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S&P 500
СОБЫТИЯ
|23.04.2010
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Капитализация Apple превысила Microsoft в рейтинге S&P 500
Рост акций Apple поднял капитализацию (рыночную стоимость) компании до $241,5 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на рейтинг 500 крупнейших предприятий S&P 500. Капитализация Apple превысила капитализацию Microsoft, которая составила $239,5 млрд. Поднявшись вверх, «яблочная» компания заняла вторую строчку в рейтинге, уступая лишь американской
|27.03.2006
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Акции Google прочно вошли в категорию "голубых фишек"
dard & Poor’s анонсировало внесение компании в первую двадцатку индекса 500 самых успешных — S&P 500 — 31 марта после закрытия торгов. Это произошло с компанией через 7,5 лет после ос
|28.07.2003
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Акции высокотехнологичных компаний дорожают
трировали рост. ИндексИзм.Значение% NASDAQ +29,28 1730,70 +1,72% Dow Jones +172,06 9284,57 +1,89% S&P 500 +17,08 998,68 +1,74% Philadelphia Semiconductor +5,69 390,46 +1,48% NYSENASDAQ Объем
|07.07.2003
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Рынок встречает вторую половину года
, Intel (-2,2%). ИндексИзм.Значение% NASDAQ -15,27 1663,46 -0,91% Dow Jones -72,63 9070,21 -0,79% S&P 500 -8,05 985,70 -0,81% Philadelphia Semiconductor -6,32 368,97 -1,68% NYSENASDAQ Объем т
|30.06.2003
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Второй квартал стал лучшим для рынка за 4 года
0 соответственно. ИндексИзм.Значение% NASDAQ -8,75 1625,26 -0,54% Dow Jones -89,99 8989,05 -0,99% S&P 500 -9,60 976,22 -0,97% Philadelphia Semiconductor -4,51 359,46 -1,24% NYSENASDAQ Объем т
|21.04.2003
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NASDAQ встретил Пасху с миром
crosoft (+2,2%). ИндексИзм.Значение% NASDAQ +30,78 1425,50 +2,21% Dow Jones +80,04 8337,65 +0,97% S&P 500 +13,67 893,58 +1,55% Philadelphia Semiconductor +14,58 332,96 +4,58% NYSENASDAQ Объем
|14.04.2003
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Инвесторы настроены скептически
дением котировок. ИндексИзм.Значение% NASDAQ -6,76 1358,85 -0,50% Dow Jones -17,92 8203,41 -0,22% S&P 500 -3,28 868,30 -0,38% Philadelphia Semiconductor -4,63 298,19 -1,53% NYSENASDAQ Объем т
|01.04.2003
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Падение продаж микросхем ударило по рынку
Intel (-5,5%). ИндексИзм.Значение% NASDAQ -24,47 1345,13 -1,79% Dow Jones -131,79 8013,98 -1,62% S&P 500 -15,19 850,69 -1,75% Philadelphia Semiconductor -13,75 296,27 -4,44% NYSENASDAQ Объем
|24.03.2003
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NASDAQ: лучший недельный рост за 20 лет
ных контрактов. ИндексИзм.Значение% NASDAQ +19,07 1421,84 +1,36% Dow Jones +235,37 8521,97 +2,84% S&P 500 +20,06 895,90 +2,29% Philadelphia Semiconductor +7,07 336,10 +2,15% NYSENASDAQ Объем
|20.01.2003
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NASDAQ за неделю упал на 4,9%
rosoft (-7,0%). ИндексИзм.Значение% NASDAQ -47,56 1376,19 -3,34% Dow Jones -111,13 8586,74 -1,28% S&P 500 -12,82 901,78 -1,40% ISDEX -5,41 117,19 -4,41% Philadelphia Semiconductor -18,12 297,53
|20.01.2003
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NASDAQ за неделю упал на 4,9%
rosoft (-7,0%). ИндексИзм.Значение% NASDAQ -47,56 1376,19 -3,34% Dow Jones -111,13 8586,74 -1,28% S&P 500 -12,82 901,78 -1,40% ISDEX -5,41 117,19 -4,41% Philadelphia Semiconductor -18,12 297,53
|13.01.2003
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NASDAQ за неделю прибавил 4,3%
х компаний способствовал итоговому росту NASDAQ и обеспечил его неплохие показатели на фоне Dow и S&P 500. Так, акции ведущего производителя полупроводникового оборудования Applied Materials (+
|02.12.2002
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NASDAQ в октябре вырос на 11,2%
ондовых индексов. ИндексИзм.Значение% NASDAQ -9,16 1478,78 -0,62% Dow Jones -35,59 8896,09 -0,40% S&P 500 -2,56 936,31 -0,27% ISDEX -0,07 127,94 -0,05% Philadelphia Semiconductor -8,16 373,53 -
|02.12.2002
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NASDAQ в октябре вырос на 11,2%
для фондового рынка благоприятным периодом - за месяц NASDAQ прибавил 11,2%, Dow вырос на 5,9%, а S&P 500 поднялся на 5,8%. Торговая сессия пятницы была укороченной в связи с празднованием Дня
|21.10.2002
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NASDAQ растет вторую неделю подряд
е - всего 0,57%. ИндексИзм.Значение% NASDAQ +15,57 1287,86 +1,22% Dow Jones +47,36 8322,40 +0,57% S&P 500 +5,19 884,39 +0,59% ISDEX -0,94 92,17 -1,01% Philadelphia Semiconductor +1,67 268,28 +0
|21.10.2002
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NASDAQ растет вторую неделю подряд
е - всего 0,57%. ИндексИзм.Значение% NASDAQ +15,57 1287,86 +1,22% Dow Jones +47,36 8322,40 +0,57% S&P 500 +5,19 884,39 +0,59% ISDEX -0,94 92,17 -1,01% Philadelphia Semiconductor +1,67 268,28 +0
|10.10.2002
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Dow опустился до пятилетнего минимума
ением инвестиционными банками рейтингов их акций. Именно она обеспечила значительные потери Dow и S&P 500 по итогам торгов, в то время как снижение технологического Nasdaq было менее заметным.
|10.10.2002
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Dow опустился до пятилетнего минимума
ением инвестиционными банками рейтингов их акций. Именно она обеспечила значительные потери Dow и S&P 500 по итогам торгов, в то время как снижение технологического Nasdaq было менее заметным.
|01.10.2002
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NASDAQ: сентябрь - худший месяц со времен Великой депрессии
декс "голубых фишек" Dow потерял 18%, технологический NASDAQ упал на 20%, а индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 18%. Большую часть этих потерь рынок понес именно в сентябре (Dow - 12%, N
|01.10.2002
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NASDAQ: сентябрь - худший месяц со времен Великой депрессии
нтябрь стал наихудшим для фондового рынка по глубине падения со времен Великой депрессии, а Dow и S&P 500 продемонстрировали максимальное снижение по итогам завершившегося квартала с 1987 года.
|24.09.2002
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NASDAQ упал до шестилетнего минимума
брэйтом (Steve Galbraith) прогнозов по совокупным прибылям на акцию компаний, составляющих индекс S&P 500 с $50 до $47,5. "Ситуация с корпоративными прибылями сильно давит на рынок. Следующие н
|24.09.2002
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NASDAQ упал до шестилетнего минимума
брэйтом (Steve Galbraith) прогнозов по совокупным прибылям на акцию компаний, составляющих индекс S&P 500 с $50 до $47,5. "Ситуация с корпоративными прибылями сильно давит на рынок. Следующие н
|26.08.2002
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NASDAQ растет по итогам трех недель подряд
та) также оказало повышательное воздействие на рынок. Всего по итогам недели Dow вырос на 1,1%, а S&P 500 - на 1,3%. Оба индекса растут уже по итогам пятой недели подряд, а с момента достижения
|26.08.2002
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NASDAQ растет по итогам трех недель подряд
та) также оказало повышательное воздействие на рынок. Всего по итогам недели Dow вырос на 1,1%, а S&P 500 - на 1,3%. Оба индекса растут уже по итогам пятой недели подряд, а с момента достижения
|19.08.2002
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NASDAQ: удачная неделя для рынка
Oracle (+2,7%). ИндексИзм.Значение% NASDAQ +16,00 1361,01 +1,19% Dow Jones -40,08 8778,06 -0,45% S&P 500 -1,48 928,77 -0,16% ISDEX +2,62 97,07 +2,77% Philadelphia Semiconductor +21,02 348,48 +
|12.08.2002
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За неделю NASDAQ отыграл 4,7%
ых дней". Акции Palm (-19,5%) продолжили свой обвал после исключения их из расчетной базы индекса S&P 500. Котировки ведущего производителя оборудования для полупроводниковой промышленности App
|12.08.2002
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NASDAQ: обвал акций Emulex потянул за собой весь рынок
