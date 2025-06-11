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BBK vivo Halo Fullview
УПОМИНАНИЯ
BBK vivo Halo Fullview и организации, системы, технологии, персоны:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
|Zhao George - Чжао Джордж 17 4
|Уваров Сергей 37 2
|Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Сергеев Андрей 7 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 1
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
|Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
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