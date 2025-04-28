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Microsoft Azure Arc



28.04.2025 Microsoft заставит платить за крайне полезный сервис, который бережет нервы и время Windows-админов 1
18.09.2023 Иранские хакеры успешно взломали военные организации США из-за бездарных паролей 1
25.11.2021 Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI 1
16.06.2021 Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России 1
09.04.2021 Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против» 1
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 1
09.09.2020 Nutanix в партнерстве с Microsoft построит «бесшовное» гибридное облако 2
01.07.2020 Linux из облака: для чего нужен и как использовать 2
05.11.2019 Microsoft представила мобильное приложение Office, Azure Arc и другие продукты и сервисы 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Microsoft Azure Arc и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24798 8
Amazon Inc - Amazon.com 3037 2
Google LLC 11919 2
Intel Corporation 12282 2
Fujitsu 2045 2
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 2
Nutanix 102 1
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Lenovo Group 2305 1
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SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 328 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 674 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 68 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 114 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11440 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12768 1
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Microsoft Azure 1424 8
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1360 2
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Google Chromium Authors - Chromium - браузер 258 1
Microsoft Teams - MS Teams 566 1
Microsoft Office 365 954 1
Microsoft Outlook 1404 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 77 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 134 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
Microsoft Project Cortex 2 1
Microsoft Insider Risk Management 3 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 26 1
Microsoft Project Silica 2 1
SUSE Linux Enterprise HPC - SLE-HPC 1 1
SUSE Manager 12 1
Nutanix HCI 6 1
Open Service Broker 1 1
Intel x86 - архитектура процессора 1893 1
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 36 1
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 10 1
Google Kubernetes Engine - GKE 13 1
Docker - Платформа распределённых приложений 354 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 634 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 28 1
Дубровин Андрей 3 1
Мельникова Анастасия 406 1
Maner Tarkan - Манер Таркан 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 3
Германия - Федеративная Республика 12766 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14269 1
Европа 21887 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52478 1
Южная Корея - Республика 6712 1
Саудовская Аравия - Королевство 599 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5560 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13974 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 209 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5198 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5885 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16626 1
Увлечения и хобби - Hobbies 370 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2192 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4461 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6349 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3728 1
BleepingComputer - Издание 366 1
Markets&Markets Research 112 1
Microsoft Ignite 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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