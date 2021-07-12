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Huawei CBG Huawei Consumer Business Group

Продукты и сервисы Huawei доступны более чем в 170 странах. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei , которое
занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов для бренда Huawei. Преимущества глобальной сети Huawei, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.

СОБЫТИЯ

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12.07.2021 Huawei Consumer Business Group открывает новое бизнес-направление в России

и Merlion. «Компания OCS с удовольствием присоединяется к динамично развивающемуся в России бизнесу Huawei CBG в части поставок на российский рынок коммерческих ПК, ноутбуков и мониторов, предл
03.04.2018 Huawei Consumer Business Group представила результаты 2017 года

а 28,1% больше, чем годом ранее.Бренды Huawei и Honor, входящие в потребительское направление бизнеса Huawei, стремительно развиваются, увеличивая доли в своих сегментах рынка смартфонов. В 2017 году Huawei Consumer Business Group отгрузила в общей сложности 153 миллиона смартфонов (включая бренд Honor) и добилась годовой выручки 237,2 миллиарда юаней (36,4 миллиарда долларов), что на 31,9%
09.01.2017 Huawei Consumer Business Group представил финансовые итоги 2016 года

Huawei Consumer Business Group (CBG) обнародовала предварительные финансовые результаты 2016 года. Как рассказали CNews в ком
26.07.2016 Выручка от продаж Huawei Consumer Business Group по итогам 1 полугодия 2016 г. выросла на 41%

 том, что рост продаж Huawei в сегменте смартфонов заметно опережает рынок. Президент подразделения Huawei Consumer Business Group Ричард Ю прокомментировал: «Мы наблюдаем быстрый рост продаж н
26.02.2015 Гендиректором Huawei Consumer Business Group в России назначен Юань Ян

Компания Huawei объявила о назначении Юань Яна (Yuan Yang) на должность генерального директора Huawei Consumer Business Group в России. Юань Ян вступил в должность в начале февраля 2015 г.
27.01.2015 Доходы Huawei Consumer Business Group за 2014 г. увеличились на 30%

в 2014 г. “Interbrand Top 100 Global Brands”», - сказал Ричард Ю (Richard Yu), генеральный директор Huawei Consumer BG. Одним из наиболее заметных достижений 2014 г. стал рост доли смартфонов с

Публикаций - 121, упоминаний - 173

Huawei CBG и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 116
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 31
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 19
Leica Camera 282 14
Google LLC 12690 11
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 8
Huawei Mobile Services 75 8
Apple Inc 13156 7
Huawei Carrier BG - Huawei Carrier Business Group 11 6
Samsung Electronics 11065 6
Xiaomi - Сяоми 2232 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Intel Corporation 12811 5
China Mobile 436 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Microsoft Corporation 25775 3
Lenovo Group 2447 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telegram Group 2940 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
KPMG 278 3
BOE Technology 48 2
Huaxing Optoelectronics 3 2
Max Berek Innovation Lab - Лаборатория инноваций имени Макса Берека 3 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
X Corp - Twitter 2938 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Qualcomm Technologies 1974 2
LG Electronics 3735 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 2
BBK OPPO Electronics 484 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 2
TÜV Rheinland Group 181 19
Volkswagen Audi Group 232 4
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Porsche Design GmbH 23 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
SoftBank Group 284 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Группа Самолет 106 1
Метриум Групп - Metrium 4 1
CBRE Group 8 1
LATAM Airlines Group 12 1
GF Securities 4 1
Swarovski AG 74 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 13 1
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 13 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 19 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Alibaba Group - Lazada Group 8 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Евросеть 1421 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 102
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 41
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 38
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 35
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 34
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 24
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 23
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 22
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 20
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 18
Микрофон - Microphone 2809 18
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 17
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 17
Application store - магазин приложений 1463 17
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 17
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 15
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 15
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Наушники - Headphones 4479 13
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 13
Huawei Mate - серия смартфонов 453 31
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 29
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 28
Google Android 15244 25
Honor SuperCharge 193 22
Huawei MateBook - серия ноутбуков 112 22
Huawei Share Onehop - Мультискрин 39 21
Huawei AppGallery 353 18
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 16
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 12
Huawei nova - Серия смартфона 115 11
Huawei Watch - Умные часы 145 10
Huawei Shark Fin Fan - Система охлаждения 14 10
BBK vivo Halo Fullview 65 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 9
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 9
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 8
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 8
Huawei MatePad - серия планшетов 111 8
Microsoft Windows 16882 7
Honor - серия смартфонов 246 7
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 93 6
Huawei FullView Display 25 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Google Android 7 - Android Nougat 227 6
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 119 5
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 5
Huawei TruSeen 16 5
Huawei APP Multiplier 9 5
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 5
Huawei Seamless AI Life 25 5
Huawei MeeTime 10 5
Intel Core - Семейство процессоров 1251 5
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 18 5
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 4
Huawei TruSleep 22 4
Huawei M-Pencil MatePad 47 4
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 4
Huawei XD Fusion Engine 4 4
Huawei Watch Fit 59 4
Yu Richard - Ю Ричард 22 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Wang Chenglu - Ванг Ченглу 5 4
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 3
Ran Tony - Ран Тони 14 3
Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 3
Громаков Алексей 8 3
Гуцериев Михаил 114 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Xu Eric - Эрик Сюй 14 2
Виноградов Дмитрий 74 2
Ли Лео 5 2
Hu Ken - Ху Кэнь 13 2
Yiwei Ou - Ивэй Оу 2 2
Yinfeng Wang - Иньфэн Ван 2 2
Касперский Евгений 337 1
Иванов Алексей 163 1
Дмитриев Кирилл 120 1
Бургов Владимир 16 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Кен Ху 10 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Пярн Артур 13 1
Майстренко Игорь 46 1
Сухоруков Сергей 24 1
Островский Святослав 47 1
Соловьева Юлия 22 1
Онищук Александр 11 1
Клешнин Дмитрий 7 1
Горкавенко Дмитрий 5 1
Стародубов Виталий 10 1
Кочепасов Сергей 13 1
Сазонова Наталья 1 1
Перминова Светлана 52 1
Данилина Мария 1 1
Сорокина Татьяна 18 1
Абрамов Алексей 54 1
Чазов Андрей 22 1
Огурцов Артем 8 1
Pu Jeff - Пу Джефф 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 72
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Европа 24964 11
Франция - Французская Республика 8177 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Польша - Республика 2031 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Швеция - Королевство 3782 6
Индия - Bharat 5870 6
Испания - Королевство 3840 6
Саудовская Аравия - Королевство 666 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
Малайзия 922 6
Япония 13807 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Ближний Восток 3154 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 4
Таиланд - Королевство 926 4
Египет - Арабская Республика 1100 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Сингапур - Республика 1953 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Германия - Бавария - Мюнхен 485 3
Новая Зеландия 737 2
Европа Западная 1496 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Ergonomics - Эргономика 1755 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Паспорт - Паспортные данные 2848 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Металлы - Золото - Gold 1251 3
Спорт - Ходьба 61 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Optics 143 3
GizChina - Издание 84 2
Xiaomishka 4 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
DxOMark - Издание 36 1
Ars Technica 450 1
LetsGoDigital 10 1
Forbes - Форбс 1002 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
IDC - International Data Corporation 4975 6
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
Fortune Global 500 295 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Gartner - Гартнер 3658 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
Counterpoint Research 110 1
Strategy Analytics 285 1
GSMA Intelligence 11 1
Fortune Global 100 142 1
S&P 500 565 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
CISS - China Institute of Sport Science - Китайский институт спортивных наук - Beijing Sport University - Пекинский спортивный университет 1 1
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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