Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201331
ИКТ 15601
Организации 11839
Ведомства 1512
Ассоциации 1124
Технологии 3596
Системы 27092
Персоны 87931
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2855
Мероприятия 894

Huawei Smart Magnetic Keyboard

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.09.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение 1
24.10.2025 В МТС стартовали продажи планшета Huawei MatePad 12 X и стилуса Huawei M-Pecil Pro 1
24.10.2025 «М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad 12 X и стилуса Huawei M-Pencil Pro 1
14.10.2025 МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad 12 X 1
14.10.2025 «М.Видео» объявляет о начале предзаказа на планшет Huawei MatePad 12 X 1
14.10.2025 Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения 1
26.08.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ планшета Huawei MatePad 11,5 2025 1
17.05.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств 1
16.02.2022 Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2 1
11.06.2020 Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены 1
03.04.2020 Huawei объявила предзаказ на планшеты Huawei MatePad Pro в России. Цены 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Huawei Smart Magnetic Keyboard и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4703 11
Yandex - Яндекс 9324 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 546 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
Google LLC 12764 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2985 3
TÜV Rheinland Group 188 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13122 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 9
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2490 8
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4479 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10787 7
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2563 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13331 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1237 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13568 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7978 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6494 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22740 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3665 4
Микрофон - Microphone 2840 4
Контрастность 3059 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7943 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15523 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2355 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 946 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2865 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10797 3
Аксессуары 4315 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2334 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2502 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1186 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10002 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10650 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2422 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10451 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2748 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10124 3
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 816 3
Multi-Window - Многооконный режим 13 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6458 2
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 231 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1653 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4709 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4903 2
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 253 2
Huawei MatePad - серия планшетов 115 11
Huawei M-Pencil MatePad 50 11
Huawei MatePad PaperMatte 54 7
Honor SuperCharge 197 6
Microsoft Notepad (Блокнот) 305 6
Kingsoft Office Software - WPS Office 53 5
Яндекс.Алиса Про 33 5
Huawei - HarmonyOS - Harmony OS - HMOS - Harmonica - Hongmeng OS - ранее Kirin OS 206 4
Wondershare Filmora 6 3
Huawei AppGallery 358 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 435 3
Huawei Share Onehop - Мультискрин 39 3
Huawei APP Multiplier 9 3
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 94 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3579 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 258 2
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 2
Google Cloud Services 246 2
Huawei FullView Display 25 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 1
Huawei Sound - умная колонка 17 1
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 73 1
Huawei ClariVu 13 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 68 1
Huawei FreeScript 2 1
Huawei - HiSilicon - Maleoon 13 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 111 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2547 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 974 1
Google Android Package Kit - APK 310 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 533 1
Huawei Histen 17 1
Huawei GPU Turbo 28 1
Apple Pencil 116 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 292 1
Помозов Алексей 89 2
Козлова Софья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5511 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5551 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 752 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1217 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 266 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6136 1
Металлы - Медь - Copper 867 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1900 1
МГАХИ им. В. И. Сурикова - Московский художественный институт имени В. И. Сурикова 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще