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15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
07.09.2021 Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис выплаты зарплаты через СБП в любой удобный день 1
30.08.2021 Бизнес-единица «Россия» компании VEON представила результаты за 2 квартал 2021 года 1
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 1
05.07.2021 В «Билайне» назначен вице-президент по продуктовому маркетингу 1
29.06.2021 ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 1
25.05.2021 Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2% 1
21.05.2021 Microsoft представила обновления своих ИБ-решений 1
18.05.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за 1 квартал 2021 года 2
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
23.04.2021 Сбербанк приобрел музыкальный B2B-сервис за сотни миллионов рублей 2
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 1
21.04.2021 «Ростелеком» представил стратегию до 2025 года и дивидендную политику на 2021–2023 годы 1
19.04.2021 Стриминговый сервис «Музлаб» станет частью экосистемы «Сбера» 2
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
13.04.2021 Ozon приобрел у Совкомбанка интернет-платформу «Оней Банка» 1
02.04.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые и операционные результаты за 2020 год 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
29.03.2021 Исследование: рынок интернет-торговли между частными лицами вырос на 87% за полтора года 1
22.03.2021 Исследование SAP и «Делойта» о повышении уровня цифровой зрелости 1
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей 3
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 2
24.02.2021 CT Consulting: о важности комплексного подхода в облачном управлении бизнесом 1
19.02.2021 Исследование Huawei: рынок AR/VR в России достигнет 7 млрд руб. к 2025 году 2
18.02.2021 Миграция на российскую ОС: основные сложности 1
01.02.2021 В «Ростелекоме» состоялись новые назначения 1
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
07.12.2020 «ЭР-Телеком» и «Элтекс» займутся созданием безопасной телекоммуникационной инфраструктуры 1
03.12.2020 Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $45 млн для платформы каршеринга и райдшеринга Ridecell 1
01.12.2020 Исследование: сколько зарабатывает искусственный интеллект в России 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 1
26.11.2020 «ЭР-Телеком холдинг» представил финансовые итоги за 9 месяцев 2020 года 1
11.11.2020 Softline и Crafttalk стали партнерами в области омниканальных решений для контакт-центров 2
20.10.2020 Danycom приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom 1
19.10.2020 В «ЭР-Телеком холдинге» назначен вице-президент 2
09.10.2020 Исследование: 51% компаний использовали специальное ПО для перестройки бизнеса в пандемию 1

Публикаций - 317, упоминаний - 375

B2C упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 36
SAP SE 3207 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 18
Microsoft Corporation 11017 18
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 16
Yandex - Яндекс 4099 13
IBM 3527 11
Google LLC 7128 11
SAP CIS - САП СНГ 753 11
VK - Mail.ru Group 2482 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 10
Акадо Телеком - Комкор 606 9
Apple Inc - Эппл Рус 7680 8
Samsung Electronics 5633 6
Ланит ГК 1155 5
Cisco Systems 2037 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Ситилинк - Citilink 190 4
Huawei 2726 4
Intel Corporation 4152 4
Oracle Corporation 3331 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
China Telecom 88 3
Корус Консалтинг ГК 804 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Инфосистемы Джет 675 3
China Mobile 186 3
Nvidia Corp 2011 3
Qualtrics 20 3
Синтерра - Synterra 562 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
Крок 1219 3
Акадо Екатеринбург 23 3
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 3
Salesforce.com 272 3
Ланит - Норбит - Norbit 202 3
Alibaba Group 298 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 20
Альфа-Банк 1123 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
McDonald’s - Макдоналдс 90 3
X5 Group 599 3
Открытие ФК 538 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
AliExpress 275 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Газпром нефть 380 2
Северсталь ПАО 204 2
САФ-Нева 4 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Avito - Авито 171 2
О2О Delivery club 153 2
Visa International 1344 2
СберЛогистика 42 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Barclays 50 2
Qiwi 783 2
Renault - Рено Россия 87 2
Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 8 2
Da Vinci Capital 16 2
Аэрофлот 492 2
Транснефть 159 2
