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Huawei APP Multiplier


28.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов? 1
04.03.2022 В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач 1
16.02.2022 Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2 1
09.04.2021 Huawei представила обновленный планшет Huawei Matepad. Цена. Фото 1
17.02.2021 Huawei представила в России обновленный планшет Huawei MatePad. Цена 1
03.09.2020 Honor представила первый планшет на российском рынке – Honor Pad V6 1
11.06.2020 Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены 1
01.06.2020 Huawei расширила линейку планшетов новым Huawei MatePad. Цены 1
03.04.2020 Huawei объявила предзаказ на планшеты Huawei MatePad Pro в России. Цены 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Huawei APP Multiplier и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3978 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 6
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 5
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 1
TÜV Rheinland Group 147 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12302 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12630 7
Multi-Window - Многооконный режим 13 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24436 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20982 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14159 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9728 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2352 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8427 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6086 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8693 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1497 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3908 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1038 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 518 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7366 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 542 3
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 84 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3171 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14517 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7450 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1434 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5433 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5689 3
Контрастность 2854 3
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 250 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16171 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24461 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2111 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 994 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12196 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8198 2
Эквалайзер - Equalize - темброблок 476 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25689 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7243 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2261 2
Микрофон - Microphone 2535 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2369 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3482 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3812 2
Huawei MatePad - серия планшетов 55 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 6
Huawei Share Onehop - Мультискрин 37 6
Huawei M-Pencil MatePad 27 6
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 266 5
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 5
Huawei ClariVu 13 5
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 239 3
Huawei Histen 13 3
Huawei Smart Magnetic Keyboard 4 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1120 2
Huawei GPU Turbo 26 2
BBK vivo Halo Fullview 63 2
Huawei FullView Display 20 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 193 2
Honor SuperCharge 128 2
Huawei FreeScript 2 2
Honor - серия смартфонов 209 1
Honor Magic-Link 12 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 54 1
Honor Magic-Pencil 5 1
Honor Wireless Keyboard 2 1
Honor life 5 1
Huawei HiLink 13 1
Huawei ID 5 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2075 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 680 1
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 33 1
Honor Magic 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 146681 7
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 580 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29599 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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