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Yandex B2B Tech Yandex.Cloud Boost AI Yandex Cloud AI Studio
Yandex Cloud AI Studio – платформа для создания приложений на базе искусственного интеллекта. Она объединяет генеративные нейросети YandexGPT и YandexART, опенсорсные ML-модели, технологии синтеза и распознавания речи, интерактивную среду для обучения нейросетей, другие MLрешения компании и инструменты для их интеграции в бизнесе.
УПОМИНАНИЯ
Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7919 9
|Yandex B2B Tech 41 3
|Dasha.AI - Даша.АИ 6 2
|Broadcom - VMware - Greenplum 115 1
|DeepSeek - ДипСик 63 1
|ИИ-Технологии 156 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 330 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1461 2
|Атрепьев Григорий 32 2
|Зинчук Анна 4 2
|Данилкин Виталий 1 1
|Самигуллин Артур 3 1
|Пузыревский Иван 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 5
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1353 1
|Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 726 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17654 1
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