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Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10.1 в России

Системное ПО Техника

Huawei сообщила, что в ближайшее время российским пользователям станет доступна EMUI 10.1 – новая версия операционной системы. Обновления ОТА будут приходить на смартфоны бренда в течение нескольких месяцев, в зависимости от конкретных моделей.

Обновление EMUI 10.1 унаследовало концепцию дизайна EMUI 10. Новая версия операционной системы создана, чтобы обеспечить эффективное использование устройств Huawei и упростить пользовательский опыт. Помимо визуальных улучшений, в EMUI 10.1 расширена функциональность и представлены новые интеллектуальные возможности. Новейшая версия EMUI 10.1 прошла сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27701 о системе управления конфиденциальной информацией, гарантируя пользователям надежность хранения и обработки персональных данных.

Интеллектуальные функции, представленные в обновлении EMUI 10.1, упрощают процесс взаимодействия пользователя со смартфонами Huawei. Многооконный режим Multi-window позволяет использовать два приложения одновременно и обеспечивает плавное взаимодействие между ними. Например, почта и фотогалерея могут быть открыты одновременно, чтобы переместить фото во вложения.

Функция «Мультискрин» в EMUI 10.1 получила две новые опции: возможность отвечать на видеозвонки через ПК Huawei, используя периферийные устройства, и в один клик подключать смартфон или планшет Huawei к ПК, чтобы редактировать документы, открывать файлы и гиперссылки на большем экране.

Впервые с обновлением EMUI 10.1 станет доступна технология Golden Snap, которая запечатлевает момент до и после нажатия кнопки затвора, чтобы создать сразу несколько лучших кадров. Искусственный интеллект убирает нежелательные блики и прохожих из кадра: на фото будет фон без лишних деталей, а фокус будет полностью на объекте съемки.

С обновлением EMUI 10.1 пользователям также станет доступна функция усилителя звука (Sound booster). Она позволяет передавать звук, записанный при помощи смартфона, по беспроводной связи на Bluetooth-колонки или Bluetooth-наушники.

Вместе с обновлением EMUI 10.1, Huawei стал первым производителем умных мобильных устройств, сертифицированным по стандарту ISO/EIC 27701. Huawei будет собирать необходимые данные о надежности и производительности устройств, потреблении энергии и стабильности работы для формирования стратегии по улучшению пользовательского опыта. Персональные данные будут отправлены в Huawei только после прямого согласия пользователя.

В первую очередь, обновленный интерфейс появился на флагманских смартфонах серии Huawei P40, Huawei P40 Pro. Другие модели бренда получат обновления OTA уже в ближайшее время.



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