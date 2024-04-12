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Microsoft Power Automate Microsoft Flow Microsoft BPM
СОБЫТИЯ
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Microsoft Power Automate и организации, системы, технологии, персоны:
|The Verge - Издание 611 2
|Bloomberg 1602 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1287 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3908 1
|Microsoft Research 144 1
|Forrester Consulting 26 1
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