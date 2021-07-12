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Huawei CBG Huawei Consumer Business Group
Продукты и сервисы Huawei доступны более чем в 170 странах. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei , которое
занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов для бренда Huawei. Преимущества глобальной сети Huawei, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.07.2021
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Huawei Consumer Business Group открывает новое бизнес-направление в России
и Merlion. «Компания OCS с удовольствием присоединяется к динамично развивающемуся в России бизнесу Huawei CBG в части поставок на российский рынок коммерческих ПК, ноутбуков и мониторов, предл
|03.04.2018
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Huawei Consumer Business Group представила результаты 2017 года
а 28,1% больше, чем годом ранее.Бренды Huawei и Honor, входящие в потребительское направление бизнеса Huawei, стремительно развиваются, увеличивая доли в своих сегментах рынка смартфонов. В 2017 году Huawei Consumer Business Group отгрузила в общей сложности 153 миллиона смартфонов (включая бренд Honor) и добилась годовой выручки 237,2 миллиарда юаней (36,4 миллиарда долларов), что на 31,9%
|09.01.2017
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Huawei Consumer Business Group представил финансовые итоги 2016 года
Huawei Consumer Business Group (CBG) обнародовала предварительные финансовые результаты 2016 года. Как рассказали CNews в ком
|26.07.2016
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Выручка от продаж Huawei Consumer Business Group по итогам 1 полугодия 2016 г. выросла на 41%
том, что рост продаж Huawei в сегменте смартфонов заметно опережает рынок. Президент подразделения Huawei Consumer Business Group Ричард Ю прокомментировал: «Мы наблюдаем быстрый рост продаж н
|26.02.2015
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Гендиректором Huawei Consumer Business Group в России назначен Юань Ян
Компания Huawei объявила о назначении Юань Яна (Yuan Yang) на должность генерального директора Huawei Consumer Business Group в России. Юань Ян вступил в должность в начале февраля 2015 г.
|27.01.2015
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Доходы Huawei Consumer Business Group за 2014 г. увеличились на 30%
в 2014 г. “Interbrand Top 100 Global Brands”», - сказал Ричард Ю (Richard Yu), генеральный директор Huawei Consumer BG. Одним из наиболее заметных достижений 2014 г. стал рост доли смартфонов с
Huawei CBG и организации, системы, технологии, персоны:
|Yu Richard - Ю Ричард 22 8
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
|Wang Chenglu - Ванг Ченглу 5 4
|Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 3
|Ran Tony - Ран Тони 14 3
|Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 3
|Громаков Алексей 8 3
|Гуцериев Михаил 114 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Xu Eric - Эрик Сюй 14 2
|Виноградов Дмитрий 74 2
|Ли Лео 5 2
|Hu Ken - Ху Кэнь 13 2
|Yiwei Ou - Ивэй Оу 2 2
|Yinfeng Wang - Иньфэн Ван 2 2
|Касперский Евгений 337 1
|Иванов Алексей 163 1
|Дмитриев Кирилл 120 1
|Бургов Владимир 16 1
|Zhao George - Чжао Джордж 17 1
|Кен Ху 10 1
|Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
|Пярн Артур 13 1
|Майстренко Игорь 46 1
|Сухоруков Сергей 24 1
|Островский Святослав 47 1
|Соловьева Юлия 22 1
|Онищук Александр 11 1
|Клешнин Дмитрий 7 1
|Горкавенко Дмитрий 5 1
|Стародубов Виталий 10 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Сазонова Наталья 1 1
|Перминова Светлана 52 1
|Данилина Мария 1 1
|Сорокина Татьяна 18 1
|Абрамов Алексей 54 1
|Чазов Андрей 22 1
|Огурцов Артем 8 1
|Pu Jeff - Пу Джефф 5 1
|Optics 143 3
|GizChina - Издание 84 2
|Xiaomishka 4 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|DxOMark - Издание 36 1
|Ars Technica 450 1
|LetsGoDigital 10 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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