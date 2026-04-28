Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence

«Дикси» при поддержке GlowByte переводит бизнес-отчетность с PowerBI на российскую систему для self-service аналитики Sigla Vision Розничная сеть «Дикси» совместно с компанией GlowByte провела пилотный проект по миграции бизнес-отчетности с PowerBI на российскую платформу для self-service аналитики Sigla Vision. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. Реализация проекта происходила поэтапно с сентября 2024 г. В рамках перво

Pix Robotics представила бесплатный инструмент для оценки миграции с Power BI Разработчик отечественного ПО компания Pix Robotics представила новый продукт «Pix Переходник», который призван облегчить миграцию с Power BI на отечественную платформу Pix BI. Это первый в России инструмент, способный автоматически оценить масштаб работ и риски перехода с зарубежного аналитического решения. «Pix Переходник»

Россиян изгоняют из облачных сервисов Amazon и Microsoft. Под запретом Dynamics CRM, Power BI. Времени на поиск замены не дали 24 г. доступа к облачным продуктам на территории России», – сообщили CNews в Softline. В компании, ссылаясь на письма американских ИТ-гигантов, подчеркнули, что запрет коснется, в том числе, сервисов Power BI, Dynamics CRM и ряда других. «Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», – заявили редакции представители Softline. Европейские санкции, о

Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня ичается простотой освоения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik. Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар: Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Pow

«Корус консалтинг» создала инструмент оперативного мониторинга для компании «Юнифарм» мощную стабильную технологическую поддержку», – отметил Алексей Алдашкин, руководитель направления Microsoft BI департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

Conteq разработал аналитическое решение на базе Microsoft Power BI для ЦБК «Кама картон» Conteq завершил проект по созданию аналитического решения на платформе Microsoft Power BI для целлюлозно-бумажного комбината «Кама картон». Созданное решение предоставляет во

ГК «Корус консалтинг» поможет «Сервье» мигрировать на платформу Microsoft BI рус консалтинг» завершила аудит BI-системы в российском подразделении фармацевтической компании «Сервье». Полученные результаты станут основой для миграции аналитических приложений на новую платформу Microsoft BI. «Сервье» – международная фармацевтическая компания, вторая по величине французская фармацевтическая компания в мире. Компания имеет представительства в 149 странах на пяти контине

SKL Group внедрила комплексное решение «Корус консалтинга» для управления дистрибуцией ом виде дает информацию для принятия решений», – отметил Алексей Алдашкин, руководитель направления Microsoft BI департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

ВТБ для работы с большими данными «подружил» Hadoop с ПО Microsoft Интеграция Hadoop с Microsoft Power BI Как стало известно CNews, первый эксперимент ВТБ по внедрению инструментов больших д