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Aimoto Центр Тревожная Кнопка

Aimoto - Центр Тревожная Кнопка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.04.2026 Т2 запустила продажи смартфонов и SIM-карт в отделениях «Почты России» 1
01.12.2025 Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют 1
12.09.2025 Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM 3
20.08.2025 Российский разработчик умных устройств Aimoto представил детские умные часы с ИИ-помощником на базе технологий Yandex B2B Tech 2
06.06.2025 Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30% 1
25.09.2024 «Мегамаркет» узнал, какую технику покупают россияне с началом учебного сезона 1
15.03.2024 Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM 2
15.06.2023 Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить 2
21.09.2022 «Мегафон» зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы 2
25.08.2022 Лучшие умные часы для детей: хиты продаж 2
02.09.2021 Лучшие гаджеты для школьников: готовимся к учебному году 1
30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж 1
30.07.2021 «Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей 1
04.09.2017 Обзор детских умных часов Aimoto Start и Sport. «Ребенок всегда под присмотром» 3

Публикаций - 14, упоминаний - 23

Aimoto и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
ELARI 45 4
Geozon 15 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 4
Samsung Electronics 11065 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Apple Inc 13156 3
МегаФон 10742 2
Telegram Group 2940 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Lenovo Group 2447 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
Razer Inc 88 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
Philips 2099 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 1
Logitech 437 1
Garmin - Гармин 233 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 1
Canyon Technology Group 53 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Digma 251 1
Wacom 143 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 1
Crayon. 19 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Ланит - diHouse - Дихаус 264 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 1
Integra 28 1
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Walt Disney Company 647 1
Яндекс.Лавка 315 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 10
Оповещение и уведомление - Notification 5945 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 7
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 7
Часы - Watch 1059 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Микрофон - Microphone 2809 4
Фонарик 327 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 4
Шагомер - Педометр - Pedometer 83 4
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 4
Умные платформы 1988 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 3
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 315 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 5
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 14 3
Microsoft Windows 16882 2
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 74 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 2
Huawei Watch Kids - Умные часы 7 2
Geozon Care 5 2
ELARI SafeFamily 10 2
Geozon Neo 2 2
ByteDance - TikTok 355 1
Apple iPad 4012 1
Apple macOS 2419 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Яндекс.Навигатор 121 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 152 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 1
VK - Mail.Ru Почта 418 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Apple Pencil 114 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 89 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 52 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Huawei Watch Fit 59 1
Догадин Михаил 18 1
Нечаев Антон 19 1
Демина Ирина 2 1
Шитова Татьяна 8 1
Голещихин Денис 26 1
Полоновская Ольга 13 1
Симаков Леонид 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Испания - Королевство 3840 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
США - Миссисипи 65 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
White list - Белый список 162 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Сон - Somnus 483 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
AppleInsider 400 1
University of Mississippi - Университет Миссисипи - Миссисипский университет 4 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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