиланд - Королевство 837 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 114 1
Солнечная система - Solar system 2534 1
Америка Латинская 1846 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 165 1
Китай - Гуандун - Дунгуань 10 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 35 1
Китай - Пекин - Beijing 1011 1
Китай - Шанхай 792 1
Китай - Шэньси - Сиань 29 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Эйфелева башня 48 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5107 16
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 617 16
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 7
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 233 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3211 4
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 901 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2792 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 591 3
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 236 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 719 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 515 2
Ergonomics - Эргономика 1629 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 2
Металлы - Золото - Gold 1159 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1098 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6087 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 628 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1406 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6020 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4545 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2427 1
Философия - Philosophy 464 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6571 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4147 1
Металлы - Платина - Platinum 472 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 1
Ботаника - Растения - Plantae 1078 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1288 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6883 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5685 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 112 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2822 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1699 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9111 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 370 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 377 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6592 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
День молодёжи - 27 июня 940 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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