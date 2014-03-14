Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Fujitsu ISM Fujitsu Software Infrastructure Manager

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.03.2014 ISM Systems представила новый продукт для банковского рынка

При поддержке банка «Югра» компания ISM Systems разработала новый продукт для банковского рынка — систему автоматического формирования отчетности по форме 0403203 для «Центрального Банка». Об этом CNews сообщили в ISM Syst
11.11.2013 ISM Systems представила новое решение для управления информационной безопасностью

Компания ISM Systems объявила об окончании работ по ребрендингу своего решения RVision и запуске нового сайта продукта (rvision.pro). Как рассказали CNews в компании, RVision в целом представляет собой

11.03.2012 ISM Systems запустила онлайн-сервис для оценки соответствия системы ИБ требованиям СТО БР ИББС

Компания ISM Systems, разработчик программного обеспечения для автоматизации процессов менеджмента информационной безопасности, объявила о запуске онлайн-сервиса, предназначенного для проведения оценки

23.09.2004 ISM Computers обновила линейку ПК

Компания ISM Computers объявила о смене модельного ряда серийных персональных компьютеров. Новая линейка ПК ISM представлена 6 базовыми моделями, которые могут поставляться в более чем в 150 конф
17.08.2004 Swisscom и Telus Mobility внедрили HP ISM

Пресс-служба НР объявила о том, что компании Swisscom и Telus Mobility внедрили решения на базе HP Integrated Services Management (ISM). HP ISM — платформа управления услугами, совмещающая системы поддержки технологических и бизнес-процессов (OSS и BSS) для обеспечения интегрированного управления циклом услуг о
23.05.2003 КИТ Atlant 3200 и ISM Master Power – два новых ПК на базе AMD Athlon XP 3200+

Компании КИТ и ISM Computers представили новый ПК моделей КИТ Atlant 3200 и ISM Master Power соответственно на базе последнего поколения процессоров AMD Athlon XP 3200+. AMD Athlon XP 3200+ с тактовой

28.11.2002 ISM Computers сертифицировал свое производство по стандарту ISO 9001

Компания ISM Computers объявила об успешном окончании процесса сертификации своих производственных мощностей по стандарту ISO 9001:2001 и получении соответствующего сертификата. Данный процесс в компани
28.11.2002 ISM Computers сертифицировал свое производство по стандарту ISO 9001

Компания ISM Computers объявила об успешном окончании процесса сертификации своих производственных мощностей по стандарту ISO 9001:2001 и получении соответствующего сертификата. Данный процесс в компани
09.09.2002 ISM Computers открыла компьютерный магазин в Саратове

5 сентября открылся новый магазин компании ISM Computers в Саратове. Этот магазин стал шестым по счету в сети фирменных компьютерных магазинов компании и первым вне пределов Москвы. Как и в остальных магазинах сети, в новом магазине

22.05.2002 Нewlett-Рackard представила концепцию интегрированного управления услугами для операторов связи на выставке "Связь-Экспокомм'2002"

Компания Hewlett-Packard представилa концепцию НР для операторов связи - ISM (интегрированное управление услугами, Integrated Service Management). Концепция ISM базируется на основных положениях Форума ТелеУправления (TeleManagement Forum - TMF). Решение на о
06.02.2002 ISM Computers открыл новый магазин

Компания ISM Computers открыла новый магазин в торговом комплексе "Москва" у станции м. "Люблино". Как и в остальных магазинах сети, в новом магазине ISM в ТК "Москва" представлен ассортимент ком
11.12.2001 ISM Computers объявила о начале программы "Новогодние сюрпризы"

Компания ISM Computers объявила о начале программы "Новогодние сюрпризы". Данная программа будет действовать с 10 декабря 2001 года по 31 января 2002 года в фирменных магазинах ISM Computers в Мо
20.09.2001 Начат выпуск ПК ISM серии Master Home на базе чипсета i845

аналогичная конфигурация на чипсете i850 стоит на сегодняшний день порядка $800. В качестве основной материнской платы для сборки систем данной серии были выбрана продукция компании Gigabyte.Компания ISM Computers работает на компьютерном рынке с мая 1995 года. Компания имеет более сотни постоянных партнеров в России и странах СНГ, а также четыре розничных магазина в Москве. Основные направ
28.06.1999 RF Micro Devices представила приемник и передатчик для ISM диапазона

Компания RF Micro Devices представила RF2908 и RF2909 - приемник и передатчик сигналов с расширенным спектром для работы в ISM диапазоне 902МГц-928МГц. Устройства предназначены для использования в цифровых беспроводных телефонах, беспроводных LAN сетях и т.д.

