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Фотокамеры Боке (эффект) размытие "способ передачи объективом несфокусированной точки света"

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.06.2026 МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova 15 Max 1
03.06.2026 Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16 1
17.11.2025 Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман 1
12.11.2025 Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте 1
24.09.2025 Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели 1
01.08.2025 МТС открыла предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro 1
01.08.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смартфонов Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro 1
17.07.2025 В России начались продажи смартфона Poco F7 1
16.07.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка 1
24.06.2025 Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности 1
30.05.2025 iQOO представляет в России iQOO Z10 – смартфон с большой батареей 1
24.04.2025 Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман 2
19.02.2025 Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона 1
10.01.2025 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году 1
29.11.2024 Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей 2
18.10.2024 Infinix запускает Smart 9 в России 1
09.10.2024 Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
16.09.2024 На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году 1
08.07.2024 Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить 2
27.06.2024 МТС в Перми запустила продажи Honor 200 Lite 1
27.06.2024 МТС в Кирове запустила продажи Honor 200 Lite 1
25.06.2024 Ритейлеры начали продажи HONOR 200 Lite — первого смартфона серии HONOR 200 для портретной съемки 1
25.06.2024 В МТС стартовали продажи смартфона Honor 200 Lite 1
09.04.2024 Флагман HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей доступен для предзаказа с выгодой до 50 тыс. руб. 1
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России 1
28.02.2024 6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году 1
20.02.2024 Tecno объявляет старт продаж Tecno Spark 20 Pro+ 1
15.01.2024 Tecno Spark 20 Pro уже доступен для российских пользователей 1
12.12.2023 Infinix запускает в России смартфоны серии HOT 40 1
06.12.2023 Бренд Tecno анонсировал обновление бюджетной линейки смартфонов Spark 20 1
28.11.2023 Infinix запускает SMART 8 в России 1
21.11.2023 Новинка Vivo Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680 в продаже в России 1
21.11.2023 10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM 1
01.11.2023 Смартфон Oppo A18 с высокой автономностью поступил в продажу в России 1
11.09.2023 Новый смартфон Oppo A38 поступил в продажу в России 1
07.09.2023 Смартфон Vivo Y27 в продаже в России 1
31.08.2023 Компания vivo представила смартфон Y27 1
26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM 1
21.06.2023 Новая модель Vivo Y36 уже в продаже в России 1
14.06.2023 Vivo представляет смартфон Y36 c 6,64-дюймовым дисплеем и основной камерой 50 МП 1

Публикаций - 253, упоминаний - 275

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 51
Google LLC 12690 43
Samsung Electronics 11065 39
Sony 6739 29
Leica Camera 282 28
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 27
Apple Inc 13156 26
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 22
BBK OPPO Electronics 484 22
Xiaomi - Сяоми 2232 21
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 20
Qualcomm Technologies 1974 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 15
Nikon 646 13
HMD Global - Nokia 144 12
Canon 1439 11
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 10
МегаФон 10742 9
LG Electronics 3735 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 9
ZTE Corporation 800 8
TP-Link - ТП-Линк 231 8
MediaTek - Ralink 595 8
Transsion Holdings 69 8
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 8
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
Yandex - Яндекс 9216 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 7
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 41 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Lenovo Motorola 3566 6
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 6
Lenovo Group 2447 5
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 24
Связной ГК 1401 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
Carl Zeiss AG 307 14
TÜV Rheinland Group 181 9
Евросеть 1421 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 4
BMW Group 482 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 2
Caterpillar - 93 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
KGI Securities 50 1
Максимус 28 1
Резонанс НПП 407 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Sony Style 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 228
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 156
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 156
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 153
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 125
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 116
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 114
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 102
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 94
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 90
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 84
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 83
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 79
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 74
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 72
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 70
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 70
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 69
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 67
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 64
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 64
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 61
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Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 56
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