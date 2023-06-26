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Фотокамеры Боке (эффект) размытие "способ передачи объективом несфокусированной точки света"



26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM 1

21.06.2023 Новая модель Vivo Y36 уже в продаже в России 1

14.06.2023 Vivo представляет смартфон Y36 c 6,64-дюймовым дисплеем и основной камерой 50 МП 1

29.05.2023 Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи 1

19.04.2023 Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России 1

13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России 1

03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1

27.02.2023 Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM 1

06.01.2023 Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1

22.12.2022 Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки 1

19.12.2022 Tecno анонсировал старт продаж флагманского смартфона Phantom X2, Ноутбука Megabook T1 и наушников Sonic 1 1

07.12.2022 Tecno представила флагманскую серию премиальных смартфонов и свои первые ноутбуки. Фото 1

01.12.2022 Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона 1

15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором 1

19.10.2022 Infinix запускает в России свой новый флагман ZERO ULTRA с ультрабыстрой зарядкой 180 Вт и камерой со сверхвысоким разрешением 200 МП 1

27.09.2022 Vivo представила смартфоны серии V25 в России 1

15.09.2022 Oppo представила Reno7: смартфон с уникальными возможностями камеры 1

31.08.2022 Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой 1

25.08.2022 Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой 1

05.08.2022 Tecno представил смартфон SPARK 9 PRO 1

11.07.2022 Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных 1

24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1

30.03.2022 Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google 1

22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 1

16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 1

01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России 1

15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России 1

10.02.2022 Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM 1

01.02.2022 В России стартовали продажи смартфона vivo Y33s 1

25.01.2022 Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки 1

17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM 1

22.12.2021 Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера 1

19.11.2021 Honor объявила о старте продаж нового смартфона Honor 50 Lite. Цена. Фото 1

02.11.2021 ZTE Blade L9: новый доступный смартфон в линейке ZTE Blade 1

19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1

20.08.2021 В России стартуют продажи смартфонов Huawei nova 8. Цена 1

20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1

04.08.2021 Серия Huawei nova возвращается на российский рынок 1

20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1

19.07.2021 Есть ли смысл в компактном фотоаппарате в 2021 году 1


Публикаций - 192, упоминаний - 192

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9847 35
Google LLC 11155 33
Huawei 3595 33
Sony 6497 26
5nine Software 1845 24
4A Games 774 24
Leica Camera 252 23
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6445 22
Xiaomi 1388 20
Apple Inc 11416 19
BBK OPPO Electronics 351 18
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 261 18
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 554 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5624 15
Transsion Holdings - Tecno Mobile 98 13
HMD Global - Nokia 130 12
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 412 11
Nikon 612 11
Qualcomm Technologies 1735 10
Canon 1382 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1358 9
Ростех - Автоматика Концерн 1536 7
LG Electronics 3557 7
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 246 6
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 34 6
Transsion Holdings 49 6
TP-Link - ТП-Линк 193 6
ZTE Corporation 729 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 738 5
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 177 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1982 5
BBK OnePlus 192 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2637 5
123 солюшнс 636 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8197 5
HTC Corporation 1495 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9945 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 5
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 34 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6339 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1914 16
Carl Zeiss AG 299 12
Связной ГК 1351 11
TÜV Rheinland Group 105 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 7
Евросеть 1402 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 981 5
Россети Ленэнерго 2404 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 305 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 399 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 397 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 2
Градиент 83 2
Asahi Glass 43 2
BMW Group 415 2
Цифроград 171 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 11 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 1
Caterpillar - Катерпиллар 88 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 1
KGI Securities 50 1
Максимус 29 1
Резонанс НПП 349 1
101Hotels.com 715 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 211 1
eBay Inc 1605 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1789 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 310 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2507 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 700 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 937 1
Bayer AG - Байер 82 1
Яндекс.Такси 335 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 454 1
Лента - Сеть розничной торговли 1788 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 99 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3912 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5381 1
4CIO 741 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1815 7
8K Association - Ассоциация 8K 165 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22000 169
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1855 112
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19567 111
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8854 109
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12027 92
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8621 90
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12507 88
5G - пятое поколение мобильной связи 3554 85