Публикаций - 98, упоминаний - 106

Fujitsu ISM и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 40
Cisco Systems 5372 34
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 20
Microsoft Corporation 25775 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Oracle Corporation 7074 14
Verizon - WorldCom 501 11
Fujitsu 2105 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Applied Materials 305 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
JDSU - JDS Uniphase 219 6
Dell EMC 5180 6
HP Inc. 5883 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Yahoo! 3726 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
HPE - Juniper Networks 460 5
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 4
Oracle - BEA Systems 162 4
KLA Corporation 77 4
Tellabs - NetCore Systems 65 4
Tyco International 85 4
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - Manugistics 19 4
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
AMD Xilinx 100 4
Ciena 221 4
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 3
Broadcom - VMware 2610 3
SAP SE 5601 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 41
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 37
Merrill Lynch 454 18
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 13
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 13
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 10
Enron - Enrongate 122 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 8
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 8
Walt Disney Company 647 8
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 8
Walmart - Wal-Mart Stores 405 7
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 6
State Street Global Advisors 36 6
Prudential Financial 52 5
Global Partners Securities 42 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 4
Priceline.com - online travel agency 139 4
Federated Hermes - Federated Investors 57 4
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
Challenger, Gray & Christmas 64 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 4
Alcoa 49 3
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 3
Boeing 1031 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 3
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 2
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 2
Белый Ветер 365 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Евросеть - Техмаркет 81 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Prudential Securities 68 2
Thomas Weisel Partners 44 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 27
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 19
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 5
DDR - Double data rate 3083 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 4
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
HPE ISM - HPE Integrated Services Management 3 3
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 38 3
Fujitsu Primequest - Серверы 11 3
Microsoft Security Essentials - MSE 146 3
Broadcom - VMware VMmark Benchmark 6 3
Oracle PeopleSoft 426 3
Fujitsu ServerView Suite - Fujitsu ServerView Resource Orchestrator - Fujitsu ServerView Resource Coordinator - Fujitsu ServerView Infrastructure Software Manager - Fujitsu ServerView Agentless Service 19 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
Fujitsu Certified - Fujitsu Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 6 1
Fujitsu Cool-safe Advanced Thermal Design 2 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
Microsoft Azure Arc 9 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
SPEC CPU benchmarking suite 14 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Fujitsu LifeBook 167 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 26 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Nvidia GeForce GT 337 1
Cisco Secure Network Analytics - Stealthwatch 8 1
Nvidia GeForce GS 58 1
NEXTGenIO 1 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 5
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 4
Bayer Kari - Байер Кари 7 4
Bloom Robert - Блум Роберт 4 4
Battipaglia Joseph - Баттипальа Джозеф 8 4
Bernstein Richard - Бернстайн Ричард 9 3
Carty Michael - Карти Майкл 20 3
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 3
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 3
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 3
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 3
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Sullivan William - Салливан Уильям 8 2
Smalls Tim - Смоллс Тим 4 2
Dow Philip - Доу Филипп 4 2
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 2
Acampora Ralph - Акампора Ральф 2 2
Gallagher Brett - Галлахер Бретт 8 2
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 2
Bouroudjian Jack - Буруджиан Джек 2 2
Dwyer Tony - Дуайер Тони 6 2
Murphy Bernadette - Мерфи Бернадетт 2 2
Dudack Gail - Дудак Гэйл 4 2
Moran Mike - Моран Майк 4 2
Bayer Kari - Бэйер Кари 2 2
Waggoner Jim - Уэггонер Джим 7 2
Belski Brian - Бельски Брайан 4 2
Baker Jack - Бейкер Джек 8 2
Gottlieb Peter - Готлиб Питер 2 2
Hyman Barry - Хайман Барри 40 2
Herrmann Henry - Херрманн Генри 4 2
Robertson Rory - Робертсон Рори 2 2
Lonchar Kenneth - Лончар Кеннет 2 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 2
Leutner Christian - Лейтнер Кристиан 4 2
Chapelle Oliver de La - Шапель Оливье да Ла 3 1
Ксенин Алекс 311 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 44
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Европа 24964 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Индия - Bharat 5870 7
Ирак - Республика 709 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Япония 13807 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Ближний Восток 3154 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния 4829 2
Грузия 1332 2
Нидерланды 3746 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 1
Казахстан - Тенгиз - нефтегазовое месторождение 7 1
Украина Восточная 5 1
Москва - ЮВАО - Люблино 41 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Швеция - Королевство 3782 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 36
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 5
Ирак - Война в Персидском заливе 224 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 39
Dow Jones - MarketWatch 334 24
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
CNET Networks - CNET News 1643 5
Известия ИД 770 3
Briefing 29 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
SemiAccurate 13 1
Dow Jones - Barron's 26 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
The Daily Beast 5 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Reddit 398 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Hacker News 92 1
Internet Stock Report 994 38
S&P 500 565 23
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 9
Moody's Investors Service 136 6
Bear Stearns 79 3
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
CIBC World Markets 41 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
IMS Research 31 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
StockCharts 19 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
TED Talks 36 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще