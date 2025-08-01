В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смартфонов Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о начале предзаказа на смартфоны Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Huawei Pura 80 — одна из самых значимых новинок сезона. Смартфоны бренда неизменно вызывают живой интерес у российских покупателей, и мы видим, что с каждым годом внимание к премиальному сегменту и флагманам Huawei только усиливается. Так, предыдущая модель серии Huawei Pura 70 оказалась на 35% популярнее своего предшественника. Серия Pura 80 — это не просто продолжение легендарной линейки, а важный шаг вперед, отражающий эволюцию пользовательского опыта. Мы уверены, что эти устройства займут достойное место на рынке и будут востребованы у самой широкой аудитории».

Флагманская Pura 80 Ultra представлена в двух цветах: золотом и черном. Модель Pura 80 Pro доступна в трех вариантах: глянцевом красном, белом и черном.

М.Видео-Эльдорадо В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смартфонов Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro

Флагман Huawei Pura 80 Ultra оснащен HDR-камерой с крупным 1-дюймовым сенсором и передовой камерой с двумя телеобъективами со сверхбольшим сенсором. Устройство поддерживает оптическое увеличение с коэффициентами 3,7х и 9,4х, а также впервые в серии предлагает портретный режим с 10-кратным оптическим зумом. В этом режиме достигается эффект мягкого боке и зрительного сжатия пространства, при котором как главный объект, так и фон выводятся на передний план.

Смартфон также поддерживает съемку видео в формате Ultra HDR с динамическим диапазоном до 16 EV — это в 15 раз выше, чем у модели Pura 70 Ultra.

Huawei Pura 80 Pro оснащена ультракамерой с 1-дюймовым сенсором и поддержкой 10-ступенчатой регулируемой диафрагмы в диапазоне от f/1.6 до f/4.0. При слабом освещении, например, в клубах или барах, смартфон автоматически активирует широкую апертуру f/1.6, чтобы захватить больше света. Это позволяет добиться точной передачи цветов и сохранить мельчайшие детали портрета даже в условиях недостатка света.

Серия Huawei Pura 80 стала первой линейкой смартфонов Huawei с интеграцией «Яндекс-поиска» по изображениям. Благодаря нейросетевым технологиям система распознает объекты, отображаемые на экране, и находит их в интернете. Достаточно удержать экран двумя пальцами в любом приложении. Этот жест активирует приложение «Яндекс с Алисой», которое покажет совпадающие или похожие предметы. К изображению можно добавить голосовой запрос или текстовый комментарий. Например, найти аналогичный плед, но другого цвета.

В моделях Huawei Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra также реализована функция умной кнопки управления. Она дает быстрый доступ к любимым функциям, включая ИИ-ассистента «Алису», настроенного по умолчанию. Чтобы воспользоваться возможностями голосового помощника, достаточно нажать кнопку питания на полсекунды и озвучить команду. «Алиса» ответит на вопросы, поможет с управлением устройствами Умного дома, упростит взаимодействие со смартфоном и предложит актуальные решения благодаря встроенному искусственному интеллекту.

Каждому владельцу смартфонов серии Huawei Pura 80 доступна трехмесячная подписка на опцию «Алиса Про». В расширенной версии ассистент умеет распознавать объекты в кадре в реальном времени и давать контекстные ответы. Для более сложных задач можно начать диалог с нейросетевой версией «Алисы» прямо в приложении.

Модели Huawei Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra оснащены мощной батареей на 5170 мАч. Смартфоны поддерживают сверхбыструю проводную зарядку Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку Huawei SuperCharge на 80 Вт.

Экран защищает стекло Kunlun Glass второго поколения.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Huawei Pura 80 Ultra (16 ГБ + 512 ГБ) — 139 999 руб.; Huawei Pura 80 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 89 999 руб.