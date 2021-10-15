Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
B2C
Business-to-consumer
Бизнес для Потребителя
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 317, упоминаний - 375
B2C упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузяев Андрей 59 13
|Осеевский Михаил 221 5
|Григорьева Евгения 57 3
|Басов Алексей 79 3
|Петунин Алексей 58 3
|Бурмистрова Мария 3 2
|Семенов Александр 69 2
|Трефилов Алексей 34 2
|Семчук Иван 11 2
|Кореш Виктор 71 2
|Калугин Сергей 162 2
|Чехонин Антон 60 2
|Хасис Лев 96 2
|Завадский Марк 11 2
|Tarkoff Rob - Таркофф Роб 5 2
|Акимов Максим 167 2
|Левашов Александр 88 2
|Клепиков Алексей 77 1
|Глазков Борис 40 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Аитов Тимур 47 1
|Макаров Валентин 111 1
|Орловский Виктор 229 1
|Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
|Белозеров Олег 19 1
|Прохорова Алла 45 1
|Черепенников Антон 52 1
|Попов Сергей 72 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Чонг Хенг Хан 2 1
|Натрусов Артем 121 1
|Андреев Сергей 39 1
|Добродеев Борис 83 1
|Лацанич Василь 92 1
|Греф Герман 205 1
|Левин Леонид 83 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756957, в очереди разбора - 660647.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756957, в очереди разбора - 660647.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru