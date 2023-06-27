Microsoft Power BI PWBI Microsoft BI Microsoft Business Intelligence
|27.06.2023
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Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня
ичается простотой освоения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik. Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар: Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Pow
|02.11.2021
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Navicon разработал систему бизнес-аналитики для Maxxium
ультаты первичных продаж. Также специалисты Navicon внедрили в Maxxium облачную платформу Microsoft Power BI, которая предоставила возможность пользователям разного уровня – от финансового дире
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Softline внедрил аналитическую систему в сети «Новэкс»
Softline внедрил аналитическую систему на платформе Microsoft SQL Server и Microsoft Power BI в одном из крупнейших в Сибири продавцов косметики и бытовой химии – компании «Новэк
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Okdesk запустил интеграцию с любой BI-системой и подготовил готовые отчеты для глубокой аналитики
ых процессов. Разработчик также подготовил набор готовых отчетов по ключевым метрикам для Microsoft Power BI. Для анализа основных показателей работы сервисной компании и службы техподдержки вн
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Conteq завершил проект по созданию аналитического решения на платформе Microsoft Power BI для целлюлозно-бумажного комбината «Кама картон». Созданное решение предоставляет во
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ГК «Корус консалтинг» поможет «Сервье» мигрировать на платформу Microsoft BI
рус консалтинг» завершила аудит BI-системы в российском подразделении фармацевтической компании «Сервье». Полученные результаты станут основой для миграции аналитических приложений на новую платформу Microsoft BI. «Сервье» – международная фармацевтическая компания, вторая по величине французская фармацевтическая компания в мире. Компания имеет представительства в 149 странах на пяти контине
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SKL Group внедрила комплексное решение «Корус консалтинга» для управления дистрибуцией
ом виде дает информацию для принятия решений», – отметил Алексей Алдашкин, руководитель направления Microsoft BI департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».
|22.08.2019
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Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности
ий глобального вендора Microsoft. Внедрение в «Медси» ИТ-продуктов Microsoft SQL Server и Microsoft Power BI позволило наладить сбор и хранение информации из разных учетных систем группы компан
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Интеграция Hadoop с Microsoft Power BI Как стало известно CNews, первый эксперимент ВТБ по внедрению инструментов больших д
|22.03.2017
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Adobe и Microsoft представили совместные решения для трансформации клиентского опыта
нтябре 2016. Решения, построенные на основе Adobe Experience Cloud, Microsoft Azure, Dynamics 365 и Power BI, преобразуют опыт кросс-канального взаимодействия и возможности управления кампаниям
|12.02.2014
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Компания «Microsoft Россия» объявила о доступности сервиса Power BI для бизнес-аналитики. С Power BI стало проще получать необходимую информацию из разных сред и управлять данными любого объема и структуры с помощью знакомых инструментов Office
Microsoft Power BI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аверина Мария 24 5
|Satya Nadella - Сатья Наделла 190 5
|Захаров Павел 58 3
|Алдашкин Алексей 3 3
|Озеров Максим 9 3
|Могилевский Михаил 32 3
|Guthrie Scott - Гатри Скотт 28 3
|Переверзев Михаил 20 2
|Пастухов Борис 5 2
|Халяпин Сергей 79 2
|Hettel Heiko - Хеттель Хейко 2 2
|Марченко Дмитрий 28 2
|Каримов Руслан 17 2
|Беленький Александр 36 2
|Гайдуков Алексей 19 2
|Федулов Кирилл 41 2
|Семенов Александр 124 2
|Федечкин Эдуард 37 2
|Белостоцкий Сергей 4 2
|Фитисов Андрей 8 2
|Воротынцев Григорий 7 2
|Орлов Геннадий 17 2
|Натрусов Артем 227 2
|Полещук Александр 8 2
|Шмид Александр 18 2
|Хорин Максим 4 2
|Аликошвили Георгий 17 2
|Мякишев Антон 11 2
|Засыпкин Дмитрий 7 2
|Булгаков Кирилл 69 2
|Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 2
|Тимофеев Павел 3 2
|Номоконов Василий 11 1
|Галушкин Олег 178 1
|Поляков Сергей 68 1
|Иванов Антон 51 1
|Иванов Сергей 369 1
|Алексеенко Андрей 10 1
|Колесов Александр 29 1
|Сергеева Наталья 17 1
|Bloomberg 1116 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 2
|Ведомости 666 2
|NYT - The New York Times 972 2
|Glamour 9 1
|The Verge - Издание 501 1
|GQ 20 1
|Vogue 20 1
|Ars Technica 394 1
|23ABC News 170 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 176 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 1
|ZDnet 598 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 319 1
|Reddit 272 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
|Forbes - Форбс 652 1
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