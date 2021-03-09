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Huawei представила на российском рынке ноутбук Matebook D 16. Цена. Фото

Техника

Huawei Consumer Business Group (BG) объявила о пополнении линейки ноутбуков в России. Новый Huawei Matebook D 16 получил яркий 16,1-дюймовый экран со встроенными функциями защиты зрения, процессор AMD Ryzen 5 4600H, возможность увеличения дискового пространства, а также множество интеллектуальных функций.

Сочетающий мобильность и производительность, Huawei Matebook D 16 обладает фирменным для всей серии лаконичным премиальным дизайном. Его характерные особенности — металлический корпус из прочного алюминиевого сплава, небольшой вес 1,74 кг и высота 18,4 мм в самой широкой части.

Безрамочный экран Fullview — одна из главных отличительных черт ноутбуков Huawei. В модели Huawei Matebook D 16 он имеет рамки толщиной 4,9 мм, благодаря чему полезная площадь экрана составляет 90%. Это позволило сделать новый ноутбук компактным и оснастить его 16,1-дюймовой IPS-панелью. Экран Huawei Matebook D 16 поддерживает цветовой охват 100% sRGB, имеет разрешение 1920x1080 пикселей, соотношение сторон 16:9 и обладает максимальной яркостью 300 нит. Кроме того, режим защиты зрения от синего света и бликов, сертифицированный TÜV Rheinland, обеспечивает высокий комфорт при просмотре контента.

Huawei Matebook D 16 оснащен семинанометровым процессором AMD Ryzen 5 4600H c шестью ядрами, 12 потоками и тактовой частотой 4 ГГц, который поддерживает TDP до 40 Вт и имеет интегрированную графику Radeon. Процессор работает вместе с твердотельным накопителем NVMe PCIe объемом 512 ГБ, который можно увеличить до 2 ТБ, и двухканальной памятью DDR4 на 8 ГБ или 16 ГБ. Пользователи могут переключаться между стандартным и производительным режимом работы при помощи горячих клавиш Fn+P, выбирая оптимальный уровень вычислительной мощности под текущую задачу. Система охлаждения Huawei Shark Fin включает два кулера с частым расположением S-образных лопастей, шириной 0,2 мм, что обеспечивает тихую работу ноутбука и низкую температуру его компонентов. На боковых гранях устройства расположены два полнофункциональных порта USB Type-C, два порта USB 3.2 Gen 1, порт HDMI и 3,5-мм аудиоразъем. Антенны 2x2 MIMO поддерживают стандарт Wi-Fi 6, что дает высокоскоростное и стабильное беспроводное подключение к интернету.

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Ноутбук Huawei Matebook D 16

Huawei Matebook D 16 оснащен технологией Huawei Share, которая позволяет ноутбукам и смартфонам взаимодействовать между собой. Достаточно поднести смартфон к метке NFC, встроенной в тачпад, и функция «Мультискрин» Huawei Share объединит ноутбук и смартфон в единую экосистему. Это позволяет не только бесшовно передавать файлы, но и одновременно выводить до трех мобильных приложений на экран ноутбука. Huawei Share также дает возможность владельцам ноутбуков принимать и совершать аудио- и видеозвонки, открывать и редактировать файлы, хранящиеся непосредственно на смартфоне. После сопряжения устройств можно одним щелчком мыши подключить ноутбук к интернету через смартфон.

Huawei Matebook D 16 комплектуется 65-ваттным адаптером питания с интерфейсом USB Type-C, который позволяет не только быстро пополнять заряд батареи ноутбука, но и подходит к любым другим устройствам с таким же разъемом, в том числе к смартфонам с технологией быстрой зарядки Huawei Supercharge. 15 минут зарядки хватит на два часа работы с офисными приложениями. Кроме того, сам ноутбук в выключенном состоянии поддерживает обратную зарядку.

Huawei Matebook D 16 оснащен кнопкой питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Это позволяет за одно действие включить ноутбук и пройти авторизацию, что делает запуск устройства быстрым и безопасным.

Huawei Matebook D 16 будет представлен в России в цвете «космический серый». Предварительный заказ на новое устройство начнется 23 марта 2021 г. в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании.

Рекомендованная розничная цена зависит от характеристик продукта: 16 ГБ + 512 ГБ – 74990 руб.; 8 ГБ + 512 ГБ – 71990 руб.

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