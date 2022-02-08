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Huawei EMUI Huawei Emotion UI графическая оболочка

Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.02.2022 Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России

ставляет новый флагманский смартфон P-серии — Huawei P50 Pro, работающий на базе фирменной оболочки EMUI 12. Модель получила двухматричную систему камер True-Form, новые алгоритмы обработки изо
08.12.2020 Huawei представила график обновлений интерфейса устройств до EMUI 11 в России

Huawei объявила о начале распространения новой версии фирменной оболочки EMUI 11. Она затронет 14 флагманских продуктов Huawei, среди которых смартфоны серий Huawei P
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS

евых экосистемных продуктов Huawei и Honor: фирменная операционная система HarmonyOS 2.0, интерфейс EMUI 11 и платформа HMS (Huawei Mobile Services). Инновации, реализованные в новых версиях, о
10.09.2020 Huawei представила новые возможности умной универсальной экосистемы

Huawei анонсировала крупные обновления продуктов HarmonyOS 2.0, EMUI 11, HMS Core 5.0, Huawei HiLink и Huawei Research. Это позволит разработчикам по всему м
22.06.2020 Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10.1 в России

Huawei сообщила, что в ближайшее время российским пользователям станет доступна EMUI 10.1 – новая версия операционной системы. Обновления ОТА будут приходить на смартфоны бр
17.01.2020 Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России

Huawei сообщила что российским пользователям станет доступна новая версия операционной системы EMUI 10 в ближайшее время. В первую очередь, обновленный интерфейс EMUI 10 появится на
13.08.2019 Huawei представила интеллектуальный интерфейс EMUI 10

идентичный интерфейс и уровень комфорта на всех доступных устройствах. Также команда разработчиков EMUI открыта для сотрудничества и надеется привлечь к развитию экосистемы как можно больше па
14.12.2018 Российские пользователи флагманов Huawei дождались EMUI 9

Компания Huawei официально представила в России новую фирменную оболочку EMUI 9.0. EMUI 9.0 базируется на операционной системе Android 9.0 Pie и будет доступна для скачивания и автоматической установки для пользователей флагманских смартфонов Huawei P20 и Hua
24.09.2018 Huawei представила новый смартфон Mate 20 lite в России. Цена

ой съемки в самых различных условиях. Также он оснащен новым фирменным пользовательским интерфейсом EMUI 8.2, который поддерживает большой набор новых функций для работы, общения и развлечений.
04.04.2018 Huawei объявила о старте российских продаж смартфона P20 lite. Цена

ство эксплуатации сочетаются с доступной ценой. Среди его особенностей — пользовательский интерфейс EMUI 8.0, экран Huawei FullView Display 2.0, двойная основная камера, а также усовершенствова
05.02.2018 Huawei начала продажи нового смартфона P smart в России. Цена

ком и компактном корпусе. Новинка получила операционную систему Android 8.0 с фирменным интерфейсом EMUI 8.0 и экран FullView. Huawei P smart оснащается Full-HD экраном с диагональю 5,65 дюйма

25.02.2015 Huawei представила в России MediaPad T1 10.0 LTE

дюймовым экраном, оснащенный 4-ядерным процессором Qualcomm MSM 8916 и пользовательским интерфейсом Huawei EMUI 3.0, отличается высокой производительностью и удобством использования. Планшет ос

Публикаций - 257, упоминаний - 338

Huawei EMUI и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 237
Google LLC 12688 85
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 68
Leica Camera 282 36
Samsung Electronics 11064 35
Xiaomi - Сяоми 2231 33
Yandex - Яндекс 9216 32
Apple Inc 13154 29
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 28
LG Electronics 3735 18
MediaTek - Ralink 595 14
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Huawei Mobile Services 75 14
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Sony 6739 13
Qualcomm Technologies 1974 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
BBK OPPO Electronics 484 10
HTC Corporation 1512 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Lenovo Group 2446 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
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Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
TripAdvisor 41 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
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uBank 21 2
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Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Carl Zeiss AG 307 1
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Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 1
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Volkswagen Audi Group 232 1
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
RNIB - Royal National Institute of Blind People - Национальным королевским институтом слепых Великобритании 2 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Samsung Unpacked 41 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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