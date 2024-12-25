Яндекс.Алиса Про
Яндекс.Алиса Про и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7349 7
|Microsoft Corporation 24631 1
|Promt - Промт 293 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2082 1
|Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52120 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144326 1
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