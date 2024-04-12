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Microsoft Power Automate Microsoft Flow Microsoft BPM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.04.2024 CloudMTS первым из российских облачных провайдеров запустил платформу роботизации по модели RPA-as-a-Service. Исследование 1
20.03.2023 Годы обучения и работы потрачены зря. Microsoft создала замену всех настоящих программистов одним виртуальным 1
05.12.2022 Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA 1
28.02.2022 Varonis обнаружила уязвимость Power Automate в Microsoft 365 1
20.10.2021 Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке 1
20.08.2021 Microsoft впервые за 10 лет резко повысит цены на ключевые продукты. В России будет два подорожания подряд 1
24.06.2021 Waveaccess автоматизировала финансовые расчеты британской ритейл-платформы Jisp с сотнями розничных магазинов 1
15.06.2021 Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform 1
26.05.2021 Microsoft создала инструмент для написания ПО вообще без навыков программирования 2
29.03.2021 В Windows 10 исправляют причину «подвисаний», которой четверть века 1
29.03.2021 От трендов рынка до подготовки к проекту — рассказываем о внедрении современной ERP 1
25.03.2021 В Windows больше не будет классического «Проводника». Cамый популярный в мире файл-менеджер меняется до неузнаваемости 2
18.03.2021 Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии 3
03.03.2021 Microsoft бесплатно раздает ПО для автоматизации унылой работы без навыков программирования 3
20.11.2020 Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online 1
18.11.2020 Microsoft Teams расширяет возможности благодаря интеграции новых приложений 1
25.09.2020 CRM после COVID-19 — что изменилось и что нужно бизнесу 1
23.09.2020 Microsoft представила новые технологии и сервисы 1
31.07.2020 Сергей Боровиков, Softline -

Кризис только увеличивает востребованность облачных моделей

 1
05.11.2019 Microsoft представила мобильное приложение Office, Azure Arc и другие продукты и сервисы 2
26.09.2019 Softline представила результаты собственного исследования облачного направления 1
02.08.2019 Softline разработала для «Алерс» систему согласования договоров на основе MS Office365 1
19.11.2018 Microsoft запустила SDK для разработки блокчейн-приложений «за несколько дней» 1
25.05.2018 Microsoft добавила в SharePoint возможность совместной работы в смешанной реальности 1
20.07.2017 Искусственный интеллект от Microsoft научился распознавать эмоции 1
11.07.2017 Microsoft представила новый набор бизнес-решений Microsoft 365 и платформу Azure Stack 1
20.08.2007 BizTalk + ARIS: новый уровень партнерства Microsoft и IDS Scheer 1

