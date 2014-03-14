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Fujitsu ISM Fujitsu Software Infrastructure Manager
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.03.2014
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ISM Systems представила новый продукт для банковского рынка
При поддержке банка «Югра» компания ISM Systems разработала новый продукт для банковского рынка — систему автоматического формирования отчетности по форме 0403203 для «Центрального Банка». Об этом CNews сообщили в ISM Syst
|11.11.2013
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ISM Systems представила новое решение для управления информационной безопасностью
Компания ISM Systems объявила об окончании работ по ребрендингу своего решения RVision и запуске нового сайта продукта (rvision.pro). Как рассказали CNews в компании, RVision в целом представляет собой
|11.03.2012
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ISM Systems запустила онлайн-сервис для оценки соответствия системы ИБ требованиям СТО БР ИББС
Компания ISM Systems, разработчик программного обеспечения для автоматизации процессов менеджмента информационной безопасности, объявила о запуске онлайн-сервиса, предназначенного для проведения оценки
|23.09.2004
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ISM Computers обновила линейку ПК
Компания ISM Computers объявила о смене модельного ряда серийных персональных компьютеров. Новая линейка ПК ISM представлена 6 базовыми моделями, которые могут поставляться в более чем в 150 конф
|17.08.2004
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Swisscom и Telus Mobility внедрили HP ISM
Пресс-служба НР объявила о том, что компании Swisscom и Telus Mobility внедрили решения на базе HP Integrated Services Management (ISM). HP ISM — платформа управления услугами, совмещающая системы поддержки технологических и бизнес-процессов (OSS и BSS) для обеспечения интегрированного управления циклом услуг о
|23.05.2003
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КИТ Atlant 3200 и ISM Master Power – два новых ПК на базе AMD Athlon XP 3200+
Компании КИТ и ISM Computers представили новый ПК моделей КИТ Atlant 3200 и ISM Master Power соответственно на базе последнего поколения процессоров AMD Athlon XP 3200+. AMD Athlon XP 3200+ с тактовой
|28.11.2002
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ISM Computers сертифицировал свое производство по стандарту ISO 9001
Компания ISM Computers объявила об успешном окончании процесса сертификации своих производственных мощностей по стандарту ISO 9001:2001 и получении соответствующего сертификата. Данный процесс в компани
|28.11.2002
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ISM Computers сертифицировал свое производство по стандарту ISO 9001
Компания ISM Computers объявила об успешном окончании процесса сертификации своих производственных мощностей по стандарту ISO 9001:2001 и получении соответствующего сертификата. Данный процесс в компани
|09.09.2002
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ISM Computers открыла компьютерный магазин в Саратове
5 сентября открылся новый магазин компании ISM Computers в Саратове. Этот магазин стал шестым по счету в сети фирменных компьютерных магазинов компании и первым вне пределов Москвы. Как и в остальных магазинах сети, в новом магазине
|22.05.2002
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Нewlett-Рackard представила концепцию интегрированного управления услугами для операторов связи на выставке "Связь-Экспокомм'2002"
Компания Hewlett-Packard представилa концепцию НР для операторов связи - ISM (интегрированное управление услугами, Integrated Service Management). Концепция ISM базируется на основных положениях Форума ТелеУправления (TeleManagement Forum - TMF). Решение на о
|06.02.2002
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ISM Computers открыл новый магазин
Компания ISM Computers открыла новый магазин в торговом комплексе "Москва" у станции м. "Люблино". Как и в остальных магазинах сети, в новом магазине ISM в ТК "Москва" представлен ассортимент ком
|11.12.2001
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ISM Computers объявила о начале программы "Новогодние сюрпризы"
Компания ISM Computers объявила о начале программы "Новогодние сюрпризы". Данная программа будет действовать с 10 декабря 2001 года по 31 января 2002 года в фирменных магазинах ISM Computers в Мо
|20.09.2001
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Начат выпуск ПК ISM серии Master Home на базе чипсета i845
аналогичная конфигурация на чипсете i850 стоит на сегодняшний день порядка $800. В качестве основной материнской платы для сборки систем данной серии были выбрана продукция компании Gigabyte.Компания ISM Computers работает на компьютерном рынке с мая 1995 года. Компания имеет более сотни постоянных партнеров в России и странах СНГ, а также четыре розничных магазина в Москве. Основные направ
|28.06.1999
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RF Micro Devices представила приемник и передатчик для ISM диапазона
Компания RF Micro Devices представила RF2908 и RF2909 - приемник и передатчик сигналов с расширенным спектром для работы в ISM диапазоне 902МГц-928МГц. Устройства предназначены для использования в цифровых беспроводных телефонах, беспроводных LAN сетях и т.д.
Fujitsu ISM и организации, системы, технологии, персоны:
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