Yandex Cloud AI Studio – платформа для создания приложений на базе искусственного интеллекта. Она объединяет генеративные нейросети YandexGPT и YandexART, опенсорсные ML-модели, технологии синтеза и распознавания речи, интерактивную среду для обучения нейросетей, другие MLрешения компании и инструменты для их интеграции в бизнесе.