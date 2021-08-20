Microsoft впервые за 10 лет резко повысит цены на ключевые продукты. В России будет два подорожания подряд

Microsoft повысит цены на сервис Microsoft 365 по всему миру. Некоторые тарифы с 1 марта 2022 г. станут дороже на 20%. Россию это тоже затронет, но для начала ей придется пережить повышение цен до европейского уровня, которое Microsoft назначила на 1 октября 2021 г.

Цены выше

Корпорация Microsoft заявила о планах по повышению цен на свой облачный сервис Microsoft 365, пишет Bloomberg. Это первое столь масштабное изменение тарифов за 10 лет существования сервиса, написал в блоге Microsoft корпоративный вице-президент Microsoft 365 Джаред Спатаро (Jared Spataro).

Больше всего достанется тарифу «Бизнес базовый» (Business Basic), который в настоящее время в США стоит ровно $5 в месяц (372 руб. по курсу ЦБ на 20 августа 2021 г.). Он вырастет на 20% и будет стоить $6 (446 руб.)

Также повысится стоимость пакета «Бизнес премиум» (Business Premium). В настоящее время он оценивается в $20 в месяц (1488 руб.), а совсем скоро за него придется платить по $22 (1636 руб.).

В России Microsoft 365 может подорожать сильнее, чем в США

Изменения вступят в силу 1 марта 2022 г. У пользователей есть еще около полугода на то, чтобы либо смириться с подорожанием, либо найти альтернативный сервис. Для примера, в США на октябрь 2020 г. пользователи чаще работали в G Suite, офисном сервисе Microsoft. Он удерживал 59,41-процентную долю против 40,39% у Microsoft 365 (статистика Statista.com).

Исключения будут

Изменения в ценовой политике Microsoft в отношении своего сервиса 365 коснутся не всех пакетов. В частности, тарифы для домашнего использования и для образовательного сегмента останутся на прежнем уровне, по крайней мере, пока что.

В то же время пакет Office 365 E1 подорожает с нынешних $8 (595 руб.) до $10 (744 руб.), Office 365 E3 будет стоить $23 (1711 руб.) вместо $20 (1488 руб.). За Office 365 E5 придется платить по $38 (2826 руб.) вместо $35 (2603 руб.), а за Microsoft 365 E3 – $36 (2678 руб.) вместо $32 (2380 руб.)

Два подорожания в России

Если грядущее весеннее подорожание тарифов на Microsoft 365 затронет и Россию, то это будет второе повышение цен за полгода. Первое, как сообщал CNews, корпорация запланировала на осень 2021 г.

1 октября 2021 г. цены в российских рублях на все сегменты коммерческого ПО и облачных сервисов Microsoft в России приблизятся к ценам, действующим в Центральной и Восточной Европе. Это означает, что расценки вырастут на 15,2%.

Рост цен крайне редко способствует приросту числа пользователей

На момент публикации материала ежемесячная плата по тарифу «Бизнес базовый» для россиян составляла 312,5 руб., а по «Бизнес премиум» - 1250 руб. Другими словами, россияне в настоящее время платят за пользование Microsoft 365 меньше американцев.

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После 1 октября 2021 г. базовая подписка на Microsoft 365 будет стоить 360 руб. также вырастут цены и на другие продукты. Например, сейчас пакет Office 2019 для бизнеса стоит 515,6 руб. (без НДС) на одного пользователя в месяц, а осенью стоимость составит почти 600 руб. В год за одного пользователя Microsoft 365 с 1 октября компании придется заплатить от 4,3 тыс. руб., а за Office 2019 — 7,2 тыс. руб.

Microsoft не в первый раз заставляет россиян платить за свои продукты больше. В конце декабря 2018 г. она объявила о росте цен из-за вступившего в силу 1 января 2019 г. российского закона об увеличении НДС с 18% до 20%.

Пока неясно, как новая ценовая политика Microsoft отразится на ее деятельности в России. В стране она представлена с 1992 г., и в настоящее время ее российское представительство переживает стремительное сокращение числа работников. В июне 2021 г. CNews писал, что в 2014 г. их было около 1000., в 2016 г. из них осталась лишь половина, а к лету 2021 г. штат сократился до всего лишь 300 человек.

Причины неизвестны

В своем блоге Microsoft не стала указывать истинные причины подорожания ее облачного офисного сервиса. Со слов Джареда Спатаро, новые тарифы «отражают возможную ценность, которую Microsoft оказала своим клиентам за последние 10 лет».

Под этой фразой следует понимать многочисленные улучшения и нововведения, которые получил сервис Office 365, запущенный в 2011 г. и переименованный в Microsoft 365 в 2016 г. Microsoft отметила, что за это время в сервис было добавлено 24 различных приложения, включая Teams, Power Apps, Power BI, Power Automate, Stream, Planner, Visio, OneDrive, Yammer и Whiteboard, а также интегрировала в них в общей сложности более 1400 функций.

Вероятно, это оказалось для Microsoft достаточным аргументом для повышения тарифов. Как сильно возрастут ее доходы от офисного сервиса после 1 марта 2022 г., неизвестно, но, по ее подсчетам, платную подписку за на Office 365 за все годы его существования оформило более 300 млн человек.