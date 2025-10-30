«Яндекс» запускает «Алису Про» — специализированного ИИ-ассистента для рабочих задач

В «Яндекс 360» появилась «Алиса Про». Это специализированный ИИ-ассистент, который извлекает факты из разнородных документов: текстов, таблиц, презентаций, аудио- и видеозаписей и не только. Бета-версия ассистента работает с файлами пользователя и письмами в «Почте». В будущем «Алиса Про» подключится и к другим сервисам «Яндекс 360». В основе ассистента лежат модели из нового семейства Alice AI. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

ИИ-ассистент уже умеет давать ответы, опираясь на данные из «Почты». В почтовых ящиках хранится не только переписка, но и чеки, электронные билеты, бронирования, конспекты встреч из «Телемоста». «Алиса Про» может за считаные секунды найти в этом массиве данных нужные сведения и предоставить их пользователю. К примеру, она подскажет, сколько денег он потратил на такси за прошлый месяц, найдет реквизиты поставщика или напомнит, о чем договорились с коллегами на последнем синке.

Если нужных документов нет в «Почте», их можно добавить в «Алису Про» вручную. Скажем, если загрузить платежки, выписки из ЕГРН и другие документы, связанные с квартирой, ассистент будет готов ответить на вопросы вроде «Какой у меня номер лицевого счета?» или «Сколько я заплатил за квартиру в июле?».

Со временем возможности «Алисы Про» расширятся. Она встроится непосредственно в сервисы «Яндекс 360», в том числе Почту, «Документы», «Календарь», «Диск» и «Вики», и сможет в чате отвечать на вопросы по их контенту.

«Алиса Про» использует генеративные модели из нового семейства Alice AI. Языковая модель Alice AI LLM помогает ей генерировать тексты ответов, а визуально-языковая модель Alice AI VLM — понимать содержание картинок, в том числе графиков и диаграмм. Для составления ответов «Алиса Про» также использует RAG-систему: ее задача — объединять знания Alice AI LLM и факты, извлеченные из документов.