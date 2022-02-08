Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России

Huawei Consumer Business Group (BG) представляет новый флагманский смартфон P-серии — Huawei P50 Pro, работающий на базе фирменной оболочки EMUI 12. Модель получила двухматричную систему камер True-Form, новые алгоритмы обработки изображений Huawei XD Optics и технологию Huawei XD Fusion Pro, благодаря которой можно получить естественные цвета и улучшенную четкость на снимке при любом освещении.

Технологичный дизайн

Несмотря на большой экран и мощный аккумулятор, Huawei P50 Pro отличается тонкостью корпуса и легким весом. На задней панели смартфона расположена камера с двухматричной системой камер. Экран True-Chroma способен отображать 1,07 млрд оттенков и поддерживает цветовую гамму P3 и режим HDR, что выводит визуальный опыт на новый уровень. Частота обновления дисплея до 120 Гц и дискретизация сенсорной панели 300 Гц обеспечивают комфорт взаимодействия с мгновенным откликом на касания и жесты, а сертификат водо- и пыленепроницаемости IP68 гарантирует защиту от брызг и пыли.

Мобильная фотография нового поколения

Разработанная в сотрудничестве с Leica камера смартфона Huawei P50 Pro сочетает возможности нескольких объективов, 10-канального мультиспектрального сенсора, алгоритмов обработки изображений Huawei XD Optics, обновленной технологии XD Fusion Pro и других решений, что значительно повышает качество снимков и дает больше возможностей для создания фото- и видеоконтента.

Huawei P50 Pro

Алгоритмы обработки изображений Huawei XD Optics позволяют получать четкие снимки в разных условиях освещения. Система оптической визуализации получила вычислительные возможности для комплексного восстановления изображения, которые позволяют ей исправлять оптические ошибки и воспроизводить самые мелкие детали. Такое решение дает возможность восстанавливать до 25% изображения из исходного кадра.

Кроме того, четкость фотоснимков повышает фирменная технология обработки изображения Huawei XD Fusion. В смартфоне Huawei P50 Pro представлено следующее поколение технологии Huawei XD Fusion Pro, включающее в себя систему цветных фильтров Super Color, технологию True-Chroma и Super HDR, что позволяет значительно повысить детализацию и цветопередачу, а также динамический диапазон.

Huawei P50 Pro оснащен 200-кратным максимальным зумом, который гарантирует яркие и четкие фотографии независимо от расстояния до объекта съемки. Крупные планы отличаются высокой детализацией, а снимки со 100-кратным увеличением — четкостью передачи фактур. Ультраширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм позволяет снимать большие группы людей, пейзажи, интерьеры, а также поддерживает макросъемку объектов с расстояния 2,5 см от объектива.

Технология True-Chroma Image Engine гарантирует максимально возможную точность цветопередачи, позволяя получать изображения, идентичные оригиналу. Система измерения окружающего освещения использует 10-канальный мультиспектральный датчик, прошедший калибровку на более чем 2000 оттенках цветовой гаммы P3. Это повысило среднюю точность определения интенсивности и оттенка внешнего освещения на 50% и 20% соответственно. Благодаря этому снимки стали еще более яркими и реалистичными.

Камера Huawei P50 Pro получила новую систему цветных фильтров Super Color, которая вместе с цветным и монохромным модулями позволяет захватить на 103% больше света в кадре, улучшая общую четкость изображения, в особенности при недостаточном освещении. Это помогает получать панорамные и групповые фотографии с точным изображением отдельных объектов и мелких деталей, а также тщательной прорисовкой текстур. Также повышенная четкость изображения достигается благодаря технологии Super HDR, которая повышает динамический диапазон на 28%, что позволяет снимать в контровом свете без потерь в детализации.

Huawei P50 Pro поддерживает запись видео в формате 4K во всем диапазоне фокусных расстояний. Смартфон получил новое решение для стабилизации изображения AIS Pro, а также улучшенный режим замедленной съемки AI cinemagraph. Для обработки видео можно использовать приложение PetalClip, просто нажав «Редактировать» в галерее. Приложение имеет плоский дизайн интерфейса и предлагает множество шаблонов, фильтров и спецэффектов, необходимых для создания оригинального видеоконтента.

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EMUI 12

Huawei P50 Pro работает на базе фирменной оболочки EMUI 12, которая получила улучшенную панель управления, предлагающую пользователям более простой и интуитивно понятный способ подключения к смартфону других мобильных устройств и аксессуаров.

Для подключения других устройств Huawei к смартфону пользователю достаточно открыть панель управления, проведя пальцем по экрану вниз от правого верхнего угла. Это действие не мешает выполнению активных задач и открывает доступ к элементам управления музыкой, настройкам Wi-Fi и Bluetooth. Вкладка Device + на панели управления позволяет управлять подключаемыми устройствами и настраивать их совместную работу. EMUI 12 также плавно регулирует размеры шрифтов в соответствии с индивидуальными предпочтениями каждого пользователя.

Распределенная технология позволяет использовать смартфон в качестве флэш-накопителя для ПК. Вдобавок пользователи могут переводить вызовы мессенджера MeeTime на смарт-экран Huawei, чтобы повысить качество звонков друзьям и коллегам. Фирменный мессенджер поддерживает групповые голосовые и видеозвонки в формате HD с участием до 12 абонентов.

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Благодаря усовершенствованиям файловой системы Huawei P50 Pro сохранит высокую скорость чтения и записи данных даже при заполненной памяти и активном использовании. Распределенные функции безопасности позволяют использовать общие пароли и биометрию на нескольких устройствах. Это гарантирует удобное и надежное управление доступом к данным и приложениям.

Цена и доступность

Новый смартфон Huawei P50 Pro на 5-нм процессоре Snapdragon 888 4G, оснащенный 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, будет доступен в оттенках «черный» и «светло-золотистый».

Устройство появится в продаже с 18 февраля 2022 г. по цене 89 999 руб. в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах. При оформлении предварительного заказа, который стартует с 8 февраля в официальном интернет-магазине бренда, в подарок предлагаются умные часы Huawei Watch 3.

Кроме того, оформив предзаказ на Huawei P50 Pro, пользователи получат доступ к услугам сервисного обслуживания Huawei Care, в числе которых — продление стандартной гарантии на год, ремонт экрана при его повреждении и бесплатная замена аккумулятора.