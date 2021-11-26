Cмартфоны Huawei nova 9 поступают в продажу в России с 26 ноября 2021 года

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о начале продаж смартфона Huawei nova 9, получившего камеру Ultra Vision с разрешением 50 МП, тонкий корпус толщиной 7,77 мм, изогнутый экран с частотой обновления 120 Гц и целый набор других функций и технологий для создания высококачественного визуального контента. Новая модель поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт и обеспечивает эффективную работу с несколькими устройствами одновременно.

Huawei nova 9 получил четырехмодульную систему камер, в состав которой входит камера Ultra Vision с разрешением 50 МП и крупным сенсором с диагональю 1/1,56 дюйма. В основном фотомодуле Huawei nova 9 используется датчик RYYB с массивом цветных светофильтров, который увеличивает светочувствительность матрицы на 40% по сравнению со стандартными сенсорами RGGB, гарантируя яркие снимки с высокой детализацией даже в условиях низкого освещения. А благодаря алгоритмам распознавания объектов технология повышения качества изображения XD Fusion Engine способна улучшать как фотоснимки, так и видеоролики, повышая их яркость и четкость.

Основная камера Huawei nova 9 также оснащена 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем для съемки больших групп людей, пейзажей и интерьеров, объективом для макросъемки с фокусным расстоянием 4 см и специальным датчиком глубины резкости, который позволяет формировать реалистичный эффект боке при портретной съемке, размывая задний план и акцентируя внимание на лице модели.

Huawei nova 9

Фронтальная камера Huawei nova 9 с разрешением 32 МП обеспечивает съемку селфи-видео в формате 4K и поддерживает интеллектуальную функцию стабилизации изображения, позволяющую снимать с рук без снижения качества картинки. Переключаться между основной и фронтальной камерами можно прямо во время съемки, не прерывая запись и комбинируя различные ракурсы в одном ролике без дополнительного монтажа. Функция съемки непрерывного видео с двух модулей позволяет совмещать в одном кадре основное изображение и картинку с фронтальной камеры, чтобы показать зрителям свою реакцию на происходящие события. Кроме того, можно комбинировать общий и крупный планы, снятые на сверхширокоугольную и основную камеры. Функция дистанционного управления упрощает съемку со штатива, позволяя спускать затвор со смарт-часов в любой удобный момент.

С помощью приложения для редактирования видео Petal Clip можно использовать шаблоны для создания видеороликов и мгновенного размещения в соцсетях, а также добавлять стикеры, шрифты, музыкальные композиции и эффекты анимации. А благодаря функции поиска можно легко подбирать изображения и видео, просто введя ключевое слово для необходимого изображения.

Huawei nova 9 получил экран с диагональю 6,57 дюйма и частотой обновления кадров до 120 Гц, способной изменяться в зависимости от отображаемого контента, обеспечивая экономию заряда батареи и плавное воспроизведение. Экран отображает 1,07 млрд цветов палитры P3 и поддерживает динамический диапазон HDR10. Частота дискретизации сенсорной панели составляет 300 Гц.

Благодаря высокоуровневой регулировке яркости экрана Huawei nova 9 способен автоматически настраивать оптимальную яркость в зависимости от условий освещения. Режим защиты зрения обеспечивает комфортное использование устройства на протяжении долгого времени благодаря комплексному аппаратно-программному решению для снижения уровня желтизны экрана и эффективной фильтрации синего света.

Huawei nova 9 выполнен в тонком дизайне с толщиной корпуса всего 7,7 мм при весе 175 г и имеет закругленные грани.

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Huawei nova 9 построен на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 778G 4G с видеокартой Adreno 642L. Благодаря аккумулятору емкостью 4300 мАч смартфон способен поддерживать продолжительную автономность. С технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт заряд можно пополнить даже за короткое время: чтобы зарядить батарею на 53%, необходимо всего 15 минут, а для полной зарядки потребуется 38 минут.

За отведение избыточного тепла от процессора отвечает инновационная система охлаждения с жидким теплоносителем и графеновыми пленками. Интеллектуальные алгоритмы анализируют температуру смартфона и окружающей среды и регулируют параметры для обеспечения высокой производительности без перегрева. Поддержка стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 обеспечивает максимальную скорость скачивания до 2,88 Гбит/с.

Huawei nova 9 обеспечивает эффективную работу с несколькими устройствами одновременно: работающий под управлением EMUI 12, смартфон может синхронизироваться с ноутбуками и планшетами Huawei. Для централизованного управления подключениями в меню появилась вкладка Device+, позволяющая взаимодействовать с любыми периферийными устройствами Huawei, включая аудиоустройства, умные экраны и многое другое. Для того, чтобы подключить смартфон к планшету Huawei и запустить мобильное приложение или принять звонок на экране ноутбука, пользователю достаточно нажать на значок Huawei MatePad и выбрать многоэкранный режим.

Кроме того, Huawei nova 9 поддерживает приложение Huawei MeeTime, позволяющее совершать голосовые и видеовызовы в высоком качестве и общаться одновременно с 12 собеседниками.

Смартфоны Huawei nova 9 появятся в продаже в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании с 26 ноября 2021 г. по рекомендованной розничной цене 39 999 руб. Устройства будут представлены в «черном» и «звездно-голубом» цветах.