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S&P 500

СОБЫТИЯ


23.04.2010 Капитализация Apple превысила Microsoft в рейтинге S&P 500

Рост акций Apple поднял капитализацию (рыночную стоимость) компании до $241,5 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на рейтинг 500 крупнейших предприятий S&P 500. Капитализация Apple превысила капитализацию Microsoft, которая составила $239,5 млрд. Поднявшись вверх, «яблочная» компания заняла вторую строчку в рейтинге, уступая лишь американской

27.03.2006 Акции Google прочно вошли в категорию "голубых фишек"

dard & Poor’s анонсировало внесение компании в первую двадцатку индекса 500 самых успешных — S&P 500 — 31 марта после закрытия торгов. Это произошло с компанией через 7,5 лет после ос
28.07.2003 Акции высокотехнологичных компаний дорожают

трировали рост. ИндексИзм.Значение% NASDAQ +29,28 1730,70 +1,72% Dow Jones +172,06 9284,57 +1,89% S&P 500 +17,08 998,68 +1,74% Philadelphia Semiconductor +5,69 390,46 +1,48%   NYSENASDAQ Объем

07.07.2003 Рынок встречает вторую половину года

, Intel (-2,2%). ИндексИзм.Значение% NASDAQ -15,27 1663,46 -0,91% Dow Jones -72,63 9070,21 -0,79% S&P 500 -8,05 985,70 -0,81% Philadelphia Semiconductor -6,32 368,97 -1,68%   NYSENASDAQ Объем т
30.06.2003 Второй квартал стал лучшим для рынка за 4 года

0 соответственно. ИндексИзм.Значение% NASDAQ -8,75 1625,26 -0,54% Dow Jones -89,99 8989,05 -0,99% S&P 500 -9,60 976,22 -0,97% Philadelphia Semiconductor -4,51 359,46 -1,24%   NYSENASDAQ Объем т
21.04.2003 NASDAQ встретил Пасху с миром

crosoft (+2,2%). ИндексИзм.Значение% NASDAQ +30,78 1425,50 +2,21% Dow Jones +80,04 8337,65 +0,97% S&P 500 +13,67 893,58 +1,55% Philadelphia Semiconductor +14,58 332,96 +4,58%   NYSENASDAQ Объем
14.04.2003 Инвесторы настроены скептически

дением котировок. ИндексИзм.Значение% NASDAQ -6,76 1358,85 -0,50% Dow Jones -17,92 8203,41 -0,22% S&P 500 -3,28 868,30 -0,38% Philadelphia Semiconductor -4,63 298,19 -1,53%   NYSENASDAQ Объем т
01.04.2003 Падение продаж микросхем ударило по рынку

Intel (-5,5%). ИндексИзм.Значение% NASDAQ -24,47 1345,13 -1,79% Dow Jones -131,79 8013,98 -1,62% S&P 500 -15,19 850,69 -1,75% Philadelphia Semiconductor -13,75 296,27 -4,44%   NYSENASDAQ Объем
24.03.2003 NASDAQ: лучший недельный рост за 20 лет

ных контрактов. ИндексИзм.Значение% NASDAQ +19,07 1421,84 +1,36% Dow Jones +235,37 8521,97 +2,84% S&P 500 +20,06 895,90 +2,29% Philadelphia Semiconductor +7,07 336,10 +2,15%   NYSENASDAQ Объем

20.01.2003 NASDAQ за неделю упал на 4,9%

rosoft (-7,0%). ИндексИзм.Значение% NASDAQ -47,56 1376,19 -3,34% Dow Jones -111,13 8586,74 -1,28% S&P 500 -12,82 901,78 -1,40% ISDEX -5,41 117,19 -4,41% Philadelphia Semiconductor -18,12 297,53
20.01.2003 NASDAQ за неделю упал на 4,9%

rosoft (-7,0%). ИндексИзм.Значение% NASDAQ -47,56 1376,19 -3,34% Dow Jones -111,13 8586,74 -1,28% S&P 500 -12,82 901,78 -1,40% ISDEX -5,41 117,19 -4,41% Philadelphia Semiconductor -18,12 297,53
13.01.2003 NASDAQ за неделю прибавил 4,3%

х компаний способствовал итоговому росту NASDAQ и обеспечил его неплохие показатели на фоне Dow и S&P 500. Так, акции ведущего производителя полупроводникового оборудования Applied Materials (+
02.12.2002 NASDAQ в октябре вырос на 11,2%

ондовых индексов. ИндексИзм.Значение% NASDAQ -9,16 1478,78 -0,62% Dow Jones -35,59 8896,09 -0,40% S&P 500 -2,56 936,31 -0,27% ISDEX -0,07 127,94 -0,05% Philadelphia Semiconductor -8,16 373,53 -
02.12.2002 NASDAQ в октябре вырос на 11,2%

для фондового рынка благоприятным периодом - за месяц NASDAQ прибавил 11,2%, Dow вырос на 5,9%, а S&P 500 поднялся на 5,8%. Торговая сессия пятницы была укороченной в связи с празднованием Дня

