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Microsoft Power BI PWBI Microsoft BI Microsoft Business Intelligence
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.04.2026
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«Дикси» при поддержке GlowByte переводит бизнес-отчетность с PowerBI на российскую систему для self-service аналитики Sigla Vision
Розничная сеть «Дикси» совместно с компанией GlowByte провела пилотный проект по миграции бизнес-отчетности с PowerBI на российскую платформу для self-service аналитики Sigla Vision. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. Реализация проекта происходила поэтапно с сентября 2024 г. В рамках перво
|26.08.2025
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Pix Robotics представила бесплатный инструмент для оценки миграции с Power BI
Разработчик отечественного ПО компания Pix Robotics представила новый продукт «Pix Переходник», который призван облегчить миграцию с Power BI на отечественную платформу Pix BI. Это первый в России инструмент, способный автоматически оценить масштаб работ и риски перехода с зарубежного аналитического решения. «Pix Переходник»
|15.03.2024
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Россиян изгоняют из облачных сервисов Amazon и Microsoft. Под запретом Dynamics CRM, Power BI. Времени на поиск замены не дали
24 г. доступа к облачным продуктам на территории России», – сообщили CNews в Softline. В компании, ссылаясь на письма американских ИТ-гигантов, подчеркнули, что запрет коснется, в том числе, сервисов Power BI, Dynamics CRM и ряда других. «Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», – заявили редакции представители Softline. Европейские санкции, о
|27.06.2023
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Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня
ичается простотой освоения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik. Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар: Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Pow
|23.12.2020
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«Корус консалтинг» создала инструмент оперативного мониторинга для компании «Юнифарм»
мощную стабильную технологическую поддержку», – отметил Алексей Алдашкин, руководитель направления Microsoft BI департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».
|12.03.2020
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Conteq разработал аналитическое решение на базе Microsoft Power BI для ЦБК «Кама картон»
Conteq завершил проект по созданию аналитического решения на платформе Microsoft Power BI для целлюлозно-бумажного комбината «Кама картон». Созданное решение предоставляет во
|15.01.2020
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ГК «Корус консалтинг» поможет «Сервье» мигрировать на платформу Microsoft BI
рус консалтинг» завершила аудит BI-системы в российском подразделении фармацевтической компании «Сервье». Полученные результаты станут основой для миграции аналитических приложений на новую платформу Microsoft BI. «Сервье» – международная фармацевтическая компания, вторая по величине французская фармацевтическая компания в мире. Компания имеет представительства в 149 странах на пяти контине
|25.11.2019
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SKL Group внедрила комплексное решение «Корус консалтинга» для управления дистрибуцией
ом виде дает информацию для принятия решений», – отметил Алексей Алдашкин, руководитель направления Microsoft BI департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».
|16.01.2018
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ВТБ для работы с большими данными «подружил» Hadoop с ПО Microsoft
Интеграция Hadoop с Microsoft Power BI Как стало известно CNews, первый эксперимент ВТБ по внедрению инструментов больших д
|12.02.2014
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Power BI доступен для всех пользователей Office 365
Компания «Microsoft Россия» объявила о доступности сервиса Power BI для бизнес-аналитики. С Power BI стало проще получать необходимую информацию из разных сред и управлять данными любого объема и структуры с помощью знакомых инструментов Office
Microsoft Power BI и организации, системы, технологии, персоны:
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
|Аверина Мария 24 5
|Воротынцев Григорий 11 4
|Белькевич Андрей 28 3
|Дорохова Марина 64 3
|Иткин Владимир 12 3
|Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 3
|Федечкин Эдуард 58 3
|Волотовская Елена 48 3
|Могилевский Михаил 33 3
|Алдашкин Алексей 3 3
|Озеров Максим 9 3
|Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 2
|Hettel Heiko - Хеттель Хейко 2 2
|Каримов Руслан 66 2
|Раевский Роман 16 2
|Аликошвили Георгий 17 2
|Никитин Алексей 34 2
|Куликовский Сергей 9 2
|Фитисов Андрей 8 2
|Хадина Марина 44 2
|Боев Леонид 10 2
|Сашин Геннадий 10 2
|Простоквашин Игорь 35 2
|Хорин Максим 4 2
|Серов Кирилл 11 2
|Хачапуридзе Татьяна 9 2
|Зареченская Екатерина 2 2
|Хмелевский Иван 2 2
|Германович Сергей 5 2
|Сидорин Максим 2 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Натрусов Артем 313 2
|Глазков Александр 151 2
|Беленький Александр 36 2
|Андрианов Павел 86 2
|Марченко Дмитрий 28 2
|Семенов Александр 166 2
|Захаров Павел 60 2
|Халяпин Сергей 96 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|Ведомости 1466 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Bloomberg 1627 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|NYT - The New York Times 1100 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
|Vogue 25 1
|GQ 22 1
|Glamour 9 1
|Автокод (портал) 40 1
|Центр Красноярск - телеканал 2 1
|The Verge - Издание 619 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Reddit 398 1
|ZDnet 663 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|РИА Новости 1033 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|23ABC News 183 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Ars Technica 450 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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