Microsoft представила мобильное приложение Office, Azure Arc и другие продукты и сервисы

Microsoft на ежегодной конференции Ignite 2019 представила широкий спектр новых инструментов и сервисов для развития бизнеса и более продуктивной работы организаций и сотрудников.

Azure Arc. Запуск предварительной версии решения для создания интегрированных гибридных сред. Azure Arc предоставляет возможность использовать единые сервисы, средства управления и инструменты обеспечения безопасности Azure в любой инфраструктуре, включая облака от разных производителей, таких как Amazon и Google, локальные серверы и устройства граничных вычислений.

Браузер Microsoft Edge на движке Chromium для Windows и macOS поступит в публичный доступ 15 января 2020 года на более чем 90 языках. Сегодня он доступен для ознакомительного скачивания.

Универсальное мобильное приложение Office. Оно объединяет в себе функции Word, Excel и PowerPoint, позволяя не устанавливать отдельные приложения. С его помощью можно создавать и редактировать документы, в том числе используя возможности преобразования фотографий в текст или таблицу. Приложение доступно в виде публичной ознакомительной версии уже сегодня для пользователей Android и iOS.

Project Silica: Microsoft и Warner Bros. записали фильм «Супермен» 1978 года на кварцевом стекле. Компании представили первое подтверждение концепции проекта исследовательского подразделения Microsoft Research Project Silica. В нем используются последние достижения в области лазерной оптики и искусственного интеллекта для хранения данных.

Azure Blockchain Tokens. Решение позволяет токенизировать физические или цифровые активы, управлять ими и использовать на блокчейн-платформах различного типа. Используя Azure Blockchain Tokens, блокчейн-разработчики получат доступ к инструментам создания токенов в соответствии со стандартами Token Taxonomy Initiative (TTI) или использовать шаблон для создания четырех наиболее популярных типов токенов. Сервис предоставляет доступ к набору открытых API для взаимодействия с токенами. Среди сценариев использования подобных токенов в бизнесе: цифровизация цепочки поставок, программ лояльности, документооборота и многое другое. На данный момент решение доступно в предварительной версии.

Project Cortex. Первый новый сервис Microsoft 365 с момента запуска Microsoft Teams. Этот ИИ-инструмент представляет собой нечто среднее между классификатором корпоративного контента и цифровым ассистентом. Интеллектуальный сервис способен автоматически находить и распределять информацию по темам, к примеру, в приложениях Office, Outlook и Microsoft Teams, определять экспертов по различным темам и создавать «сеть знаний» организации. Решение выйдет в публичный доступ в первой половине 2020 года, на данный момент оно находится в закрытом тестировании.

Insider Risk Management для Microsoft 365. Интеллектуальное решение для обеспечения безопасности внутри организации. Оно способно анонимно анализировать и выявлять случаи нетипичного и подозрительного поведения пользователей (например, действия с файлами) с помощью алгоритмов машинного обучения, позволяя предотвращать многие риски, которые не могут быть обнаружены стандартными инструментами и методами. Пока решение доступно в режиме закрытого тестирования.

UI Flows. Публичная предварительная версия сервиса автоматизации процессов в Power Automate (ранее известным как Microsoft Flow). Новое решение создаёт интерфейсных роботов для автоматизации в любых приложениях, в том числе не поддерживающих интеграцию через API. Таким образом, UI Flows способен существенно упростить автоматизацию процессов в организации, так как для ее настройки не требуется знание программирования: пользователю нужно только продемонстрировать выполнение действия, которое он хотел бы автоматизировать.

Улучшение записи голоса в Stream. Сервис потоковой передачи видео Microsoft Stream теперь использует алгоритмы машинного обучения для обнаружения и устранения нежелательного фонового шума в любом видео одним щелчком мыши.

Кнопка чатов Teams в Outlook. Позволяет удобно вести переписку, переключаясь между цепочками писем в Outlook и чатами в Teams.

Azure Synapse Analytics. Новый сервис, который расширяет возможности Azure SQL Data Warehouse. Azure Synapse Analytics агрегирует информацию из всех источников данных, хранилищ и систем анализа больших данных. Он позволит компаниям намного быстрее и безопаснее использовать свои данные.