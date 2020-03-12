Conteq разработал аналитическое решение на базе Microsoft Power BI для ЦБК «Кама картон»

Conteq завершил проект по созданию аналитического решения на платформе Microsoft Power BI для целлюлозно-бумажного комбината «Кама картон». Созданное решение предоставляет возможность инвесторам и руководству компании «Кама картон» получать полное представление о ходе проекта капитальной реконструкции и расширения предприятия с бюджетом более 20 млрд руб., в различных разрезах и в любой момент времени. В ходе проекта были разработаны механизмы контроля сроков, финансовых показателей, объема работ и возможность определения критического пути по проекту.

Руководству компании «Кама картон» и инвесторам, спонсировавшим крупнейший проект по реконструкции картонно-бумажной фабрики и созданию нового производственного корпуса, потребовался аналитический инструмент для отслеживания ключевых показателей хода проекта. До начала проекта подобные отчеты формировались ответственными сотрудниками «Кама картона» вручную, что требовало множества трудозатрат и доработок. Также существовала проблема присутствующего различия в подходах к сбору и представлению данных. Новое BI-решение должно было предоставить возможность оперативного отслеживания информации о ходе проекта и унифицировать методологию доступа данным как внутри компании, так и из вне.

В качестве платформы предприятие «Кама картон» выбрало Microsoft Power BI. Партнером проекта стала компания Conteq, имеющая компетенции в области Data Analytics.

Эксперты компании Conteq создали единую модель данных, спроектировали целевую архитектуру, разработали ETL-процедуры сбора информации и разработали единый подход к визуализации отчетов.

Созданное аналитическое решение позволяет просматривать релевантную информацию по финансовым показателям, исполнению план-графика по проекту как в целом, так и по каждому объекту строительства отдельно, динамику развития предприятия. В сформированном отчете реализована возможность просмотра информации в разрезах: финансовых показателей проекта, графика выполнения работ по проекту и объектам, S-кривых по важным этапам работ, пояснений по проекту, причин отклонений, корректирующих мероприятий на критическом пути проекта, успеха и развития будущего предприятия.

«Проект для "Кама картона" в очередной раз подтвердил опыт нашей BI-команды. При его реализации мы постарались учесть все важные факторы: специфику бизнес-процессов производственного предприятия, многообразие источников данных, а также использовать лучшие практики внедрения Microsoft Power BI», – отметила Виктория Урих, руководитель направления BI департамента аналитических решений Conteq.