Публикаций - 29, упоминаний - 36

Microsoft Power Automate и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25669 25
Microsoft Corporation - GitHub 1048 5
Softline - Софтлайн 3647 4
Системы документооборота 518 3
SAP SE 5568 3
Google LLC 12576 3
Amazon Inc - Amazon.com 3241 2
X Corp - Twitter 2929 2
Oracle Corporation 7046 2
UIPath 118 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 224 2
OpenAI 482 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 303 1
Varonis Systems 40 1
Blue Prism 32 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 141 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 63 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Monday.com 1 1
Siemens AG - Siemens Group 2664 1
KPMG Technologies Services - KPMG Digital Solutions Hub 2 1
Jisp 2 1
Atos - Siemens IT Solutions and Services - Siemens IT Operations AG 23 1
SICK AG 5 1
Ростелеком 10837 1
Broadcom - VMware 2588 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5565 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 713 1
Dell EMC 5164 1
Cisco Systems 5345 1
Alibaba Group 469 1
Yandex - Яндекс 9058 1
Huawei 4490 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15472 1
IBM - International Business Machines Corp 9668 1
9454 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2944 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1454 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 32 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 1
LATAM Airlines Group 12 1
Велесстрой СМУ 13 1
Myanmar Brewery 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1688 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 607 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 902 1
Tesla Motors 448 1
GFG - Lamoda - Купишуз 215 1
Warner Bros. International Television Distribution 286 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35594 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24046 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21435 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17889 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63871 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60758 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5042 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12034 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7707 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27059 6
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1853 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4256 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4732 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6318 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7304 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27956 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13796 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33038 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8112 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12766 5
Application store - магазин приложений 1433 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1497 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6419 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25025 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6636 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2696 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 703 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 3
Оповещение и уведомление - Notification 5772 3
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 486 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9765 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6408 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3748 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8536 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4978 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9906 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7553 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4512 2
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 194 2
Эмулятор - Emulation 290 2
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 14
Microsoft Azure 1513 12
Microsoft Office 365 1034 11
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 234 9
Microsoft Dynamics 365 143 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 9
Microsoft Teams - MS Teams 663 7
Stack Group - Automate 21 7
Microsoft Windows 10 1929 6
Microsoft Windows 16761 6
Microsoft Office 4114 4
Microsoft Dynamics 1195 4
Microsoft Paint 3D 13 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 751 3
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 359 3
Microsoft Windows Terminal 26 3
Microsoft Notepad (Блокнот) 297 3
Microsoft Windows Action Center - Центр уведомлений 15 2
Microsoft AppSource 11 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 165 2
Microsoft Power Fx - язык программирования 5 2
Microsoft Windows 3.x 82 2
Apple macOS 2383 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 514 2
Microsoft Outlook 1498 2
Microsoft Azure Stack 75 2
Microsoft Windows PowerShell 245 2
Microsoft Windows Mixed Reality 30 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 430 2
Microsoft Windows 95 428 2
Microsoft Visual Studio 428 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 142 2
Microsoft Azure Blockchain Service - Microsoft Azure Blockchain as a Service 7 2
Microsoft Project Cortex 2 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 228 1
Microsoft Whiteboard 15 1
Nvidia Clara 9 1
Microsoft Project Silica 3 1
Microsoft Azure Arc 9 1
Примо РПА - Primo RPA 51 1
Боровиков Сергей 33 2
Савчук Аурика 8 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 59 1
Каменнова Мария 45 1
Игнаткин Алексей 2 1
Романов Александр 14 1
Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 1
Хрулева Дарья 2 1
Барсова Светлана 2 1
Snow John - Сноу Джон 6 1
Martin Steven - Мартин Стивен 5 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 439 1
Гурская Ольга 13 1
Ложкин Сергей 44 1
Луковников Иван 3 1
Mercuri Marc - Меркури Марк 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 4
Казахстан - Республика 5986 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47192 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19334 3
Европа 24885 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13745 2
Азия - Азиатский регион 5878 2
Германия - Федеративная Республика 13137 2
Россия - СФО - Новосибирск 4830 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 2
Мьянма - Республика Союз - Бирма 133 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18910 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3403 1
Дания - Королевство 1332 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Швеция - Королевство 3767 1
Финляндия - Финляндская Республика 3689 1
Польша - Республика 2026 1
Индия - Bharat 5830 1
Европа Восточная 3136 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3425 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4439 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Италия - Итальянская Республика 4489 1
Франция - Французская Республика 8125 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3133 1
Турция - Турецкая республика 2586 1
Испания - Королевство 3816 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1755 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1118 1
Нидерланды 3715 1
Малайзия 915 1
Таиланд - Королевство 908 1
США - Колумбия - Вашингтон 1474 1
Португалия - Португальская Республика 948 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52857 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11627 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15802 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12139 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26940 4
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Английский язык 6987 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17960 1
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Аренда 2649 1
Экзамены 502 1
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Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1114 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 868 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 801 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3825 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3644 1
The Verge - Издание 611 2
Bloomberg 1602 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1287 1
Gartner - Гартнер 3647 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3908 1
Microsoft Research 144 1
Forrester Consulting 26 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Microsoft Ignite 44 3
Microsoft Build - конференция 39 2
Microsoft Inspire 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2641 1
Softline Big Cloud Road Show 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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