X5 Group - Пятерочка 559 1
Maersk 10 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Uber Technologies 258 1
eBay Inc 528 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Правительство РФ 2200 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Министерство здравоохранения Грузии 1 1
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 2 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 1 1
OpenChain 1 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 176
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 6
C2C - Consumer-to-consumer 22 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
Big Data - Большие данные 1136 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 4
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
Kubernetes 307 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 3
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
Google Android 10750 21
Apple iOS 5741 17
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 12
Microsoft Windows 10 6612 8
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 8
Linux OS 4243 7
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
SAP SuccessFactors 110 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 4
Microsoft Azure 1171 4
Oracle CX - Oracle Customer Experience 18 3
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 3
SAP Ariba 71 3
Microsoft Office 365 769 3
Apple macOS 922 3
Nvidia GeForce GTX 2054 3
Legium - Легиум 4 3
Apple - App Store 2198 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft SQL Server 789 2
Microsoft Dynamics CRM 386 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 2
Symbian OS 764 2
WhatsApp Messenger 654 2
Oracle CX Unity 3 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Microsoft Dynamics 365 92 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Oracle Siebel CRM 165 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
Microsoft Dynamics 192 2
Кузяев Андрей 59 13
Осеевский Михаил 221 5
Григорьева Евгения 57 3
Басов Алексей 79 3
Петунин Алексей 58 3
Бурмистрова Мария 3 2
Семенов Александр 69 2
Трефилов Алексей 34 2
Семчук Иван 11 2
Кореш Виктор 71 2
Калугин Сергей 162 2
Чехонин Антон 60 2
Хасис Лев 96 2
Завадский Марк 11 2
Tarkoff Rob - Таркофф Роб 5 2
Акимов Максим 167 2
Левашов Александр 88 2
Клепиков Алексей 77 1
Глазков Борис 40 1
Аксаков Анатолий 98 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Лигачев Глеб 60 1
Арлазаров Владимир 118 1
Аитов Тимур 47 1
Макаров Валентин 111 1
Орловский Виктор 229 1
Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
Белозеров Олег 19 1
Прохорова Алла 45 1
Черепенников Антон 52 1
Попов Сергей 72 1
Нуралиев Борис 204 1
Эмдин Сергей 67 1
Чонг Хенг Хан 2 1
Натрусов Артем 121 1
Андреев Сергей 39 1
Добродеев Борис 83 1
Лацанич Василь 92 1
Греф Герман 205 1
Левин Леонид 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 175
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 26
Европа 3730 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 18
Германия - Федеративная Республика 3614 11
Япония 2760 11
Восточная Европа 1669 10
Индия - Республика 2161 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 8
Франция - Французская Республика 2112 8
Украина 3347 7
Казахстан - Республика 2621 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
Бразилия - Федеративная Республика 1121 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 5
Россия - Липецк 256 4
Европа Западная 610 4
Северная Америка 1405 4
Австралия - Австралийский Союз 1118 4
США - Кремниевая долина 398 4
Сингапур - Республика 808 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Россия - Липецкая область 291 3
Ближний Восток 1468 3
Африка 1482 3
Узбекистан - Республика 821 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Россия - Томск 446 3
Россия - Томская область 413 3
Россия - Ульяновская область 348 3
Южная Корея - Республика 1450 3
Россия - Иркутская область 537 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 13
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 10
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 51 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Русский язык 970 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ESD - Electronic Software Distribution 10 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Forbes - Форбс 441 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews Analytics 1988 10
Gartner 2188 7
Data Insight - Исследовательское агентство 71 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
500 Startups 23 3
IDC - International Data Corporation 2709 2
Forrester Research 385 2
Frost & Sullivan 101 2
EdTechX Global 1 1
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