21.10.2002 NASDAQ растет вторую неделю подряд

е - всего 0,57%. ИндексИзм.Значение% NASDAQ +15,57 1287,86 +1,22% Dow Jones +47,36 8322,40 +0,57% S&P 500 +5,19 884,39 +0,59% ISDEX -0,94 92,17 -1,01% Philadelphia Semiconductor +1,67 268,28 +0
21.10.2002 NASDAQ растет вторую неделю подряд

е - всего 0,57%. ИндексИзм.Значение% NASDAQ +15,57 1287,86 +1,22% Dow Jones +47,36 8322,40 +0,57% S&P 500 +5,19 884,39 +0,59% ISDEX -0,94 92,17 -1,01% Philadelphia Semiconductor +1,67 268,28 +0
10.10.2002 Dow опустился до пятилетнего минимума

ением инвестиционными банками рейтингов их акций. Именно она обеспечила значительные потери Dow и S&P 500 по итогам торгов, в то время как снижение технологического Nasdaq было менее заметным.

10.10.2002 Dow опустился до пятилетнего минимума

ением инвестиционными банками рейтингов их акций. Именно она обеспечила значительные потери Dow и S&P 500 по итогам торгов, в то время как снижение технологического Nasdaq было менее заметным.

01.10.2002 NASDAQ: сентябрь - худший месяц со времен Великой депрессии

декс "голубых фишек" Dow потерял 18%, технологический NASDAQ упал на 20%, а индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 18%. Большую часть этих потерь рынок понес именно в сентябре (Dow - 12%, N
01.10.2002 NASDAQ: сентябрь - худший месяц со времен Великой депрессии

нтябрь стал наихудшим для фондового рынка по глубине падения со времен Великой депрессии, а Dow и S&P 500 продемонстрировали максимальное снижение по итогам завершившегося квартала с 1987 года.
24.09.2002 NASDAQ упал до шестилетнего минимума

брэйтом (Steve Galbraith) прогнозов по совокупным прибылям на акцию компаний, составляющих индекс S&P 500 с $50 до $47,5. "Ситуация с корпоративными прибылями сильно давит на рынок. Следующие н
24.09.2002 NASDAQ упал до шестилетнего минимума

брэйтом (Steve Galbraith) прогнозов по совокупным прибылям на акцию компаний, составляющих индекс S&P 500 с $50 до $47,5. "Ситуация с корпоративными прибылями сильно давит на рынок. Следующие н
26.08.2002 NASDAQ растет по итогам трех недель подряд

та) также оказало повышательное воздействие на рынок. Всего по итогам недели Dow вырос на 1,1%, а S&P 500 - на 1,3%. Оба индекса растут уже по итогам пятой недели подряд, а с момента достижения
26.08.2002 NASDAQ растет по итогам трех недель подряд

та) также оказало повышательное воздействие на рынок. Всего по итогам недели Dow вырос на 1,1%, а S&P 500 - на 1,3%. Оба индекса растут уже по итогам пятой недели подряд, а с момента достижения
19.08.2002 NASDAQ: удачная неделя для рынка

Oracle (+2,7%). ИндексИзм.Значение% NASDAQ +16,00 1361,01 +1,19% Dow Jones -40,08 8778,06 -0,45% S&P 500 -1,48 928,77 -0,16% ISDEX +2,62 97,07 +2,77% Philadelphia Semiconductor +21,02 348,48 +
12.08.2002 За неделю NASDAQ отыграл 4,7%

ых дней". Акции Palm (-19,5%) продолжили свой обвал после исключения их из расчетной базы индекса S&P 500. Котировки ведущего производителя оборудования для полупроводниковой промышленности App
12.08.2002 NASDAQ: обвал акций Emulex потянул за собой весь рынок

ых дней". Акции Palm (-19,5%) продолжили свой обвал после исключения их из расчетной базы индекса S&P 500. Котировки ведущего производителя оборудования для полупроводниковой промышленности App
23.07.2002 NASDAQ: новые потери фондового рынка

ах в понедельник, 22 июля, Dow опустился до минимального с октября 1998 года значения, а NASDAQ и S&P 500 до минимальных с мая 1997 года уровней. По оценкам экспертов, с 4 июля с фондового рынк
22.07.2002 NASDAQ: индексы достигли новых минимумов

м образом, очередная неделя на Уолл-Стрит завершилась итоговым падением, в ходе которого NASDAQ и S&P 500 достигли новых пятилетних минимумов, а Dow опустился до минимальной отметки с сентября

22.07.2002 NASDAQ: индексы достигли новых минимумов

тном значении). ИндексИзм.Значение% NASDAQ -37,80 1319,15 -2,79% Dow Jones -390,23 8019,26 -4,64% S&P 500 -33,81 847,75 -3,84% ISDEX -3,77 98,94 -3,67% Philadelphia Semiconductor -4,62 364,08 -
17.07.2002 NASDAQ: оптимизм Алана Гринспена не вдохновил инвесторов

