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Huawei MeeTime

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17.07.2026 Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье 1
15.03.2024 Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM 1
08.02.2022 Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России 1
17.12.2021 Компания Huawei объявляет о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro 2
01.12.2021 Компания Huawei анонсировала в России детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro 1
26.11.2021 Cмартфоны Huawei nova 9 поступают в продажу в России с 26 ноября 2021 года 1
08.11.2021 Huawei открыла в России предзаказ на смартфон nova 9 1
27.08.2021 Huawei представляет обновление Harmony OS 2.0 для смарт-экранов Huawei Vision S 1
02.07.2021 Смарт-экраны Huawei Vision S поступают в продажу в России 1
03.06.2021 В России появились дешевые смарт-ТВ Huawei с заменителем Android. Цена, видео 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Huawei MeeTime и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4644 8
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 5
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 4
Telegram Group 2914 2
Huawei Mobile Services 74 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 917 1
Aimoto 14 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 432 1
Philips 2099 1
Leica Camera 279 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 2
TÜV Rheinland Group 179 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 322 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26639 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9224 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3560 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2485 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1212 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13437 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3923 4
Умные платформы 1977 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13020 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10627 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2324 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7873 3
Оповещение и уведомление - Notification 5865 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9871 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22116 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10269 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13565 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1263 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1373 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6388 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3426 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3979 2
Микрофон - Microphone 2799 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7369 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2299 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5157 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2510 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2030 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7904 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17929 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15396 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28149 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4408 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5166 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5074 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9269 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27298 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 635 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8473 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12871 2
Huawei FamCare 4 4
Huawei Watch - Умные часы 144 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2168 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 248 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 256 3
Huawei AppGallery 350 3
Huawei Vision - Смартфон 14 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5234 3
Huawei Watch Kids - Умные часы 7 3
Google Android 15193 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2968 2
Huawei MatePad - серия планшетов 108 2
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 73 2
Huawei nova - Серия смартфона 114 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 377 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 285 2
Honor SuperCharge 190 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 231 2
Huawei Over-the-Air - HOTA 1 1
Huawei CARE 16 1
Huawei XD Optics 2 1
Geozon Neo 2 1
ByteDance - TikTok 354 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3536 1
Huawei Mate - серия смартфонов 445 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1283 1
Huawei Share Onehop - Мультискрин 39 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 331 1
Acronis True Image 97 1
Huawei Ultra Vision 4 1
Huawei XD Fusion Engine 4 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 115 1
Huawei Sound - умная колонка 15 1
Google Translate - Google Переводчик 70 1
Huawei P50 - Серия смартфонов 9 1
Второв Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165315 6
Европа 24922 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19025 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5471 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 1
Солнечная система - Solar system 2568 1
Малайзия 922 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 729 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7372 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6709 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 330 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1703 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 597 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 872 1
Пропавший без вести - Поиск пропавших людей 64 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10266 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27147 1
Huawei Central 19 1
Optics 143 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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