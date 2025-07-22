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Yandex B2B Tech Yandex.Cloud Boost AI Yandex Cloud AI Studio


Yandex Cloud AI Studio – платформа для создания приложений на базе искусственного интеллекта. Она объединяет генеративные нейросети YandexGPT и YandexART, опенсорсные ML-модели, технологии синтеза и распознавания речи, интерактивную среду для обучения нейросетей, другие MLрешения компании и инструменты для их интеграции в бизнесе.

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 «Яндекс» стал первым в России обладателем международного сертификата ISO за ответственное развитие ИИ 1
22.07.2025 Yandex B2B Tech разработал «Нейроаналитика» – ИИ-агента, который поможет визуализировать данные и находить в них инсайты 1
22.07.2025 «Яндекс» подтвердил соответствие международному стандарту ответственной разработки ИИ 1
24.04.2025 Yandex B2B Tech открыла доступ к опенсорсным нейросетям для анализа изображений 1
27.03.2025 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2024 год 1
25.02.2025 «Яндекс» перезапустил чат с «Алисой» — теперь он работает на новой мощной нейросети YandexGPT 5 Pro 1
25.09.2024 Yandex Cloud запустила AI Studio – единую платформу для разработки приложений на базе ИИ 1
19.03.2024 Yandex Cloud растет в два раза быстрее облачного рынка 1
06.12.2023 «Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API для всех пользователей 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7919 9
Yandex B2B Tech 41 3
Dasha.AI - Даша.АИ 6 2
Broadcom - VMware - Greenplum 115 1
DeepSeek - ДипСик 63 1
ИИ-Технологии 156 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 2
Лента - Сеть розничной торговли 2184 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 528 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
Вкусно — и точка 26 1
Яндекс.Лавка 260 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 266 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 330 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1461 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3531 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15760 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4869 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29736 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16433 4
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 425 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4292 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5483 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6547 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25082 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11894 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7838 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 883 2
MLOps - VLM - Visual Language Model - визуально-генеративная модель машинного обучения - Визуально-языковая модель машинного обучения - Визуально-генеративная модель машинного обучения 10 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2182 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 754 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 540 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5649 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 432 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 586 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7220 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2976 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4299 1
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Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 312 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11751 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5894 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3307 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7682 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5643 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1135 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2399 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 143 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 918 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1301 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 289 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 539 9
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 276 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 733 4
Яндекс.Нейроэксперт 8 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 548 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 11 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 75 2
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 50 2
Yandex DataLens 46 2
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 47 2
Microsoft 365 Copilot 152 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 592 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
Apache Airflow 52 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4828 1
Yandex Lockbox 7 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1246 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 447 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 125 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 199 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 52 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 230 1
Yandex Database - YDB 35 1
Yandex Code Assistant 8 1
Yandex BareMetal 4 1
Яндекс.Алиса Про 12 1
Alibaba Group - Qwen - Tongyi Qianwen 19 1
Yandex B2B Tech - SourceCraft 11 1
Атрепьев Григорий 32 2
Зинчук Анна 4 2
Данилкин Виталий 1 1
Самигуллин Артур 3 1
Пузыревский Иван 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1353 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 726 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17654 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 4
Аудит - аудиторский услуги 2875 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5308 1
Образование в России 2419 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6920 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11383 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6061 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4567 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9234 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10314 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 452 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1008 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 713 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 840 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 858 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 214 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6607 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11221 1
Английский язык 6785 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2426 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5101 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5643 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6575 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1308 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 29 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1184 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 576 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 481 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 201 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1587 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 171 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 328 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2514 1
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