же по итогам седьмой сессии подряд (чего не случалось уже восемнадцать лет - с июня 1984 года), а S&P 500 опустился до минимального за последние пять лет значения. Индексы широкого рынка бросил
15.07.2002 NASDAQ: худшая неделя со времен 11 сентября

омпании-компонента Dow), так и тем, что индекс значительно "отстал" в своем предыдущем падении от S&P 500 и, особенно, от Nasdaq и теперь "догоняет" их в условиях, когда привлекательность "голу
15.07.2002 NASDAQ: худшая неделя со времен 11 сентября

пании - компонента Dow), так и тем, что индекс значительно "отстал" в своем падении предыдущем от S&P 500 и, особенно, Nasdaq, и теперь "догоняет" их в условиях, когда привлекательность "голубы
11.07.2002 Из S&P 500 будут исключены неамериканские компании

пресс-релизе Standard & Poor's говорится о том, что данный шаг предпринят для того, чтобы индекс S&P 500 лучше отображал капитализацию сегмента американского рынка ценных бумаг. Согласно нынеш
11.07.2002 NASDAQ: расследование в отношении Qwest испугало инвесторов

ьезное снижение NASDAQ, хотя и не столь значительное, как падение индексов широкого рынка - Dow и S&P 500. "Повышение рейтинга Cisco помогло NASDAQ, но в целом рынок находится под негативным вл
11.07.2002 NASDAQ: расследование в отношении Qwest испугало инвесторов

t Communications, понижение рейтингов акций Ford и General Motors, изменение составляющих индекса S&P 500 - вот далеко не полный список причин, повлиявших на снижение фондовых индексов по итога
22.04.2002 NASDAQ: итоги "горячей" недели

ния трейдинга Thomas Weisel Partners. - И тот факт, что рынку удалось немного продвинуться (Dow и S&P 500), несмотря на значительное количество негативных новостей, определенно радует". Внутри

22.04.2002 NASDAQ: итоги "горячей" недели

ния трейдинга Thomas Weisel Partners. - И тот факт, что рынку удалось немного продвинуться (Dow и S&P 500), несмотря на значительное количество негативных новостей, определенно радует". Внутри

11.04.2002 NASDAQ: Microsoft и Cisco - лидеры роста

щей в расчет индекса Standard & Poor's 500, а также оборонных предприятий. При этом рост индексов S&P 500 и Dow Jones Industrial Average был наибольшим за последние три недели. Dow вырос по ито
11.02.2002 Успехи пятницы не спасли NASDAQ

пять дней составило 4,8%, падение на широком рынке было не столь значительным - Dow потерял 1,7%, S&P 500 упал на 2,3%. В первой половине дня котировки плавно ползли вниз, настроения инвесторов

Публикаций - 565, упоминаний - 666

S&P 500 и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 305
Intel Corporation 12811 249
Microsoft Corporation 25775 243
Yahoo! 3726 198
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 186
Amazon Inc - Amazon.com 3277 182
Oracle Corporation 7074 161
IBM - International Business Machines Corp 9699 153
JDSU - JDS Uniphase 219 129
Dell Technologies - Dell Computer 2219 122
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 120
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 112
Verizon - WorldCom 501 110
Commerce One - CMRC 176 109
HPE - Juniper Networks 460 105
Dell EMC 5180 101
Applied Materials 305 92
HP - Hewlett-Packard 3662 90
Ciena 221 80
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 79
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 76
Lenovo Motorola 3566 71
TI - Texas Instruments Incorporated 848 64
AOL Inc - America Online 1883 58
Apple Inc 13156 57
Check Point Software Technologies 829 57
AMD - Advanced Micro Devices 4641 57
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 53
PMC-Sierra 82 51
AT&T Inc 1726 48
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 45
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 45
Steel Connect - CMGI 142 43
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 39
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 39
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 36
Broadvision 69 35
Verisign 362 33
Oracle Siebel Systems 519 31
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 31
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 520
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 443
eBay Inc 1640 151
Merrill Lynch 454 117
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 75
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 65
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 64
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 58
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 56
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 50
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 36
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 35
Priceline.com - online travel agency 139 32
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 31
Enron - Enrongate 122 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 28
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 27
American Express - Amex 338 24
Global Partners Securities 42 23
Walmart - Wal-Mart Stores 405 23
Walt Disney Company 647 23
Bank of America - Банк Америки 271 23
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 22
State Street Global Advisors 36 20
Prudential Securities 68 19
The Home Depot Inc 66 19
Robertson Stephens 52 19
Ford 435 19
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 18
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 18
McDonald’s - Макдоналдс 220 18
Cowen - SG Cowen 66 17
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 17
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 16
Boeing 1031 16
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 15
Coca-Cola Company 261 15
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 13
Expedia Group 136 13
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 13
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 168
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 38
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 26
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 24
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 21
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 21
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 10
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 5
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
U.S. FRB - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 37
Ассоциация менеджеров 107 18
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 12
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
WIT - Women in Tech 4 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 150
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 125
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 86
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 75
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 50
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 49
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 39
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 31
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 29
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
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