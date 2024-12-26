Щиголев Дмитрий
|26.12.2024
|Sk Capital проанализировала Gen AI с точки зрения инвестиционной привлекательности 1
|06.12.2016
|«Геонавигационные технологии» привлекли $2 млн инвестиций 1
Щиголев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
|McKinsey & Company Int 248 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|Palantir Technologies 17 1
|МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
|Простой бизнес 22 1
|Nvidia Corp 3487 1
|Прогноз 1650 1
|Intel Corporation 12197 1
|Cisco Systems 5114 1
|Геонафт - Геонавигационные технологии 4 1
|Павлов Александр 88 1
|Стишенко Сергей 2 1
|Ярцев Сергей 1 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|S&P 500 558 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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