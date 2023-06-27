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Microsoft Power BI PWBI Microsoft BI Microsoft Business Intelligence

Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence


27.06.2023 Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня

ичается простотой освоения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik. Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар: Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Pow
02.11.2021 Navicon разработал систему бизнес-аналитики для Maxxium

ультаты первичных продаж. Также специалисты Navicon внедрили в Maxxium облачную платформу Microsoft Power BI, которая предоставила возможность пользователям разного уровня – от финансового дире
23.12.2020 «Корус консалтинг» создала инструмент оперативного мониторинга для компании «Юнифарм»

мощную стабильную технологическую поддержку», – отметил Алексей Алдашкин, руководитель направления Microsoft BI департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».
06.05.2020 Softline внедрил аналитическую систему в сети «Новэкс»

Softline внедрил аналитическую систему на платформе Microsoft SQL Server и Microsoft Power BI в одном из крупнейших в Сибири продавцов косметики и бытовой химии – компании «Новэк
28.04.2020 Okdesk запустил интеграцию с любой BI-системой и подготовил готовые отчеты для глубокой аналитики

ых процессов. Разработчик также подготовил набор готовых отчетов по ключевым метрикам для Microsoft Power BI. Для анализа основных показателей работы сервисной компании и службы техподдержки вн
12.03.2020 Conteq разработал аналитическое решение на базе Microsoft Power BI для ЦБК «Кама картон»

Conteq завершил проект по созданию аналитического решения на платформе Microsoft Power BI для целлюлозно-бумажного комбината «Кама картон». Созданное решение предоставляет во
15.01.2020 ГК «Корус консалтинг» поможет «Сервье» мигрировать на платформу Microsoft BI

рус консалтинг» завершила аудит BI-системы в российском подразделении фармацевтической компании «Сервье». Полученные результаты станут основой для миграции аналитических приложений на новую платформу Microsoft BI. «Сервье» – международная фармацевтическая компания, вторая по величине французская фармацевтическая компания в мире. Компания имеет представительства в 149 странах на пяти контине
25.11.2019 SKL Group внедрила комплексное решение «Корус консалтинга» для управления дистрибуцией

ом виде дает информацию для принятия решений», – отметил Алексей Алдашкин, руководитель направления Microsoft BI департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».
22.08.2019 Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности

ий глобального вендора Microsoft. Внедрение в «Медси» ИТ-продуктов Microsoft SQL Server и Microsoft Power BI позволило наладить сбор и хранение информации из разных учетных систем группы компан
16.01.2018 ВТБ для работы с большими данными «подружил» Hadoop с ПО Microsoft

Интеграция Hadoop с Microsoft Power BI Как стало известно CNews, первый эксперимент ВТБ по внедрению инструментов больших д
22.03.2017 Adobe и Microsoft представили совместные решения для трансформации клиентского опыта

нтябре 2016. Решения, построенные на основе Adobe Experience Cloud, Microsoft Azure, Dynamics 365 и Power BI, преобразуют опыт кросс-канального взаимодействия и возможности управления кампаниям
12.02.2014 Power BI доступен для всех пользователей Office 365

Компания «Microsoft Россия» объявила о доступности сервиса Power BI для бизнес-аналитики. С Power BI стало проще получать необходимую информацию из разных сред и управлять данными любого объема и структуры с помощью знакомых инструментов Office


Публикаций - 163, упоминаний - 185

Microsoft Power BI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23868 104
Salesforce.com - Tableau Software 85 33
Qlik - QlikTech 100 25
SAP SE 4898 20
Navicon - Навикон 274 18
7342 17
Oracle Corporation 6389 14
IBM - International Business Machines Corp 9206 13
Softline - Софтлайн 2211 11
SAS Institute 899 10
Корус Консалтинг ГК 1120 9
Yandex - Яндекс 6139 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 8
Amazon Inc - Amazon.com 2829 7
Visiology - Визиолоджи 51 7
Meta Platforms - Facebook 4296 7
GitHub 610 7
Google LLC 11109 7
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 5
Softline - Polymatica - Полиматика 65 5
VK - Mail.ru Group 3244 5
Cisco Systems 4914 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 5
Форсайт - ранее ITG Consulting 131 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 5
Прогноз 1232 5
Dropbox 463 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 4
Salesforce.com 295 4
Citrix Systems 742 4
Naumen - Наумен 549 4
Zendesk 36 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 4
Крок - Croc 1706 4
VMware 2216 3
ИКС - Yadro - КНС Групп 329 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 274 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 3
Teradata 204 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 5
Газпром ПАО 1179 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 4
X5 Group 789 3
Альфа-Банк 1550 3
Pony Express - Фрейт линк 58 3
Conde Nast - Конде Наст 23 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 3
Россети Ленэнерго 68 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 183 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 15 2
Фаберлик - Faberlic 79 2
X5 Group - Перекрёсток 358 2
Газпром нефть 511 2
Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 37 2
Volkswagen Group - VW 255 2
Tesla Motors 358 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 2
ВТБ - ВТБ24 608 2
Совкомбанк Совесть 92 2
Фонд климатических инноваций 3 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 2
НСПК - Национальная система платежных карт 327 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
ЕС-лизинг 21 2
Областной аптечный склад - Аптечная сеть 5 2
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические сети 1 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 1
Почта России ПАО 1939 1
HeadHunter Group - HH Group 167 1
Ригла - аптечная сеть 51 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 315 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 209 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 75 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 42 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 112 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 1 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 10 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 59 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 84 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 15 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 37 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 1
РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 24 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 139 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 1
Росатом АтомКомплект 1 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 109 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 57 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 97 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 1
Правительство Москвы 1871 1
Федеральное казначейство России 1592 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 7 1
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Озеров Максим 9 3
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Хорин Максим 4 2
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Тимофеев Павел 3 2
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Иванов Сергей 369 1
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Россия - ЦФО - Рязанская область 478 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 231 3
Украина 6786 3
Земля - планета Солнечной системы 8368 3
Беларусь - Белоруссия 4435 3
Нидерланды 2226 3
США - Вашингтон - Редмонд 180 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1263 2
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Ближний Восток 2717 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 671 2
Куба - Республика 327 2
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Испания - Каталония - Барселона 721 2
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США - Колумбия - Вашингтон 1235 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1028 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 2
Европа Восточная 3026 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 386 2
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Дания - Королевство 914 2
Россия - ДФО - Магаданская область 346 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 45
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 33
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 9
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