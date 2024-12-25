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Яндекс.Алиса Про



25.12.2024 «Алиса» и умные устройства в декабре 2024 г.: зимние заставки, новогодний плейлист для караоке, новые режимы освещения и другие обновления 1
05.12.2024 «Яндекс» встроил в «Алису» свою самую мощную языковую модель 1
10.10.2024 У «Алисы» появилось мобильное приложение: в нем можно создавать изображения с помощью YandexART 2.0 и тексты для любых задач 2
10.10.2024 «Яндекс» представил YandexART 2.0 — она умеет генерировать тексты на изображениях и поможет пользователям и бизнесу создавать логотипы и рекламные баннеры 1
17.09.2024 Число подписчиков опции «Алиса Про» достигло миллиона меньше чем за пять месяцев 2
10.04.2024 Прежней «Алисы» от «Яндекса» больше нет. Популярный голосовой ассистент обновился по-крупному. Что изменилось 2
10.04.2024 «Яндекс» представил «Алису» нового поколения 2

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Яндекс.Алиса Про и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7349 7
Microsoft Corporation 24631 1
Promt - Промт 293 1
Лента - Сеть розничной торговли 2082 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1983 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4100 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2991 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10501 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7098 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13388 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5316 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2901 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17068 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2905 1
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 90 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3458 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 1
Караоке 291 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24467 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2124 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2237 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8562 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3846 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24149 1
Умные платформы 1684 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3852 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9187 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1740 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12189 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21146 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4752 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2479 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11130 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 622 7
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 3
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 3
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 2
Яндекс.Плюс 191 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 42 1
OpenAI ChatGPT 342 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Yandex - YaOS 17 1
Яндекс.Станция Макс 25 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Apple - App Store 2890 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 417 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Яндекс.Учебник 48 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Кустодиев Борис 4 1
Васнецов Виктор 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52120 1
Россия - РФ - Российская федерация 144326 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48024 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2927 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29045 1
Зоология - наука о животных 2606 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1545 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1732 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 1
Масленица - Масленая неделя 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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