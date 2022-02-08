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Huawei EMUI Huawei Emotion UI графическая оболочка
СОБЫТИЯ
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|08.02.2022
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Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России
ставляет новый флагманский смартфон P-серии — Huawei P50 Pro, работающий на базе фирменной оболочки EMUI 12. Модель получила двухматричную систему камер True-Form, новые алгоритмы обработки изо
|08.12.2020
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Huawei представила график обновлений интерфейса устройств до EMUI 11 в России
Huawei объявила о начале распространения новой версии фирменной оболочки EMUI 11. Она затронет 14 флагманских продуктов Huawei, среди которых смартфоны серий Huawei P
|11.09.2020
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Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS
евых экосистемных продуктов Huawei и Honor: фирменная операционная система HarmonyOS 2.0, интерфейс EMUI 11 и платформа HMS (Huawei Mobile Services). Инновации, реализованные в новых версиях, о
|10.09.2020
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Huawei представила новые возможности умной универсальной экосистемы
Huawei анонсировала крупные обновления продуктов HarmonyOS 2.0, EMUI 11, HMS Core 5.0, Huawei HiLink и Huawei Research. Это позволит разработчикам по всему м
|22.06.2020
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Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10.1 в России
Huawei сообщила, что в ближайшее время российским пользователям станет доступна EMUI 10.1 – новая версия операционной системы. Обновления ОТА будут приходить на смартфоны бр
|17.01.2020
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Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России
Huawei сообщила что российским пользователям станет доступна новая версия операционной системы EMUI 10 в ближайшее время. В первую очередь, обновленный интерфейс EMUI 10 появится на
|13.08.2019
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Huawei представила интеллектуальный интерфейс EMUI 10
идентичный интерфейс и уровень комфорта на всех доступных устройствах. Также команда разработчиков EMUI открыта для сотрудничества и надеется привлечь к развитию экосистемы как можно больше па
|14.12.2018
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Российские пользователи флагманов Huawei дождались EMUI 9
Компания Huawei официально представила в России новую фирменную оболочку EMUI 9.0. EMUI 9.0 базируется на операционной системе Android 9.0 Pie и будет доступна для скачивания и автоматической установки для пользователей флагманских смартфонов Huawei P20 и Hua
|24.09.2018
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Huawei представила новый смартфон Mate 20 lite в России. Цена
ой съемки в самых различных условиях. Также он оснащен новым фирменным пользовательским интерфейсом EMUI 8.2, который поддерживает большой набор новых функций для работы, общения и развлечений.
|04.04.2018
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Huawei объявила о старте российских продаж смартфона P20 lite. Цена
ство эксплуатации сочетаются с доступной ценой. Среди его особенностей — пользовательский интерфейс EMUI 8.0, экран Huawei FullView Display 2.0, двойная основная камера, а также усовершенствова
|05.02.2018
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Huawei начала продажи нового смартфона P smart в России. Цена
ком и компактном корпусе. Новинка получила операционную систему Android 8.0 с фирменным интерфейсом EMUI 8.0 и экран FullView. Huawei P smart оснащается Full-HD экраном с диагональю 5,65 дюйма
|25.02.2015
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Huawei представила в России MediaPad T1 10.0 LTE
дюймовым экраном, оснащенный 4-ядерным процессором Qualcomm MSM 8916 и пользовательским интерфейсом Huawei EMUI 3.0, отличается высокой производительностью и удобством использования. Планшет ос
Huawei EMUI и организации, системы, технологии, персоны:
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