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8862 84
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5731 75
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10014 68
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2248 66
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 525 61
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3019 61
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5837 60
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2669 58
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1871 58
Объектив - Lens 1343 55
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 861 55
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1762 55
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1843 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11752 49
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7033 47
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2754 47
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 841 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22662 46
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1095 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41195 44
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9448 43
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17864 42
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4487 41
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 639 41
USB Type-C - USB-C - USB 3 1503 40
Наушники - Headphones 3645 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6834 38
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17774 37
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6604 37
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4248 37
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3149 35
Карты памяти - Запоминающее устройство 2208 34
Google Android 12936 59
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1452 54
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4404 27
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 656 25
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 725 24
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 24
Samsung Galaxy 1068 23
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 772 22
Google Android 8 - Android Oreo 191 21
Apple iPhone - серия смартфонов 6737 20
Apple iPhone 6 6299 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 19
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 227 18
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 771 18
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 183 17
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 410 17
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 479 16
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 125 16
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 226 15
Google Android 9 - Android Pie 217 14
Google Lens - Google Объектив 53 14
Huawei Mate - серия смартфонов 305 14
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 440 14
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 203 13
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 390 13
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 120 12
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 235 12
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 574 11
Samsung Galaxy Note 686 11
BBK OPPO A - Серия смартфонов 37 10
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 80 10
Google Play - Google Store - Android Market 3046 10
Google YouTube - Видеохостинг 2498 9
Google Android 7 - Android Nougat 211 9
Honor SuperCharge 79 9
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 18 8
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 191 8
ZTE Blade - Серия смартфонов 64 8
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 386 8
BBK OnePlus - Серия смартфонов 126 8
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 3
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 2
Новиков Александр 34 2
Kick Markus - Кик Маркус 4 2
Калюгин Вадим 9 1
Башков Дмитрий 1 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 13 1
Ежов Фёдор 8 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Kik Marcus - Кик Маркус 1 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Wang Kevin - Ван Кевин 1 1
Ha Stephen - Ха Стивен 2 1
Dyke Stephen Hart - Дайк Стивен Харт 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 1
Романюк Александр 5 1
Комков Михаил 14 1
Чемезов Сергей 137 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 1
Blass Evan - Бласс Эван 34 1
Ожгихин Иван 31 1
Попов Сергей 112 1
Медведев Дмитрий 1636 1
Lee Peter - Ли Питер 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 127190 122
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15510 24
Солнце - звезда Солнечной системы 4957 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13849 12
Германия - Федеративная Республика 12206 11
Европа 21537 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50755 9
Япония 13041 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40349 6
Южная Корея - Республика 6358 5
Африка - Африканский регион 3324 4
Европа Северная - Скандинавия 517 4
Солнечная система - Solar system 2465 3
Азия - Азиатский регион 5180 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13433 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2708 2
Индия - Республика 5167 2
Ближний Восток 2704 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1018 2
Америка Латинская 1722 2
Германия - Берлин 705 2
Луна - спутник Земли 1445 2
Франция - Французская Республика 7632 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 83 2
Великобритания - Лондон 2384 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 450 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 45 1
Китай - Пекин - Beijing 930 1
Азия Малая - Троя 12 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 314 1
Китай - Шанхай 753 1
Америка Южная 728 1
Америка Северная 3126 1
Япония - Токио 990 1
Китай - Шэньси - Сиань 27 1
Китай - Гуандун - Дунгуань 7 1
Индийский океан 155 1
Греция - Греческая Республика 963 1
Сатурн - Титан (спутник) 430 1
США - Калифорния - Сан-Диего 365 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21371 42
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4387 30
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 192 28
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Металлы - Серебро - Silver 699 5
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1241603, в очереди разбора - 848001.
Создано именных указателей - 123056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

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Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
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