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Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Huawei объявила о старте продаж Huawei MatePad в России. С 12 июня 2020 года планшет появится в открытой продаже в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах компании. Новинка получила безрамочный экран, процессор с нейромодулем, четырехканальную аудиосистему с настройками от Harman Kardon, режим защиты зрения, широкоугольную фронтальную камеру и интеллектуальные интерактивные функции.

Диагональ экрана Huawei MatePad составляет 10,4 дюйма. Устройство имеет тонкие рамки 7,9 мм, благодаря чему полезная площадь экрана достигает 84% от фронтальной поверхности корпуса. Huawei MatePad оснащен 2K-экраном с разрешением 2000×1200 пикселей и поддерживает технологию улучшения изображения Huawei ClariVu.

Аудиосистема с четырьмя высокоамплитудными динамиками и четырехканальным усилителем гарантирует воспроизведение даже самых сложных звуковых сцен. Настройка звука от Harman Kardon и поддержка технологии Histen 6.0 Huawei MatePad обеспечивают объёмное звучание с эффектом полного погружения.

Huawei MatePad построен на базе процессора Kirin 810 с нейронным модулем Da Vinci, который оптимизирует обработку задач с алгоритмами искусственного интеллекта, распределяя нагрузку между большими и малыми ядрами. Kirin 810 имеет два больших ядра A76 и шесть маленьких ядер A55, работающих на тактовой частоте до 2,27 ГГц. Графический процессор Mali-G52 с технологией GPU Turbo 3.0, обеспечивает высокий уровень производительности при низком уровне энергопотребления.

Планшет комплектуется батареей ёмкостью 7250 мАч. В сочетании с технологией AI Power Saving он способен работать до 750 часов в режиме ожидания с выключенным экраном, до 65 часов воспроизведения аудио, до 12 часов просмотра веб-страниц или загруженного видео в формате 1080р. Во включенном состоянии устройство полностью заряжается за 3,8 часа.

Встроенный набор функций Huawei Share стирает границы между устройствами и делает возможным их кроссплатформенное взаимодействие. Под управлением EMUI 10.1, Huawei MatePad поддерживает различные режимы работы: многооконный режим Multi-Window, функцию «Мультискрин» и режим разделения экрана Huawei APP Multiplier.

К планшету Huawei MatePad можно подключить клавиатуру Huawei Smart Keyboard и стилус Huawei M-Pencil, который предлагает точное и плавное управление благодаря 4096 уровням чувствительности к нажатиям. Стилус заряжается с помощью магнитной беспроводной зарядки. Двадцати секунд достаточно, чтобы обеспечить работу стилуса в течение 10 минут, а при 30-минутной зарядке стилус способен работать до 10 часов.

Huawei MatePad получил набор дополнительных функций. Режим защиты зрения, сертифицированный компанией TÜV Rheinland. Широкоугольную фронтальную камеру с разрешением 8 МП и углом обзора 107°, который превышает стандартный показатель в 78°. Детский режим с функциями родительского контроля. Специальный режим для чтения электронных книг, который регулирует контрастность, яркость и четкость экрана для более удобного чтения.

С 12 июня 2020 года Huawei MatePad доступен для покупки в России в полночном сером цвете.

Рекомендованная розничная цена зависит от характеристик продукта. Модель Huawei MatePad 4 ГБ + 64 ГБ, Wi-Fi обойдется в 21 990 руб., модель Huawei MatePad 4 ГБ + 64 ГБ, LTE в 23 990 руб.

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