ых дней". Акции Palm (-19,5%) продолжили свой обвал после исключения их из расчетной базы индекса S&P 500. Котировки ведущего производителя оборудования для полупроводниковой промышленности App
|23.07.2002
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NASDAQ: новые потери фондового рынка
ах в понедельник, 22 июля, Dow опустился до минимального с октября 1998 года значения, а NASDAQ и S&P 500 до минимальных с мая 1997 года уровней. По оценкам экспертов, с 4 июля с фондового рынк
|22.07.2002
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NASDAQ: индексы достигли новых минимумов
м образом, очередная неделя на Уолл-Стрит завершилась итоговым падением, в ходе которого NASDAQ и S&P 500 достигли новых пятилетних минимумов, а Dow опустился до минимальной отметки с сентября
|22.07.2002
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NASDAQ: индексы достигли новых минимумов
тном значении). ИндексИзм.Значение% NASDAQ -37,80 1319,15 -2,79% Dow Jones -390,23 8019,26 -4,64% S&P 500 -33,81 847,75 -3,84% ISDEX -3,77 98,94 -3,67% Philadelphia Semiconductor -4,62 364,08 -
|17.07.2002
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NASDAQ: оптимизм Алана Гринспена не вдохновил инвесторов
же по итогам седьмой сессии подряд (чего не случалось уже восемнадцать лет - с июня 1984 года), а S&P 500 опустился до минимального за последние пять лет значения. Индексы широкого рынка бросил
|15.07.2002
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NASDAQ: худшая неделя со времен 11 сентября
омпании-компонента Dow), так и тем, что индекс значительно "отстал" в своем предыдущем падении от S&P 500 и, особенно, от Nasdaq и теперь "догоняет" их в условиях, когда привлекательность "голу
|15.07.2002
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NASDAQ: худшая неделя со времен 11 сентября
пании - компонента Dow), так и тем, что индекс значительно "отстал" в своем падении предыдущем от S&P 500 и, особенно, Nasdaq, и теперь "догоняет" их в условиях, когда привлекательность "голубы
|11.07.2002
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Из S&P 500 будут исключены неамериканские компании
пресс-релизе Standard & Poor's говорится о том, что данный шаг предпринят для того, чтобы индекс S&P 500 лучше отображал капитализацию сегмента американского рынка ценных бумаг. Согласно нынеш
|11.07.2002
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NASDAQ: расследование в отношении Qwest испугало инвесторов
ьезное снижение NASDAQ, хотя и не столь значительное, как падение индексов широкого рынка - Dow и S&P 500. "Повышение рейтинга Cisco помогло NASDAQ, но в целом рынок находится под негативным вл
|11.07.2002
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NASDAQ: расследование в отношении Qwest испугало инвесторов
t Communications, понижение рейтингов акций Ford и General Motors, изменение составляющих индекса S&P 500 - вот далеко не полный список причин, повлиявших на снижение фондовых индексов по итога
|22.04.2002
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NASDAQ: итоги "горячей" недели
ния трейдинга Thomas Weisel Partners. - И тот факт, что рынку удалось немного продвинуться (Dow и S&P 500), несмотря на значительное количество негативных новостей, определенно радует". Внутри
|22.04.2002
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NASDAQ: итоги "горячей" недели
ния трейдинга Thomas Weisel Partners. - И тот факт, что рынку удалось немного продвинуться (Dow и S&P 500), несмотря на значительное количество негативных новостей, определенно радует". Внутри
|11.04.2002
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NASDAQ: Microsoft и Cisco - лидеры роста
щей в расчет индекса Standard & Poor's 500, а также оборонных предприятий. При этом рост индексов S&P 500 и Dow Jones Industrial Average был наибольшим за последние три недели. Dow вырос по ито
|11.02.2002
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Успехи пятницы не спасли NASDAQ
пять дней составило 4,8%, падение на широком рынке было не столь значительным - Dow потерял 1,7%, S&P 500 упал на 2,3%. В первой половине дня котировки плавно ползли вниз, настроения инвесторов
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