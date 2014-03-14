Fujitsu ISM

При поддержке банка «Югра» компания ISM Systems разработала новый продукт для банковского рынка — систему автоматического формирования отчетности по форме 0403203 для «Центрального Банка». Об этом CNews сообщили в ISM Syst

Компания ISM Systems объявила об окончании работ по ребрендингу своего решения RVision и запуске нового сайта продукта (rvision.pro). Как рассказали CNews в компании, RVision в целом представляет собой

Компания ISM Systems, разработчик программного обеспечения для автоматизации процессов менеджмента информационной безопасности, объявила о запуске онлайн-сервиса, предназначенного для проведения оценки

Компания ISM Computers объявила о смене модельного ряда серийных персональных компьютеров. Новая линейка ПК ISM представлена 6 базовыми моделями, которые могут поставляться в более чем в 150 конф

Пресс-служба НР объявила о том, что компании Swisscom и Telus Mobility внедрили решения на базе HP Integrated Services Management ( ISM ). HP ISM — платформа управления услугами, совмещающая системы поддержки технологических и бизнес-процессов (OSS и BSS) для обеспечения интегрированного управления циклом услуг о

Компании КИТ и ISM Computers представили новый ПК моделей КИТ Atlant 3200 и ISM Master Power соответственно на базе последнего поколения процессоров AMD Athlon XP 3200+. AMD Athlon XP 3200+ с тактовой

Компания ISM Computers объявила об успешном окончании процесса сертификации своих производственных мощностей по стандарту ISO 9001:2001 и получении соответствующего сертификата. Данный процесс в компани

Компания ISM Computers объявила об успешном окончании процесса сертификации своих производственных мощностей по стандарту ISO 9001:2001 и получении соответствующего сертификата. Данный процесс в компани

5 сентября открылся новый магазин компании ISM Computers в Саратове. Этот магазин стал шестым по счету в сети фирменных компьютерных магазинов компании и первым вне пределов Москвы. Как и в остальных магазинах сети, в новом магазине

Компания Hewlett-Packard представилa концепцию НР для операторов связи - ISM (интегрированное управление услугами, Integrated Service Management). Концепция ISM базируется на основных положениях Форума ТелеУправления (TeleManagement Forum - TMF). Решение на о

Компания ISM Computers открыла новый магазин в торговом комплексе "Москва" у станции м. "Люблино". Как и в остальных магазинах сети, в новом магазине ISM в ТК "Москва" представлен ассортимент ком

Компания ISM Computers объявила о начале программы "Новогодние сюрпризы". Данная программа будет действовать с 10 декабря 2001 года по 31 января 2002 года в фирменных магазинах ISM Computers в Мо

аналогичная конфигурация на чипсете i850 стоит на сегодняшний день порядка $800. В качестве основной материнской платы для сборки систем данной серии были выбрана продукция компании Gigabyte.Компания ISM Computers работает на компьютерном рынке с мая 1995 года. Компания имеет более сотни постоянных партнеров в России и странах СНГ, а также четыре розничных магазина в Москве. Основные направ