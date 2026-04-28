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Microsoft Power BI PWBI Microsoft BI Microsoft Business Intelligence

Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence

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28.04.2026 «Дикси» при поддержке GlowByte переводит бизнес-отчетность с PowerBI на российскую систему для self-service аналитики Sigla Vision

Розничная сеть «Дикси» совместно с компанией GlowByte провела пилотный проект по миграции бизнес-отчетности с PowerBI на российскую платформу для self-service аналитики Sigla Vision. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. Реализация проекта происходила поэтапно с сентября 2024 г. В рамках перво
26.08.2025 Pix Robotics представила бесплатный инструмент для оценки миграции с Power BI

Разработчик отечественного ПО компания Pix Robotics представила новый продукт «Pix Переходник», который призван облегчить миграцию с Power BI на отечественную платформу Pix BI. Это первый в России инструмент, способный автоматически оценить масштаб работ и риски перехода с зарубежного аналитического решения. «Pix Переходник»
15.03.2024 Россиян изгоняют из облачных сервисов Amazon и Microsoft. Под запретом Dynamics CRM, Power BI. Времени на поиск замены не дали

24 г. доступа к облачным продуктам на территории России», – сообщили CNews в Softline. В компании, ссылаясь на письма американских ИТ-гигантов, подчеркнули, что запрет коснется, в том числе, сервисов Power BI, Dynamics CRM и ряда других. «Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», – заявили редакции представители Softline. Европейские санкции, о

27.06.2023 Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня

ичается простотой освоения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik. Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар: Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Pow
23.12.2020 «Корус консалтинг» создала инструмент оперативного мониторинга для компании «Юнифарм»

мощную стабильную технологическую поддержку», – отметил Алексей Алдашкин, руководитель направления Microsoft BI департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».
12.03.2020 Conteq разработал аналитическое решение на базе Microsoft Power BI для ЦБК «Кама картон»

Conteq завершил проект по созданию аналитического решения на платформе Microsoft Power BI для целлюлозно-бумажного комбината «Кама картон». Созданное решение предоставляет во
15.01.2020 ГК «Корус консалтинг» поможет «Сервье» мигрировать на платформу Microsoft BI

рус консалтинг» завершила аудит BI-системы в российском подразделении фармацевтической компании «Сервье». Полученные результаты станут основой для миграции аналитических приложений на новую платформу Microsoft BI. «Сервье» – международная фармацевтическая компания, вторая по величине французская фармацевтическая компания в мире. Компания имеет представительства в 149 странах на пяти контине
25.11.2019 SKL Group внедрила комплексное решение «Корус консалтинга» для управления дистрибуцией

ом виде дает информацию для принятия решений», – отметил Алексей Алдашкин, руководитель направления Microsoft BI департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».
16.01.2018 ВТБ для работы с большими данными «подружил» Hadoop с ПО Microsoft

Интеграция Hadoop с Microsoft Power BI Как стало известно CNews, первый эксперимент ВТБ по внедрению инструментов больших д
12.02.2014 Power BI доступен для всех пользователей Office 365

Компания «Microsoft Россия» объявила о доступности сервиса Power BI для бизнес-аналитики. С Power BI стало проще получать необходимую информацию из разных сред и управлять данными любого объема и структуры с помощью знакомых инструментов Office


Публикаций - 240, упоминаний - 276

Microsoft Power BI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 119
Salesforce - Tableau Software 123 54
Qlik - QlikTech 173 39
SAP SE 5601 30
9594 30
Oracle Corporation 7074 24
Navicon - Навикон 339 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Softline - Софтлайн 3743 18
SAS Institute 1082 14
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 13
Visiology - Визиолоджи 90 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Google LLC 12688 12
Softline - Polymatica - Полиматика 201 11
Ростелеком 10948 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 9
Salesforce 498 9
МегаФон 10742 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 7
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 7
Cisco Systems 5372 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 6
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VK - Mail.ru Group 3602 5
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ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 6
Газпром ПАО 1493 5
Альфа-Банк 1979 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Pony Express - Фрейт линк 73 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
Conde Nast - Конде Наст 24 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Группа Самолет 106 2
Фонд климатических инноваций 4 2
Областной аптечный склад - Аптечная сеть 5 2
Продо ГК - Продо Менеджмент 16 2
Numina - Нумина 3 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 2
Tesla Motors 461 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
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МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
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Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
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Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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