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Данилкин Виталий


25.02.2025 «Яндекс» перезапустил чат с «Алисой» — теперь он работает на новой мощной нейросети YandexGPT 5 Pro 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Данилкин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7483 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4051 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2035 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2555 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4312 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3133 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 1
Alibaba Group - Qwen - Tongyi Qianwen 10 1
Яндекс.Алиса Про 9 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 9 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI 4 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 213 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 484 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1137 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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